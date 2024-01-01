Işın Karaca

-
Aşk kırar zaman sınar
Gün kırılır dün yorulur
***
Az olmuş çok olmuş ah giderim
Kim gelmiş ne silmiş ben bilirim
***
Hayat bana sormadan
Dur yerinde hüküm sürme
Bu kez bilme savaş verme
***
Hayat bana sormadan
Aşk acısı yaşatmadan
Dur geride biraz bekle
Öfken dinse hükmün bitse
-
Sardı korkular gelecek yıllar
Düşündüm sensiz nasıl yaşanacaklar
Gözlerimde canlanınca yaptığın haksızlıklar
Güçlendim
Herşey bambaşka olacak
Döndün bak geldin şimdi
Bugünü aslında nasıl sabırla bekledimdi
Seni yalvarırken görmek seni ağlatabilmek
Geçmişi senden geri almak bütün ümidimdi
Olmaz artık kapı açık
Arkanı dön ve çık istenmiyorsun artık
Bir zamanlar sen de bana acımadın
Yalnız kaldım yıkılmadım ayaktayım
Oh yaşadım yaşıyorum
Başım yukarda meydan okuyorum hayata ve sana
Gönlüm doluyor aşkla barıştım bak hayatla
Başladım yaşamaya hey hey
Şimdi gel de gör beni bambaşka biri
Topladım dağılan kalbimin her köşesini
Ardından ağlayan o zavallı kız nerede şimdi
Gel gör beni
Sevenlere vereceğim sevgimi herşeyimi
Bugünü aslında nasıl sabırla bekledimdi
Seni yalvarırken görmek seni ağlatabilmek
Geçmişi senden geri almak bütün ümidimdi
Olmaz artık kapı açık
Arkanı dön ve çık istenmiyorsun artık
Bir zamanlar sen de bana acımadın
Yalnız kaldım yıkılmadım ayaktayım
Oh yaşadım yaşıyorum
Başım yukarda meydan okuyorum hayata ve sana
Gönlüm doluyor aşkla barıştım bak hayatla
Başladım yaşamaya hey hey auh he hey he hey
Lay la lay lay lay la la la la
Lay lal lay lay lay la la la lay
Lay lay lal lal lal lal lal lal lay
Hey hey hey hey hey
Lay la lay lay lay la la la la
Lay lal lay lay lay la la la lay
Lay lay lal lal lal lal lal lal lay
Hey hey hey hey hey
Lay la lay lay lay la la la la
Lay lal lay lay lay la la la lay
Lay lay lal lal lal lal lal lal lay
Hey hey hey hey hey
Lay la lay lay lay la la la la
Lay lal lay lay lay la la la lay
Lay lay lal lal lal lal lal lal lay
Başladım yaşamaya
-
Unutulmaz tendeki kibir
Senden önce gurur gelir bilen bilir
Bunca söze sence ne denir
Aşktan sonra yalan gelir herkes bilir
Sendeyse bu aşk bir bilmece
Biraz kal gitme de, yanan yansın tende
Bendeyse açılır kilit senle
Biraz yan çizmede, aşk bıraktığı gitme
Kızsa bile vururum sen gururunu yen
Sen bana geri dön sen gitme
İste sana köle olurum ben
Sebebini bilsen acıları silsen, gitme
Kızsa bile vururum sen gururunu yen
Sen bana geri dön sen gitme
İste sana köle olurum ben
Sebebini bilsen acıları silsen
Unutulmaz tendeki kibir
Senden önce gurur gelir bilen bilir
Bunca söze sence ne denir
Aşktan sonra yalan gelir herkes bilir
Sendeyse bu aşk bir bilmece
Biraz kal gitme de, yanan yansın tende
Bendeyse açılır kilit senle
Biraz yan çizmede, aşk bıraktığı gitme
Kızsa bile vururum sen gururunu yen
Sen bana geri dön sen gitme
İste sana köle olurum ben
Sebebini bilsen acıları silsen, gitme
Kızsa bile vururum sen gururunu yen
Sen bana geri dön sen gitme
İste sana köle olurum ben
Sebebini bilsen acıları silsen
Gitme, gitme
Her gidiş bana bir bilmece
Gitme, gitme
Yol yakınken düşün bence
Gitme, gitme
Her gidiş bana bir bilmece
Gitme, gitme
Son yakınken düşün bence, gitme
Kızsa bile vururum sen gururunu yen
Sen bana geri dön sen gitme
İste sana köle olurum ben
Sebebini bilsen acıları silsen, gitme
Kızsa bile vururum sen gururunu yen
Sen bana geri dön sen gitme
İste sana köle olurum ben
Sebebini bilsen acıları silsen, gitme
Kızsa bile vururum sen gururunu yen
Sen bana geri dön sen gitme
İste sana köle olurum ben
Sebebini bilsen acıları silsen, gitme
Kızsa bile vururum sen gururunu yen
Sen bana geri dön sen gitme
İste sana köle olurum ben
Sebebini bilsen acıları silsen, gitme
-
Sana dargın değilim
Gidişlerin bir anlık öfke
Yok sebebi, zaman geçer acım diner ah
Söz silerim, siyah beyaz
Ne fark eder ki
Yas dediğin belli sürer
Devam eder hayat
Farkındayım zaman kalmadı
Gidişin ani bir karar olmalı
Farkındayım zaman kalmadı
Yanlış yeminler bir son bulmalı
Savunma savaşım aynı
Giderken yüreğin ayrı yola düşmüş
Yeni bir aşka kanıp yanmış
Bizi yıkıp giderken
Yapma
Savaşım aynı giderken
Yüreğin ayrı yola düşmüş
Yeni bir aşka kanıp yanmış
Daha bizi söndürmeden
Yapma
Farkındayım zaman kalmadı
Gidişin ani bir karar olmalı
Farkındayım zaman kalmadı
Yanlış yeminler bir son bulmalı
Savunma savaşım aynı
Giderken yüreğin ayrı yola düşmüş
Yeni bir aşka kanıp yanmış
Bizi yıkıp giderken yapma
Savaşım aynı
Giderken yüreğin ayrı yola düşmüş
Yeni bir aşka kanıp yanmış
Bizi yıkıp giderken
Yapma, savaşım aynı
Giderken yüreğin ayrı yola düşmüş
Yeni bir aşka kanıp yanmış
Bizi yıkıp giderken
Yapma, savaşım aynı
Giderken yüreğin ayrı yola düşmüş
Yeni bir aşka kanıp yanmış
Daha bizi söndürmeden yapma
Dur yapma
Yapma
Dur yapma
-
Hmm Işın Karaca, Ege Çubukçu, selam, selam
Oh, hayat sürprizlerle dolu, hem de nasıl
Yıllar önce İzmir'imde onlarca hâyâl kurardım, bi' çoğu gerçekleşti
Hâyâllerimdeki müziği yapıp, değerli ismlerle çaışmak
Beni üzücek tek şeyin bunların gerçekleşmemesi olduğunu düşünürdüm
Şimdi de şu gönül davaları var, hayat için verdiğimiz onca savaştan sonra
Başkası için kendini üzmek ha, bizi üzmesine izin vermek ve bunun gibi şeyler
Onlarca sorun varken ihtiyacımız olan uyanış sadece sevgi ve huzurken
Bize acı verenlere son beş dakika bayanlar, baylar
Son kere dur düşün bence, aklın hep kararsız (a-ha)
Bunca zaman geçince yeminler yararsız
Kandıra kandıra kendimi geldi yolun sonu
Bir adım atsam yoksun, yendim korkumu (anlat onlara)
Aşk şiddetli, enkazlar kalır arkamda
Benden korkan bana aşık olmasın aslında
İstersen git, ölmem ağlamam ardından
Sağ çıktım ben ne savaşlardan
Beş dakika sürer unutmak, ölümsüz aşklar zor
Bana dokunmaz kara sevdalar, yor daha çok yor
Aşktan korkan dönsün yoldan, bilsin en baştan
Yenilmem kolay kolay, sağ çıktım ne savaşlardan
Beş dakika sürer unutmak, ölümsüz aşklar zor
Bana dokunmaz kara sevdalar, yor daha çok yor
Aşktan korkan dönsün yoldan, bilsin en baştan
Yenilmem kolay kolay, sağ çıktım ne savaşlardan
Işın eminim sözlerin bi'çok insana ilhâm kaynağı olucak
Daha ne kadar kayıcak yanaklarından, ne kadar akıcak dudaklarından yaşlar?
Bi'daha gelmez bu yaşlar, savrul bunu oturmazsa taşlar
Her kayba inat kaldıkça ayakta, biten bi'çok şey yeniden başlar, sabret
Son kere dur düşün bence, aklın hep kararsız (a-ha)
Bunca zaman geçince yeminler yararsız
Kandıra kandıra kendimi geldi yolun sonu
Bir adım atsam yoksun, yendim korkumu (anlat onlara)
Aşk şiddetli, enkazlar kalır arkamda
Benden korkan bana aşık olmasın aslında
İstersen git, ölmem ağlamam ardından
Sağ çıktım ben ne savaşlardan
Beş dakika sürer unutmak, ölümsüz aşklar zor
Bana dokunmaz kara sevdalar, yor daha çok yor
Aşktan korkan dönsün yoldan, bilsin en baştan
Yenilmem kolay kolay, sağ çıktım ne savaşlardan
Beş dakika sürer unutmak, ölümsüz aşklar zor
Bana dokunmaz kara sevdalar, yor daha çok yor
Aşktan korkan dönsün yoldan, bilsin en baştan
Yenilmem kolay kolay, sağ çıktım ne savaşlardan
Karanalık bi' odada başlar her şey, karmaşık aklının içinde bitene kadar
Kendine sarılıp, boş duvara bakınıp kaybettiğin aklı toplayana kadar
Bi' ömür gibi gelse de aldanma, bi' ömür senin gerisine aldırma
Hayat kısa ama upuzun bi' patika, beni üzene vermem beş dakika
Beş dakika sürer unutmak, ölümsüz aşklar zor
Bana dokunmaz kara sevdalar, yor daha çok yor
Aşktan korkan dönsün yoldan, bilsin en baştan
Yenilmem kolay kolay, sağ çıktım ne savaşlardan
Beş dakika sürer unutmak, ölümsüz aşklar zor
Bana dokunmaz kara sevdalar, yor daha çok yor
Aşktan korkan dönsün yoldan, bilsin en baştan
Yenilmem kolay kolay, sağ çıktım ne savaşlardan
Beş dakika sürer unutmak, ölümsüz aşklar zor
Bana dokunmaz kara sevdalar, yor daha çok yor
Aşktan korkan dönsün yoldan, bilsin en baştan
Yenilmem kolay kolay, sağ çıktım ne savaşlardan
-
Aşktan değil bu, iyi niyetim
Kendime kıyamıyorum aslında
Ödediğim bu ağır bedelin
Sadece dozu olmadı kararında
Yardım ve yataklık etti ruhum gururuma
Bırakmadık ikimiz de işleri hiç oluruna
Ant içen herkes kadar caymaya meyilli
Herkes kadar da hürdük işin aslında
Ben, kendime kıyamadım
Sen kalamadın, kalbine inanamadın
Ah, yeniden aşk nasıl zor şimdi
Bir kere bile kendinden cayamadın
Kalamadın… Kıyamadın…
Ben, geçmişe kıyamadım
Sen kalamadın, kalbine inanamadın
Ah, yeniden aşk nasıl zor şimdi
Bir kere bile kendinden cayamadın
Kalamadın Kıyamadın
-
Kırılmadım bükülmedim sonu belliydi
Tekrarladım kendimi eski ezber gibi
Savunmadım direnmedim yolunu çizmiştin
Hazırladım kendimi sonsuz gidiş gibi
Sessiz hikayemi, aldattım kendimi
O gün bu gün belli
***
Azalmadım tükenmedim kalanı sindirip
Toparladım kendimi yenilenmiş gibi
Yalanladım içimdeki derin darbeyi
***
Sınırladım sözleri eksik kalmış gibi
Sensiz hikayemi, anlattım kendimi
O gün bu gün belli
***
İhanetin izi, yakalar yaralar bırakmaz
Kovunca hiç yol bilmez
İki kez kırgın bir kalbe aşk inanmaz
***
Savunmadın direnmedin bizi kaybettin
Akladın kendini bir suçlu gibi
GururlandÜcretsiz Üyelik Tiklayinn alevlendin gidiyorsun belli
Iskaladın gerçeği daha yol bitmedi
Kokun bende gizli, tene yalan değdi
O gün bu gün belli
-
Kanarım Tek Bir Sözünle, Yıkarım Ihaneti Saf Tenimde
Kalan Izler Aşkın Devamı, Şunu Bil Azmış Zararı
Yok Olur Tüm Izler Zamanlar, Yorulur Aklımda Kalan
Yalan Aşklara Kanmak Bitmez Hesabı, Yolu Bil Öğren Yordamı
***
Sana Sormam Bir Daha, Aşkta Şanslar Bir Defa
Kimilerine Zarar Vermek Yürek Ister
Sana Sormam Bir Daha, Aşk Da Kalır Yanımda
Yenilerine Karar Vermek Heves Ister
***
Her Zaman 1000 Yalan, Yorulmaz Mı Kalbin
İhanet Tende Mi? Her Yerde Mi
Bozulmuş Yeminler Tükendi
Her Zaman 1000 Yalan, Sıkılmaz Mı Kalbin
***
İhanet Tende Mi? Her Yerde Mi
Bozulmuş Yeminler Tükense De
Yenilmemek Lazım Gidenlere, Teslim Olmam Bundan Böyle
Yenilmemek Lazım Sitemlere, Teslim Olmam Bundan Böyle
-
Bir tek zaman yenik düşmez kendine
Yenildik kalbimizle boğuşurken
Küçük şimdi kazandığım zaferler
***
Aşk karşımızda kahraman gibiyken
***
Kalbim tek, ruhum bütün
Büyüyorum, anlıyorum, affediyorum
***
Ah yara almadan daha fazla acıtmadan zaman beni
Gitmeli kısalmadan elimdeki çizgisi
***
Ah yara almadan daha fazla acıtmadan zaman beni
Silmeli uzatmadan yüreğimden izlerini
***
Bir tek zaman yenik düşmez kendine
Azaldık gurur derdimiz çoğalırken
Çalındı dudağından büyülü sözler
***
Cümleler sonsuza dek sanıyorken
***
Kalbim tek, ruhum bütün
Büyüyorum, anlıyorum, affediyorum
***
Ah yara almadan daha fazla acıtmadan zaman beni
Gitmeli kısalmadan elimdeki çizgisi
***
Ah yara almadan daha fazla acıtmadan zaman beni
Silmeli uzatmadan yüreğimden izlerini
-
Yola düştü tüm renklerim, içimdeki şeytan seçti
Alışmışım direnmedim, gidişin süresiz bendeki
Yorulmuşum fark etmedim, silinmişiz renkler bitti
Sarılmışım hissetmedim, gidişin süresiz bendeki
Bu aşkla kendimi üzemem
Bu işi ben böyle çözemem
Seninle önümü göremem
Bu gece yine ben başrolde
Bu aşkla kendimi üzemem
Bu işi ben böyle çözemem
Seninle önümü göremem
Bu gece yine ben başrolde
hazır mısın, gelir misin?
(Sen) yanar mısın, söner misin?
(Sen) bütün müsün, böler misin?
(Sen) hadi dön, hadi dön, hadi dön yoldan
kalır mısın, gider misin?
(Sen) yazar mısın, çizer misin?
(Sen) çıkar mısın, iner misin?
(Sen) sağa dön, sola dön, hadi dön yoldan
Yola düştü tüm renklerim, içimdeki şeytan seçti
Alışmışım direnmedim, gidişin süresiz bendeki
Yorulmuşum fark etmedim, silinmişiz renkler bitti
Sarılmışım hissetmedim, gidişin süresiz bendeki
Bu aşkla kendimi üzemem
Bu işi ben böyle çözemem
Seninle önümü göremem
Bu gece yine ben başrolde
Bu aşkla kendimi üzemem
Bu işi ben böyle çözemem
Seninle önümü göremem
Bu gece yine ben başrolde
hazır mısın, gelir misin?
(Sen) yanar mısın, söner misin?
(Sen) bütün müsün, böler misin?
(Sen) hadi dön, hadi dön, hadi dön yoldan
kalır mısın, gider misin?
(Sen) yazar mısın, çizer misin?
(Sen) çıkar mısın, iner misin?
(Sen) sağa dön, sola dön, hadi dön yoldan