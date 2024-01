Işın Karaca

Ardına bakma O kapıdan bir defa gitmek var Dönmek istersen Lütfen gel bendeki seni al Evde ne varsa topladım Her şeyinle bensiz kaldım Bir defa yoldan Çıktık, toplanmazsın, be adam Ah bile etmem Kurtuldum, yok oldum hayatından Herkese söyle, bu aşk bitti Şimdi sıra geldi seni Unutmaya Sensiz de döner dünya elbet Aşk meşk seninle eziyet Zafer bende, artık durumu kabul et Sensiz de döner dünya elbet Sevmek seninle eziyet Zafer bende, artık bitti, kabul et Bir defa yoldan Çıktık, toplanmazsın, be adam Ah bile etmem Kurtuldum, yok oldum hayatından Herkese söyle, bu aşk bitti Şimdi sıra geldi seni Unutmaya Sensiz de döner dünya elbet Aşk meşk seninle eziyet Zafer bende, artık durumu kabul et Sensiz de döner dünya elbet Aşk meşk seninle eziyet Zafer bende, artık bitti, kabul et Sensiz de döner dünya elbet (elbet) Aşk meşk seninle eziyet (seninle) Zafer bende (bende), artık durumu kabul et Sensiz de döner dünya elbet (elbet) Sevmek seninle eziyet Zafer bende (bende), artık bitti, kabul et