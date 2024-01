Işın Karaca

Acı hatıraların odasını terk ettim, ötekine geçtim Gözyaşlarım or'da kaldı Ne evlere sığıyorum ne sokaklara Karşıdan karşıya geçerken havalara bakıyorum Üstüne yürüyorum arabaların Daha ne söyleyeyim Bilmem ki Bu dudaklar artık seni öpmeyecek Bu kalp senin için çarpmayacak Senin için yaşamayacak, ölmeyecek Senle aynı ağaca adını yazmayacak Sen de gittin ya İçim boş, odalar boş Boşlukta yüzüyorum Boğuşuyorum kendimle Bir batıp bir çıkıyorum Beni başka biri keser mi kesmez Bu da bi' gün geçer mi geçmez Yabancı yataklarda uyumaya mı alışayım? Elimden geldiği kadar yaşamaya mı çalışayım? Beni yedin bitirdin Kırdın geçirdin Böyle bitirdin Çok, çok, çok kötü geçirdin Burnumdan getirdin Yedin bitirdin Şu sıralar çok yalnızım Kendimle konuşuyorum Hüzünlü kitapları Okuyup hüzünleniyorum Sibirya'dan beter bir yatak Yattım mı başlıyo' panik atak Ağlıyorum sanıyo'sun sadece Ne uyku var ne dur durak Sen kendine müslüman Bu aşk değil bu tekme tokat Beni yedin bitirdin Kırdın geçirdin Böyle bitirdin Çok kötü geçirdin Burnumdan getirdin Yedin bitirdin Her gece her gece ölünmüyor iki kere Her gece her gece ölünmüyor iki kere Beni yedin bitirdin Kırdın geçirdin Böyle bitirdin Çok, çok, çok kötü geçirdin Burnumdan getirdin Yedin bitirdin **