Işın Karaca

Başka Bahar Şarkı Sözleri
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Sevgilim canım yandı çok
Hayat yüzünden senin suçun yok
Ben öğretilenlere hiç karşı koymazdım hayır demezdim
Adanmış aşklar yaşar hep ölürüm derdim ama ölmezdim
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Şimdi başka bahar gönül gün ışığı gördü
Şimdi aşklar kadar aşk kendine döndü
***
Şimdi başka bahar gönül gün ışığı gördü
Şimdi aşklar kadar aşk kendine döndü
***
Hadi gel yeniden buluşalım
Kalbim bir daha barışalım
Senle küsmeyelim hayata asla
Hadi gel anlaşalım
***
Her insan biraz romandır, kahramandır biraz yalandır
Gün gelir anlar ki en çok harcadığı şey ah zamandır
Vakit tamam yollara düştüm
Elbet benimde hikayem vardır