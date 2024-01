Işın Karaca

Bir kalp çizdim cama sıcak nefesimin buharıyla Odamda asılı boşluğun, heyecanlıyım soluk soluğa Alıştığım sıcaklıklar var, her an yanımda istiyorum onu Daha uyursun, geceler var, çizgin elinde görüyorsun sonu Aklına yelken al başında rüzgar varken Yollara çık, boyundan büyükse de yelten Ayrı, ayrı, olmaz öyle ayrı Ayrı, ayrı, gel, böyle olmaz Ayrı, ayrı, olmaz öyle ayrı Ayrı, ayrı, gel, böyle olmaz Bir kalp çizdim cama sıcak nefesimin buharıyla Odamda asılı boşluğun, heyecanlıyım soluk soluğa Alıştığım sıcaklıklar var, her an yanımda istiyorum onu Daha uyursun, geceler var, çizgin elinde görüyorsun sonu Aklına yelken al başında rüzgar varken Yollara çık, boyundan büyükse de yelten Ayrı, ayrı, olmaz öyle ayrı Ayrı, ayrı, gel, böyle olmaz Ayrı, ayrı, olmaz öyle ayrı Ayrı, ayrı, gel, böyle olmaz Ayrı, ayrı, olmaz öyle ayrı Ayrı, ayrı, gel, böyle olmaz Ayrı, ayrı, olmaz öyle ayrı Ayrı, ayrı, gel, böyle olmaz O kalabalık sokak sustu Kapıyı çarptın, karıştın yağmura

Her şeye rağmen Bir an azalıp kendimden hatırladım bütün yalanları Sonra çoğalıp aniden affettim olanları Karıştırıp zamanları, yıkıp geçen hatıraları Başa sardım aşkları, pardon, hataları Kızdım, sevdim, ben bu değilim Dedim de yaraları Kırdım, döktüm bir de tükenip Kanatıp acılarımı Tam yerinden, bi' hayli derinden Döne döne yoruldun yine kendi içinden Ama çok denedim de affedemedim Bana yaptıklarını "Of, kime kızdın ki yine?" Diyene de bakılırsa benden öteye Ama sen yine de dönersen geriye Açarım kapılarımı Bir an azalıp kendimden hatırladım bütün yalanları Sonra çoğalıp aniden affettim olanları Karıştırıp zamanları, yıkıp geçen hatıraları Başa sardım aşkları, pardon, hataları Kızdım, sevdim, ben bu değilim Dedim de yaraları Kırdım, döktüm bir de tükenip Kanatıp acılarımı Tam yerinden, bi' hayli derinden Döne döne yoruldun yine kendi içinden Ama çok denedim de affedemedim Bana yaptıklarını "Of, kime kızdın ki yine?" Diyene de bakılırsa benden öteye Ama sen yine de dönersen geriye Açarım kapılarımı Tam yerinden, bi' hayli derinden Döne döne yoruldun yine kendi içinden Ama çok denedim de affedemedim Bana yaptıklarını "Of, kime kızdın ki yine?" Diyene de bakılırsa benden öteye Ama sen yine de dönersen geriye Açarım kapılarımı