Işın Karaca

Hiç Haberin Yok Hiç haberim yok uykularım öyle derin ki Zaten bilme sana yangın biri var bu şehirde Hiç insafın yok yaralarım öyle derin ki Sakın silme izi kalsın aşkımın kalbinde Her sabah güneşle birlikte sen doğar tenime Kokun her yanına sinmişken ben baş edemem bu işle Bitmiyor gecem olmuyor sabah sensizken Dinmiyor acım geçmiyor zaman yalnızken Ellerim soğuk titriyor bu ten hasretten Sil olanları çık gel artık her neredeysen Hiç haberim yok uykularım öyle derin ki Zaten bilme sana yangın biri var bu şehirde Hiç insafın yok yaralarım öyle derin ki Sakın silme izi kalsın aşkımın kalbinde Her sabah güneşle birlikte sen doğar tenime Kokun her yanına sinmişken ben baş edemem bu işle Bitmiyor gecem olmuyor sabah sensizken Dinmiyor acım geçmiyor zaman yalnızken Ellerim soğuk titriyor bu ten hasretten Sil olanları çık gel artık her neredeysen Bitmiyor gecem olmuyor sabah sensizken Dinmiyor acım geçmiyor zaman yalnızken Ellerim soğuk titriyor bu ten hasretten Sil olanları çık gel artık her neredeysen

Alev Saçlar İpek saç savrulmaz mı Denizler durulmaz mı Böyle alev saçlara Gönüller vurulmaz mı *** İpek saç savrulmaz mı Denizler durulmaz mı Böyle alev saçlara Gönüller vurulmaz mı *** İpek saçın her teli Olmaz asla bedeli Gönül sevdi göz sevdi Sen gönlümün güzeli *** İpek saçın her teli Olmaz asla bedeli Gönül sevdi göz sevdi Sen gönlümün güzeli *** Bulutlan aşarak Kayan yıldızlara bak O alev saçlarını Çılgın rüzgara bırak *** Bulutlan aşarak Kayan yıldızlara bak O alev saçlarını Çılgın rüzgara bırak *** Alev saçlar dökülsün Büklüm büklüm bükülsün Bir demet leylak gibi Koklanarak öpülsün *** Alev saçlar dökülsün Büklüm büklüm bükülsün Bir demet leylak gibi Koklanarak öpülsün *** İpek saçın her teli Olmaz asla bedeli Gönül sevdi göz sevdi Sen gönlümün güzeli *** İpek saçın her teli Olmaz asla bedeli Gönül sevdi göz sevdi Sen gönlümün güzeli *** Bulutlan aşarak Kayan yıldızlara bak O alev saçlarını Çılgın rüzgara bırak *** Bulutlan aşarak Kayan yıldızlara bak O alev saçlarını Çılgın rüzgara bırak

Güller Ağlasın Mevsimler yaz tutup çöller ağlasın Ahımda inleyen teller ağlasın Mevsimler yaz tutup çöller ağlasın Ahımda inleyen teller ağlasın *** Madem ki sen yoksun şimdi yanımda Leylaklar dökülüp güller ağlasın Leylaklar dökülüp güller ağlasın *** Sevgilim bu yerden gittin gideli Ilgıt ılgıt eser sevdanın yeli Şu öksüz ruhumun sensin emeli Leylaklar dökülüp güller ağlasın Leylaklar dökülüp güller ağlasın *** Bu aşkın emeli sarmış gönlümü Rüzgârlar söylesin bu son sözümü Bu aşkın emeli sarmış gönlümü Rüzgârlar söylesin bu son sözümü *** Ne çare kaybettim nazlı gülümü Leylaklar dökülüp güller ağlasın Leylaklar dökülüp güller ağlasın *** Sevgilim bu yerden gittin gideli Ilgıt ılgıt eser sevdanın yeli Şu öksüz ruhumun sensin emeli Leylaklar dökülüp güller ağlasın Leylaklar dökülüp güller ağlasın