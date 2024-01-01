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7/24 Dinle Ey Aşkın Güzel Kızı

Ey Aşkın Güzel Kızı Şarkı Sözleri

Işın Karaca Ey Aşkın Güzel Kızı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Işın Karaca Ey Aşkın Güzel Kızı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ey Aşkın Güzel Kızı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Işın Karaca

Işın Karaca

Ey Aşkın Güzel Kızı

  • Ah Bu Şarkıların

  • Adını Anmayacağım

  • Affetmem Asla Seni

  • Bir Garip Yolcu (Yalan Dünya)

  • İçin İçin Yanıyor

  • Bir İlk Bahar Sabahı

  • Biz Ayrılamayız

  • Gündüzüm Seninle Gecem Seninle

  • İntizar

  • Senede Bir Gün

  • Seni Ben Ellerin Olsun Diye Mi Sevdim

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