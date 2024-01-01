Işın Karaca

O bi' yalnız, o bir kendine has Önlenemez durdurulamaz O hepimizin efendisi Elinden kalbi olanlar kurtulamaz O bi' özgür, o bir kahraman Dün, bugün, yarın, her zaman O bi' kural yıkıcı, yasak delici Onun adı aşk, gerisi yalan Yan, sevmediğine yan Yazık onca zaman, isyan isyan Yan, sevmediğine yan Yazık onca zaman, isyan isyan Oyalama kendini, sen bittin Teslim bayrağını çektin Ey kalbim aşkına sağlık Ana dilimi bana sen öğrettin Oyalama kendini, sen bittin Teslim bayrağını çektin Ey kalbim aşkına sağlık Ana dilimi bana sen öğrettin Çabalama boşuna, hiç mümkünü yok Sen onu ıslah edemezsin O bi' bohem, o bir isyankar Onu ehlileştiremezsin Provası yok, antresi ani Yazıp, bozup temize çekemezsin O bi' kaçık, o bir utanmaz Asla kontrol edemezsin Yan, sevmediğine yan Yazık onca zaman, isyan isyan Yan, sevmediğine yan Yazık onca zaman, isyan isyan Oyalama kendini, sen bittin Teslim bayrağını çektin Ey kalbim aşkına sağlık Ana dilimi bana sen öğrettin Oyalama kendini, sen bittin Teslim bayrağını çektin Ey kalbim aşkına sağlık Ana dilimi bana sen öğrettin Yan, sevmediğine yan Yazık onca zaman, isyan isyan Yan, sevmediğine yan Yazık onca zaman, isyan isyan Yan, sevmediğine yan Yazık onca zaman...