Işın Karaca

Az Bir Mesafe Yaklaş ama kalsın az bi' mesafe (az bi' mesafe, az bi' mesafe) Miş'li geçmiş olmuş her şeyimiz, külliyen hurafe (külliyen hurafe, külliyen hurafe) Gönlümüz dolmuş, olmuş sıkış sıkış Nereye kadar onla bunla bakış bakış? Gönlümüz dolmuş, olmuş sıkış sıkış E nereye kadar onla bunla bakış bakış? Yelken melken indi, o fırtınalar dindi Bak istiyo'san şimdi gelebilirim Her konuya senli, maksimum özenli Ve uğruna düzenli ölebilirim Yelken melken indi, o fırtınalar dindi Bak istiyo'san şimdi gelebilirim Her konuya senli, maksimum özenli Ve uğruna düzenli ölebilirim Yaklaş ama kalsın az bi' mesafe (az bi' mesafe, az bi' mesafe) Miş'li geçmiş olmuş her şeyimiz, külliyen hurafe (külliyen hurafe, külliyen hurafe) Gönlümüz dolmuş, olmuş sıkış sıkış Nereye kadar onla bunla bakış bakış? Yelken melken indi, o fırtınalar dindi Bak istiyo'san şimdi gelebilirim Her konuya senli, maksimum özenli Ve uğruna düzenli ölebilirim Yelken melken indi, o fırtınalar dindi Bak istiyo'san şimdi gelebilirim Her konuya senli, maksimum özenli Ve uğruna düzenli ölebilirim Yelken melken indi, o fırtınalar dindi Bak istiyo'san şimdi gelebilirim Her konuya senli, maksimum özenli Ve uğruna düzenli ölebilirim Yelken melken indi, o fırtınalar dindi Bak istiyo'san şimdi... Her konuya senli, maksimum özenli Ve uğruna düzenli ölebilirim Ölebilirim, ölebilirim

Bize De Bu Yakışır Aramızda sıra sıra dağlar yoksa da Eh aşikar yan yana bile hasretim sana Yaraları kanatıp acıları unutup Yüreğime sıkı sarılıp bayılıyorum Ben sana koşa koşa gelirim gözüm kara Ah aşkından saya saya vardım sabahlara Bugünümü unutup yarınıma tutunup canımı da yoluna koyup Ah seviyorum ben.. *** Yeter yeter yürüyorum yoluna Hayat kısa bir aşk yeter sana, bana Yalan dolan acı keder ne varsa Gel benimle sil baştan Bize de bu yakışır *** Yeter yeter yürüyorum yoluna Hayat kısa bir aşk yeter sana, bana Yalan dolan acı keder ne varsa Gel benimle sil baştan Bize de bu yakışır

Eyvallah Ne tadı, ne tuzu Ne boyu, ne posu Ne gözünün yeşili Kalmadı aklımda Hani yalanını Yakalayanını Adım adım yürütüp İzledim ama Tutmuyorum yasını Almam acının hasını Sileriz eyvallah Eyvallah Her lafı, özü bir olan Gülüşümüze dokunanı Yakarız vallah Eyvallah Ne tadı, ne tuzu Ne boyu, ne posu Ne gözünün yeşili Kalmadı aklımda Hani yalanını Yakalayanını Adım adım yürütüp İzledim ama Tutmuyorum yasını Almam acının hasını Sileriz eyvallah Eyvallah Her lafı, özü bir olan Gülüşümüze dokunanı Yakarız vallah Eyvallah Azar azar bitişini Yapayalnız her işini Yalın ayak gelişini Görürüz inşAllah, eyvallah Azar azar bitişini Yapayalnız her işini Yalın ayak gelişini Görürüz inşAllah, eyvallah Ne tadı, ne tuzu Ne boyu, ne posu Ne gözünün yeşili Kalmadı aklımda Hani yalanını Yakalayanını Adım adım yürütüp İzledim ama Tutmuyorum yasını Almam acının hasını Sileriz eyvallah Eyvallah Her lafı, özü bir olan Gülüşümüze dokunanı Yakarız vallah Eyvallah Azar azar bitişini Yapayalnız her işini Yalın ayak gelişini Görürüz inşAllah, eyvallah Azar azar bitişini Yapayalnız her işini Yalın ayak gelişini Görürüz inşAllah, eyvallah Tutmuyorum yasını Almam acının hasını Sileriz eyvallah Eyvallah Her lafı, özü bir olan Gülüşümüze dokunanı Yakarız vallah Eyvallah Azar azar bitişini Yapayalnız her işini Yalın ayak gelişini Görürüz inşAllah, eyvallah Görürüz inşAllah, eyvallah Görürüz inşAllah, eyvallah

Çakma Bütün gece önünde diz çöken uzun uzun afilli cümleler Ne sarı menekşeler ne de ılık ılık sevişmeler Gönlünü almıyorsa Aşkım seni kesmiyorsa Ne gereksiz şu didişmeler *** Yapma, yapma, yapma, yapma, yapma gülüşlerle Çakma, çakma, çakma, çakma, çakma öpüşlerle Eline, gözüne, beline, diline hakim olamıyorsun Ne diyelim sağlık olsun Kalbimizde yaşıyorsun *** Yapma, yapma, yapma, yapma, yapma gülüşlerle Çakma, çakma, çakma, çakma, çakma öpüşlerle Eline, gözüne, beline, diline hakim olamıyorsun Ne diyelim sağlık olsun Kalbimizde yaşıyorsun *** Bütün gece önünde diz çöken uzun uzun afilli cümleler Ne sarı menekşeler ne de ılık ılık sevişmeler Gönlünü almıyorsa Aşkım seni kesmiyorsa Ne gereksiz şu didişmeler *** Yapma, yapma, yapma, yapma, yapma gülüşlerle Çakma, çakma, çakma, çakma, çakma öpüşlerle Eline, gözüne, beline, diline hakim olamıyorsun Ne diyelim sağlık olsun Kalbimizde yaşıyorsun *** Yapma, yapma, yapma, yapma, yapma gülüşlerle Çakma, çakma, çakma, çakma, çakma öpüşlerle Eline, gözüne, beline, diline hakim olamıyorsun Ne diyelim sağlık olsun Kalbimizde yaşıyorsun *** Yapma, yapma, yapma, yapma, yapma gülüşlerle Çakma, çakma, çakma, çakma, yapma öpüşlerle Yapma, çakma, yapma, çakma Çakma, çakma, çakma, çakma *** Yapma, yapma, yapma, yapma, yapma gülüşlerle Çakma, çakma, çakma, çakma, çakma öpüşlerle Eline, gözüne, beline, diline hakim olamıyorsun Ne diyelim sağlık olsun Kalbimizde yaşıyorsun *** Yapma, yapma, yapma, yapma, yapma gülüşlerle Çakma, çakma, çakma, çakma, çakma öpüşlerle Eline, gözüne, beline, diline hakim olamıyorsun Ne diyelim sağlık olsun Kalbimizde yaşıyorsun

Güzelim Dönemez istese de gelemez Saman alevi misali yanar ama sönemez Bil ki gülemez benden sonra sevemez Giden her aşık misali döner bakar göremez *** Hele bir ayrılık vursun sararsın solsun yansın tutuşsun Kapımda dolansın dursun iyice kudursun kudursun Çok çektin elinde harap oldum aşktan ziyan oldum be güzelim Hele bir ayrılık vursun sararsın solsun ve kudursun

Sevmekten Anladığım Beni affet, bugün çok özledim seni Aslında kaç gündür "sus" dedim kalbime Beni affet, bugün ağladım yine Kim bilir, kaç defa "bitti" dedim kendime Yalan dedi kalbim Dinlemem asla seni Sevmiyorum sensiz beni Aşklarımdan hiç utanmadım ki Yalan dedi kalbim Dinlemem asla seni Sevmiyorum onsuz beni Aşklarımdan hiç utanmadım ki Ben aşkı böyle yaşıyorsam Ne yani çok seviyorsam Benim sevmekten anladığım buysa Ne yapmalıyım, söyle Hata yine mi bende? Ne olmuş hiç kavuşamadıysam Ben aşkı böyle yaşıyorsam Ne yani çok seviyorsam Benim sevmekten anladığım buysa Ne yapmalıyım, söyle Hata yine mi bende? Ne olmuş hiç kavuşamadıysam Beni affet (Beni affet), bugün çok özledim seni Aslında kaç gündür "sus" dedim kalbime Beni affet (Beni affet), bugün ağladım yine Kim bilir, kaç defa "bitti" dedim kendime Yalan dedi kalbim Dinlemem asla seni Sevmiyorum sensiz beni Aşklarımdan hiç utanmadım ki Yalan dedi kalbim Dinlemem asla seni Sevmiyorum onsuz beni Aşklarımdan hiç utanmadım ki Ben aşkı böyle yaşıyorsam Ne yani çok seviyorsam Benim sevmekten anladığım buysa Ne yapmalıyım, söyle Hata yine mi bende? Ne olmuş hiç kavuşamadıysam Ben aşkı böyle yaşıyorsam Ne yani çok seviyorsam Benim sevmekten anladığım buysa Ne yapmalıyım, söyle Hata yine mi bende? Ne olmuş hiç kavuşamadıysam Ben aşkı böyle yaşıyorsam Ne yani çok seviyorsam Benim sevmekten anladığım buysa Ne yapmalıyım, söyle Hata yine mi bende? Ne olmuş hiç kavuşamadıysam

Allak Bullak O bakışı hiç sevmiyorum Gitmek ister gibi Her şeyi siler gibi Hiç sevmedin sanki Her cümlende var, kafa karışmış Düşmüyor dilinden o ayrılık lafları Şakanın tadı kaçtı Zaten yalan, külliyen yalan Geçerli bir gerekçen de yok gitmeye Yalanı boş ver, bahane bulma Gideceksen kalbimden aşkını topla Allak bullak ettin kendini de beni de Çek git artık, görünme bir daha da gözüme Olmuyorsa bağları kopar gitsin İnan ki çekmem artık seni de sevgini de Allak bullak ettin kendini de beni de Çek git artık, görünme bir daha da gözüme Olmuyorsa bağları kopar gitsin İnan ki çekmem artık seni de sevgini de, of O bakışı hiç sevmiyorum Gitmek ister gibi Her şeyi siler gibi Hiç sevmedin sanki Her cümlende var, kafa karışmış Düşmüyor dilinden o ayrılık lafları Şakanın tadı kaçtı Zaten yalan, külliyen yalan Geçerli bir gerekçen de yok gitmeye Yalanı boş ver, bahane bulma Gideceksen kalbimden aşkını topla Allak bullak ettin kendini de beni de Çek git artık, görünme bir daha da gözüme Olmuyorsa bağları kopar gitsin İnan ki çekmem artık seni de sevgini de Allak bullak ettin kendini de beni de Çek git artık, görünme bir daha da gözüme Olmuyorsa (olmuyorsa) bağları kopar gitsin İnan ki çekmem artık seni de sevgini de (of) Allak bullak (allak bullak) ettin kendini de beni de Çek git artık (çek git artık), görünme bir daha da gözüme Olmuyorsa (olmuyorsa) bağları kopar gitsin İnan ki çekmem artık seni de sevgini de Allak bullak

Aşk İlk defa direnmişim Kendime yenilmişim Yalnızlık bir Allah'a mahsus Savaşlarım yüreğimde buyruk İnanmışım bir kez daha Yeminlerim hep boşuna Paylaşmadan çekilmiyor ömür Yanılmışım, kendimden özür Aşk çarpar, bu yol yorar ama ne fayda Söz dinlemez, karşı koyar, ah, yalan dünya Sen yine de inan gönlünden geçenlere Sen bana, ben sana, aşk bize Aşk çarpar, bu yol yorar ama ne fayda Söz dinlemez, karşı koyar, ah, yalan dünya Sen yine de inan gönlünden geçenlere Sen bana, ben sana, aşk bize İnanmışım bir kez daha Yeminlerim hep boşuna Paylaşmadan çekilmiyor ömür Yanılmışım, kendimden özür Aşk çarpar, bu yol yorar ama ne fayda Söz dinlemez, karşı koyar, ah, yalan dünya Sen yine de inan gönlünden geçenlere Sen bana, ben sana, aşk bize Aşk çarpar, bu yol yorar ama ne fayda Söz dinlemez, karşı koyar, ah, yalan dünya Sen yine de inan gönlünden geçenlere Sen bana, ben sana, aşk bize