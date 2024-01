Işın Karaca

Nedir bu çektiğim senden Gönül derdin hiç bitmiyor Yediğin darbelere bak Bu da mı sana yetmiyor Gönül *** Her çiçekten bal alırsın Her gördüğünle kalırsın Sen kendini ne sanırsın Belki bir gün uslanırsın Gönül *** Uslan artık deli gönül Bak gelip geçiyor ömür Uslan artık deli divane Gönül *** Dünya sana kalır sanma Geleciği dünden sorma Her gün gördüğün rüyayı Aldanıp da hayra yorma Gönül

Saçlarını dağıtırsın Rüzgârlara bırakırsın Saçlarını dağıtırsın Rüzgârlara bırakırsın Sen sevmeye yakışırsın Seni sevmeyen ölsün, ölsün Seni sevmeyen ölsün Sen sevmeye yakışırsın Seni sevmeyen ölsün, ölsün Seni sevmeyen ölsün Her şey yalan, gerçek sensin Gelirse dert senden gelsin Bence aşkın kendisisin Seni sevmeyen ölsün, ölsün Seni sevmeyen ölsün Her şey yalan, gerçek sensin Gelirse dert senden gelsin Bence aşkın kendisisin Seni sevmeyen ölsün, ölsün Seni sevmeyen ölsün "Güzel" diye, sana denir Senin her kahrın çekilir "Güzel" diye, sana denir Senin her kahrın çekilir Candan bile vazgeçilir Seni sevmeyen ölsün, ölsün Seni sevmeyen ölsün Candan bile vazgeçilir Seni sevmeyen ölsün, ölsün Seni sevmeyen ölsün Her şey yalan, gerçek sensin Gelirse dert senden gelsin Bence aşkın kendisisin Seni sevmeyen ölsün, ölsün Seni sevmeyen ölsün Her şey yalan, gerçek sensin Gelirse dert senden gelsin Bence aşkın kendisisin Seni sevmeyen ölsün, ölsün Seni sevmeyen ölsün Her şey yalan, gerçek sensin Gelirse dert senden gelsin Bence aşkın kendisisin Seni sevmeyen ölsün, ölsün Seni sevmeyen ölsün