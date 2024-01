Işın Karaca

Yaklaş ama kalsın az bi' mesafe (az bi' mesafe, az bi' mesafe) Miş'li geçmiş olmuş her şeyimiz, külliyen hurafe (külliyen hurafe, külliyen hurafe) Gönlümüz dolmuş, olmuş sıkış sıkış Nereye kadar onla bunla bakış bakış? Gönlümüz dolmuş, olmuş sıkış sıkış E nereye kadar onla bunla bakış bakış? Yelken melken indi, o fırtınalar dindi Bak istiyo'san şimdi gelebilirim Her konuya senli, maksimum özenli Ve uğruna düzenli ölebilirim Yelken melken indi, o fırtınalar dindi Bak istiyo'san şimdi gelebilirim Her konuya senli, maksimum özenli Ve uğruna düzenli ölebilirim Yaklaş ama kalsın az bi' mesafe (az bi' mesafe, az bi' mesafe) Miş'li geçmiş olmuş her şeyimiz, külliyen hurafe (külliyen hurafe, külliyen hurafe) Gönlümüz dolmuş, olmuş sıkış sıkış Nereye kadar onla bunla bakış bakış? Yelken melken indi, o fırtınalar dindi Bak istiyo'san şimdi gelebilirim Her konuya senli, maksimum özenli Ve uğruna düzenli ölebilirim Yelken melken indi, o fırtınalar dindi Bak istiyo'san şimdi gelebilirim Her konuya senli, maksimum özenli Ve uğruna düzenli ölebilirim Yelken melken indi, o fırtınalar dindi Bak istiyo'san şimdi gelebilirim Her konuya senli, maksimum özenli Ve uğruna düzenli ölebilirim Yelken melken indi, o fırtınalar dindi Bak istiyo'san şimdi... Her konuya senli, maksimum özenli Ve uğruna düzenli ölebilirim Ölebilirim, ölebilirim