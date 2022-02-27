Işın Karaca

Adını Anmayacağım Aşkınla Yana Yana Kül Olsa Da Ocağım Bugünün Sayfasını Artık Kapatacağım *** Geçse De Gençlik Çağım Boş Kalsa Da Kucağım Sözümü Tutacağım Adını Anmayacağım *** Kalbimden Ben Seni Söküp Atacağım Bu Gönül Sayfasını Artık Kapatacağım *** Geçse De Gençlik Çağım Boş Kalsa Da Kucağım Sözümü Tutacağım Adını Anmayacağım

Affetmem Asla Seni Ateş olup yaksan da gonca güller taksan da Ahu olup baksan da affetmem asla seni *** Ateş olup yaksan da gonca güller taksan da Ahu olup baksan da affetmem asla seni *** Som altından taç olsan aşkımda muhtaç olsan Derdime ilaç olsan affetmem asla seni *** Som altından taç olsan aşkımda muhtaç olsan Derdime ilaç olsan affetmem asla seni *** Yakut yüklü dal olsan al ipekten şal olsan Peteklerden bal olsan affetmem asla seni *** Yakut yüklü dal olsan al ipekten şal olsan Peteklerden bal olsan affetmem asla seni *** Şarkı olsan dillerde gonca olsan güllerde Leyla olsan çöllerde affetmem asla seni *** Şarkı olsan dillerde gonca olsan güllerde Leyla olsan çöllerde affetmem asla seni *** Som altından taç olsan aşkımda muhtaç olsan Derdime ilaç olsan affetmem asla seni *** Som altından taç olsan aşkımda muhtaç olsan Derdime ilaç olsan affetmem asla seni *** Yakut yüklü dal olsan al ipekten şal olsan Peteklerden bal olsan affetmem asla seni *** Yakut yüklü dal olsan al ipekten şal olsan Peteklerden bal olsan affetmem asla seni

Bir Garip Yolcu (Yalan Dünya) Bir garip yolcuyum hayat yolunda Yolunu kaybetmiş perişanım ben *** Bir garip yolcuyum hayat yolunda Yolunu kaybetmiş perişanım ben *** Mecnun misali gurbet ellerde Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben *** Mecnun misali gurbet ellerde Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben *** Yalan dünya her şey bomboş Hancı sarhoş yolcu sarhoş Yalan dünya her şey bomboş Hancı sarhoş yolcu sarhoş *** Bir gün gibi sanki geçti seneler Ümidim kayboldu perişanım ben *** Bir gün gibi sanki geçti seneler Ümidim kayboldu perişanım ben *** Alın yazımmış hayat yolunda Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben *** Alın yazımmış hayat yolunda Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben *** Yalan dünya her şey bomboş Hancı sarhoş yolcu sarhoş Yalan dünya her şey bomboş Hancı sarhoş yolcu sarhoş