Bilmediğimden değil Sevgiyi konuşmam öyle her zaman Bazen kendimle bile Ama sadece sen bil diye Onca yıl bekledim Her temmuz akşamı gelirsin diye Dostlar değişti Adresler değişti Sesler değişti Bir sen Dostlar değişti Adresler değişti Sesler değişti Bir sen değişmedin Bilmediğimden değil Sevgiyi konuşmam öyle her zaman Bazen kendimle bile Ama sadece sen bil diye Onca yıl bekledim Her temmuz akşamı gelirsin diye Dostlar değişti Adresler değişti Sesler değişti Bir sen Dostlar değişti Adresler değişti Sesler değişti Bir sen Dostlar değişti Adresler değişti Sesler değişti Bir sen Dostlar değişti Adresler değişti Sesler değişti Bir sen değişmedin