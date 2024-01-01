Neredesin Firuze Şarkı Sözleri
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Işın Karaca
Neredesin Firuze
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Var bi' nefes söyleyeyim
Dinlemezsen neyleyeyim
Aşk deryasın boylayayım
Ummana dalmaya geldim
Ummana dalmaya geldim
Ben Hakk'ın evla kuluyum
Kem damarlardan ben uluyum
Aynı cemin bülbülüyüm
Meydana ötmeye can geldim
Aşk harmanında savruldum
Hem elendim hem de yoğruldum
Kazana girdim kavruldum
Meydana yenmeye can geldim
Hak ile oldum aşina
Kalmadı gönlümde nesne
Pervaneyim ateşine
Aşkına yanmaya geldim
Aşkına yanmaya geldim
Ben Hakk'ın evla kuluyum
Kem damarlardan ben uluyum
Aynı cemin bülbülüyüm
Meydana ötmeye can geldim
Pir Sultan'ım yeryüzünde
Var mıdır noksan sözümde?
Eksiğim kendi özümde
Darına durmaya can geldim
Pir Sultan'ım yeryüzünde
Var mıdır noksan sözümde?
Eksiğim kendi özümde
Darına durmaya can geldim
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Canımdan bezdim öyle öyle beterim
Oyuncak oldum ellerindeyim
Canımdan bezdim öyle öyle beterim
Oyuncak oldum ellerindeyim
***
Köle miyim ben ay
Gel deyince geleyim
Sıkılınca gideyim ay
Yazık bana vay
Kime şikayet edeyim
Başından ne bileyim ay
***
Sabır sabır ya sabır
Sabır sabır ya sabır
Belki de akıllanır
Belki de akıllanır
***
Sabır sabır ya sabır
Sabır sabır ya sabır
Belki de akıllanır
Belki de akıllanır
***
Canımdan bezdim öyle öyle beterim
Oyuncak oldum ellerindeyim
Canımdan bezdim öyle öyle beterim
Oyuncak oldum ellerindeyim
***
Köle miyim ben ay
Gel deyince geleyim
Sıkılınca gideyim ay
Yazık bana vay
Kime şikayet edeyim
Başından ne bileyim ay
***
Sabır sabır ya sabır
Sabır sabır ya sabır
Belki de akıllanır
Belki de akıllanır
***
Sabır sabır ya sabır
Sabır sabır ya sabır
Belki de akıllanır
Belki de akıllanır
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