Işın Karaca

Sevgilim canım yandı çok Hayat yüzünden senin suçun yok Ben öğretilenlere hiç karşı koymazdım hayır demezdim Adanmış aşklar yaşar hep ölürüm derdim ama ölmezdim *** Şimdi başka bahar gönül gün ışığı gördü Şimdi aşklar kadar aşk kendine döndü *** Şimdi başka bahar gönül gün ışığı gördü Şimdi aşklar kadar aşk kendine döndü *** Hadi gel yeniden buluşalım Kalbim bir daha barışalım Senle küsmeyelim hayata asla Hadi gel anlaşalım *** Her insan biraz romandır, kahramandır biraz yalandır Gün gelir anlar ki en çok harcadığı şey ah zamandır Vakit tamam yollara düştüm Elbet benimde hikayem vardır