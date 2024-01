Işın Karaca

Ah Bu Şarkıların Öyle dudak büküp hor gözle bakma Bırak küçük dağlar yerinde dursun Öyle dudak büküp hor gözle bakma Bırak küçük dağlar yerinde dursun Çoktan unuturdum ben seni çoktan Ahh bu şarkıların gözü kör olsun Çoktan unuturdum ben seni çoktan Ahh bu şarkıların gözü kör olsun Güzelsen güzelsin yok mu benzerin Goncadır ilk hali bütün güllerin Aklımda kalmazdı yüzün ellerin Ah bu şarkıların gözü kör olsun Aklımda kalmazdı yüzün ellerin Ah bu şarkıların gözü kör olsun Bir gülüşün var ki kaş çatar gibi En sıcak sözlerin azarlar gibi Bir gülüşün var ki kaş çatar gibi En sıcak sözlerin azarlar gibi Hiç bağlanır mıydım çocuklar gibi? Ahh bu şarkıların gözü kör olsun Hiç bağlanır mıydım çocuklar gibi? Ahh bu şarkıların gözü kör olsun Sonunda tuz bastın gönül yarama Nice dağlar koydun nice arama Seni terkedip de gitmek var ama Ahh bu şarkıların gözü kör olsun Seni terkedip de gitmek var ama Ahh bu şarkıların gözü kör olsun Ahh bu şarkıların gözü kör olsun

Adını Anmayacağım Aşkınla Yana Yana Kül Olsa Da Ocağım Bugünün Sayfasını Artık Kapatacağım *** Geçse De Gençlik Çağım Boş Kalsa Da Kucağım Sözümü Tutacağım Adını Anmayacağım *** Kalbimden Ben Seni Söküp Atacağım Bu Gönül Sayfasını Artık Kapatacağım *** Geçse De Gençlik Çağım Boş Kalsa Da Kucağım Sözümü Tutacağım Adını Anmayacağım

Affetmem Asla Seni Ateş olup yaksan da gonca güller taksan da Ahu olup baksan da affetmem asla seni *** Ateş olup yaksan da gonca güller taksan da Ahu olup baksan da affetmem asla seni *** Som altından taç olsan aşkımda muhtaç olsan Derdime ilaç olsan affetmem asla seni *** Som altından taç olsan aşkımda muhtaç olsan Derdime ilaç olsan affetmem asla seni *** Yakut yüklü dal olsan al ipekten şal olsan Peteklerden bal olsan affetmem asla seni *** Yakut yüklü dal olsan al ipekten şal olsan Peteklerden bal olsan affetmem asla seni *** Şarkı olsan dillerde gonca olsan güllerde Leyla olsan çöllerde affetmem asla seni *** Şarkı olsan dillerde gonca olsan güllerde Leyla olsan çöllerde affetmem asla seni *** Som altından taç olsan aşkımda muhtaç olsan Derdime ilaç olsan affetmem asla seni *** Som altından taç olsan aşkımda muhtaç olsan Derdime ilaç olsan affetmem asla seni *** Yakut yüklü dal olsan al ipekten şal olsan Peteklerden bal olsan affetmem asla seni *** Yakut yüklü dal olsan al ipekten şal olsan Peteklerden bal olsan affetmem asla seni

Bir Garip Yolcu (Yalan Dünya) Bir garip yolcuyum hayat yolunda Yolunu kaybetmiş perişanım ben *** Bir garip yolcuyum hayat yolunda Yolunu kaybetmiş perişanım ben *** Mecnun misali gurbet ellerde Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben *** Mecnun misali gurbet ellerde Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben *** Yalan dünya her şey bomboş Hancı sarhoş yolcu sarhoş Yalan dünya her şey bomboş Hancı sarhoş yolcu sarhoş *** Bir gün gibi sanki geçti seneler Ümidim kayboldu perişanım ben *** Bir gün gibi sanki geçti seneler Ümidim kayboldu perişanım ben *** Alın yazımmış hayat yolunda Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben *** Alın yazımmış hayat yolunda Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben *** Yalan dünya her şey bomboş Hancı sarhoş yolcu sarhoş Yalan dünya her şey bomboş Hancı sarhoş yolcu sarhoş

İçin İçin Yanıyor İçin İçin Yanıyor Yanıyor Bu Gönlüm Onun İçin Anıyor Anıyor Bu Gönlüm *** O Bir Vefasızdı O Bir Hayırsızdı Neden Gönül Arıyor *** Açık Yeşildi Gözü Güneş Gibiydi Yüzü O Çok Güzeldi Ama Yalancının Biriydi Ah Unut Onu Gönlüm Unut Onu Sende *** Neden Niçin Arıyor Anıyor Bu Gönlüm Onun İçin Soruyor Soluyor Bu Gönlüm *** O Bir Vefasızdı O Bir Hayırsızdı Neden Gönül Arıyor *** Açık Yeşildi Gözü Güneş Gibiydi Yüzü O Çok Güzeldi Ama Yalancının Biriydi Ah Unut Onu Gönlüm Unut Onu Sende

Bir İlk Bahar Sabahı Bir ilkbahar Sabahı Güneşle Uyandın Mı Hiç Çılgın Gibi Koşarak Kırlara Uzandın Mı Hiç Bir ilkbahar Sabahı Güneşle Uyandın Mı Hiç Çılgın Gibi Koşarak Kırlara Uzandın Mı Hiç Bir His Dolup içine Uçuyorum Sandın Mı Hiç Bir His Dolup içine Uçuyorum Sandın Mı Hiç Geçen Günlere Yazık Yazık Etmişsin Gönül Sen Öyle ise Hiç Sevmemiş Sevilmemişsin Gönül Sen Geçen Günlere Yazık Yazık Etmişsin Gönül Sen Öyle ise Hiç Sevmemiş Sevilmemişsin Gönül Sen *** Albümdeki O Resme Bakarken Ağladın Mı Hiç Mazideki Günlere Kalbini Bağladın Mı Hiç Albümdeki O Resme Bakarken Ağladın Mı Hiç Mazideki Günlere Kalbini Bağladın Mı Hiç Geçen Günlere Yazık Yazık Etmişsin Gönül Sen *** Öyle ise Hiç Sevmemiş Sevilmemişsin Gönül Sen Geçen Günlere Yazık Yazık Etmişsin Gönül Sen Öyle ise Hiç Sevmemiş Sevilmemişsin Gönül Sen

Biz Ayrılamayız Aynı bedende can gibiyiz Cana can veren kan gibiyiz Yanıp da bitmez köz gibiyiz Biz ayrılamayız Aynı bedende can gibiyiz Cana can veren kan gibiyiz Yanıp da bitmez köz gibiyiz Biz ayrılamayız Eller ayırsa bile, yollar ayırsa bile, yıllar ayırsa bile Biz ayrılamayız Eller ayırsa bile, yıllar ayırsa bile, yollar ayırsa bile Biz ayrılamayız Biz iki çılgın sevgiliyiz Delicesine sevdalıyız Öyle büyük ki bu sevgimiz Biz ayrılamayız Biz iki çılgın sevgiliyiz Delicesine sevdalıyız Öyle büyük ki bu sevgimiz Biz ayrılamayız Eller ayırsa bile, yollar ayırsa bile, yıllar ayırsa bile Biz ayrılamayız Eller ayırsa bile, yollar ayırsa bile, yıllar ayırsa bile Biz ayrılamayız Eller ayırsa bile, yollar ayırsa bile, yıllar ayırsa bile Biz ayrılamayız Eller ayırsa bile, yollar ayırsa bile, yıllar ayırsa bile Biz ayrılamayız Biz ayrılamayız

Gündüzüm Seninle Gecem Seninle Gündüzüm seninle, gecem seninle Beyhude geçti bu ömrüm derdinle *** Aşkımı bir sır gibi senelerdir saklarım Geceleri rüyamda ismini sayıklarım Aşkımı bir sır gibi senelerdir saklarım Geceleri rüyamda ismini sayıklarım *** Sevgilim saçların zannetme solmaz Dünyada sevenler bahtiyar olmaz *** Aşkımı bir sır gibi senelerdir saklarım Geceleri rüyamda ismini sayıklarım Aşkımı bir sır gibi senelerdir saklarım Geceleri rüyamda hep seni sayıklarım *** Hep seni sayıklarım

İntizar Sakın bir söz söyleme Yüzüme bakma sakın Sesini duyan olur Sana göz koyan olur Sakın bir söz söyleme Yüzüme bakma sakın Sesini duyan olur Sana göz koyan olur Düşmanımdır seni kim Bulursa cana yakın Annen bile okşasa, ah Benim bağrım kan olur Düşmanımdır seni kim Bulursa cana yakın Annen bile okşasa, ah Benim bağrım kan olur Dilerim Tanrı'dan ki Sana açık kucaklar Bir daha kapanmadan Kara toprakla dolsun Dilerim Tanrı'dan ki Sana açık kucaklar Bir daha kapanmadan Kara toprakla dolsun Anmasınlar adını Candan anan dudaklar Sana benim gözümle Bakan gözler kör olsun Anmasınlar adını Candan anan dudaklar Sana benim gözümle Bakan gözler kör olsun Bakan gözler kör olsun Bakan gözler kör olsun

Senede Bir Gün Gönlümde açmadan solan bir gülsün Her zaman gamlıyım her zaman üzgün *** Beklerim yolunu aylar boyunca Yeter ki gel bana senede bir gün senede bir gün Beklerim yolunu aylar boyunca Yeter ki gel bana senede bir gün senede bir gün Senede bir gün senede bir gün *** Ağarsa saçlarım solsa yanağım Adını anmaktan yansa dudağım Ağarsa saçlarım solsa yanağım Adını anmaktan yansa dudağım *** Bu aşka canımı adayacağım Yeter ki gel bana senede bir gün senede bir gün Senede bir gün senede bir gün Senede bir gün senede bir gün