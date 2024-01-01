Ana Dilim Aşk Şarkı Sözleri
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Işın Karaca
Ana Dilim Aşk
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O bi' yalnız, o bir kendine has
Önlenemez durdurulamaz
O hepimizin efendisi
Elinden kalbi olanlar kurtulamaz
O bi' özgür, o bir kahraman
Dün, bugün, yarın, her zaman
O bi' kural yıkıcı, yasak delici
Onun adı aşk, gerisi yalan
Yan, sevmediğine yan
Yazık onca zaman, isyan isyan
Yan, sevmediğine yan
Yazık onca zaman, isyan isyan
Oyalama kendini, sen bittin
Teslim bayrağını çektin
Ey kalbim aşkına sağlık
Ana dilimi bana sen öğrettin
Oyalama kendini, sen bittin
Teslim bayrağını çektin
Ey kalbim aşkına sağlık
Ana dilimi bana sen öğrettin
Çabalama boşuna, hiç mümkünü yok
Sen onu ıslah edemezsin
O bi' bohem, o bir isyankar
Onu ehlileştiremezsin
Provası yok, antresi ani
Yazıp, bozup temize çekemezsin
O bi' kaçık, o bir utanmaz
Asla kontrol edemezsin
Yan, sevmediğine yan
Yazık onca zaman, isyan isyan
Yan, sevmediğine yan
Yazık onca zaman, isyan isyan
Oyalama kendini, sen bittin
Teslim bayrağını çektin
Ey kalbim aşkına sağlık
Ana dilimi bana sen öğrettin
Oyalama kendini, sen bittin
Teslim bayrağını çektin
Ey kalbim aşkına sağlık
Ana dilimi bana sen öğrettin
Yan, sevmediğine yan
Yazık onca zaman, isyan isyan
Yan, sevmediğine yan
Yazık onca zaman, isyan isyan
Yan, sevmediğine yan
Yazık onca zaman...