Işın Karaca

Var bi' nefes söyleyeyim Dinlemezsen neyleyeyim Aşk deryasın boylayayım Ummana dalmaya geldim Ummana dalmaya geldim Ben Hakk'ın evla kuluyum Kem damarlardan ben uluyum Aynı cemin bülbülüyüm Meydana ötmeye can geldim Aşk harmanında savruldum Hem elendim hem de yoğruldum Kazana girdim kavruldum Meydana yenmeye can geldim Hak ile oldum aşina Kalmadı gönlümde nesne Pervaneyim ateşine Aşkına yanmaya geldim Aşkına yanmaya geldim Ben Hakk'ın evla kuluyum Kem damarlardan ben uluyum Aynı cemin bülbülüyüm Meydana ötmeye can geldim Pir Sultan'ım yeryüzünde Var mıdır noksan sözümde? Eksiğim kendi özümde Darına durmaya can geldim Pir Sultan'ım yeryüzünde Var mıdır noksan sözümde? Eksiğim kendi özümde Darına durmaya can geldim