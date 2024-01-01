Işın Karaca

Var bi' nefes söyleyeyim Dinlemezsen neyleyeyim Aşk deryasın boylayayım Ummana dalmaya geldim Ummana dalmaya geldim Ben Hakk'ın evla kuluyum Kem damarlardan ben uluyum Aynı cemin bülbülüyüm Meydana ötmeye can geldim Aşk harmanında savruldum Hem elendim hem de yoğruldum Kazana girdim kavruldum Meydana yenmeye can geldim Hak ile oldum aşina Kalmadı gönlümde nesne Pervaneyim ateşine Aşkına yanmaya geldim Aşkına yanmaya geldim Ben Hakk'ın evla kuluyum Kem damarlardan ben uluyum Aynı cemin bülbülüyüm Meydana ötmeye can geldim Pir Sultan'ım yeryüzünde Var mıdır noksan sözümde? Eksiğim kendi özümde Darına durmaya can geldim Pir Sultan'ım yeryüzünde Var mıdır noksan sözümde? Eksiğim kendi özümde Darına durmaya can geldim

Canımdan bezdim öyle öyle beterim Oyuncak oldum ellerindeyim Canımdan bezdim öyle öyle beterim Oyuncak oldum ellerindeyim *** Köle miyim ben ay Gel deyince geleyim Sıkılınca gideyim ay Yazık bana vay Kime şikayet edeyim Başından ne bileyim ay *** Sabır sabır ya sabır Sabır sabır ya sabır Belki de akıllanır Belki de akıllanır *** Sabır sabır ya sabır Sabır sabır ya sabır Belki de akıllanır Belki de akıllanır *** Canımdan bezdim öyle öyle beterim Oyuncak oldum ellerindeyim Canımdan bezdim öyle öyle beterim Oyuncak oldum ellerindeyim *** Köle miyim ben ay Gel deyince geleyim Sıkılınca gideyim ay Yazık bana vay Kime şikayet edeyim Başından ne bileyim ay *** Sabır sabır ya sabır Sabır sabır ya sabır Belki de akıllanır Belki de akıllanır *** Sabır sabır ya sabır Sabır sabır ya sabır Belki de akıllanır Belki de akıllanır