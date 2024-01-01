Işın Karaca

Az Bi Mesafe Şarkı Sözleri
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Yaklaş ama kalsın az bi' mesafe (az bi' mesafe, az bi' mesafe)
Miş'li geçmiş olmuş her şeyimiz, külliyen hurafe (külliyen hurafe, külliyen hurafe)
Gönlümüz dolmuş, olmuş sıkış sıkış
Nereye kadar onla bunla bakış bakış?
Gönlümüz dolmuş, olmuş sıkış sıkış
E nereye kadar onla bunla bakış bakış?
Yelken melken indi, o fırtınalar dindi
Bak istiyo'san şimdi gelebilirim
Her konuya senli, maksimum özenli
Ve uğruna düzenli ölebilirim
Yelken melken indi, o fırtınalar dindi
Bak istiyo'san şimdi gelebilirim
Her konuya senli, maksimum özenli
Ve uğruna düzenli ölebilirim
Yaklaş ama kalsın az bi' mesafe (az bi' mesafe, az bi' mesafe)
Miş'li geçmiş olmuş her şeyimiz, külliyen hurafe (külliyen hurafe, külliyen hurafe)
Gönlümüz dolmuş, olmuş sıkış sıkış
Nereye kadar onla bunla bakış bakış?
Yelken melken indi, o fırtınalar dindi
Bak istiyo'san şimdi gelebilirim
Her konuya senli, maksimum özenli
Ve uğruna düzenli ölebilirim
Yelken melken indi, o fırtınalar dindi
Bak istiyo'san şimdi gelebilirim
Her konuya senli, maksimum özenli
Ve uğruna düzenli ölebilirim
Yelken melken indi, o fırtınalar dindi
Bak istiyo'san şimdi gelebilirim
Her konuya senli, maksimum özenli
Ve uğruna düzenli ölebilirim
Yelken melken indi, o fırtınalar dindi
Bak istiyo'san şimdi...
Her konuya senli, maksimum özenli
Ve uğruna düzenli ölebilirim
Ölebilirim, ölebilirim