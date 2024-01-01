Işın Karaca

Zafer Bende Şarkı Sözleri
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Ardına bakma
O kapıdan bir defa gitmek var
Dönmek istersen
Lütfen gel bendeki seni al
Evde ne varsa topladım
Her şeyinle bensiz kaldım
Bir defa yoldan
Çıktık, toplanmazsın, be adam
Ah bile etmem
Kurtuldum, yok oldum hayatından
Herkese söyle, bu aşk bitti
Şimdi sıra geldi seni
Unutmaya
Sensiz de döner dünya elbet
Aşk meşk seninle eziyet
Zafer bende, artık durumu kabul et
Sensiz de döner dünya elbet
Sevmek seninle eziyet
Zafer bende, artık bitti, kabul et
Bir defa yoldan
Çıktık, toplanmazsın, be adam
Ah bile etmem
Kurtuldum, yok oldum hayatından
Herkese söyle, bu aşk bitti
Şimdi sıra geldi seni
Unutmaya
Sensiz de döner dünya elbet
Aşk meşk seninle eziyet
Zafer bende, artık durumu kabul et
Sensiz de döner dünya elbet
Aşk meşk seninle eziyet
Zafer bende, artık bitti, kabul et
Sensiz de döner dünya elbet (elbet)
Aşk meşk seninle eziyet (seninle)
Zafer bende (bende), artık durumu kabul et
Sensiz de döner dünya elbet (elbet)
Sevmek seninle eziyet
Zafer bende (bende), artık bitti, kabul et