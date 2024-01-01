Ben Sana Vurgunum Şarkı Sözleri
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Işın Karaca
Ben Sana Vurgunum
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Üzerine düşmem artık
Üzülme kotamı doldurdum, yorgunum
Peşine düşmeye derman yok
Halim harap, hiç neşem yok
Bir kuru yaprak misali rüzgardayım bir yönüm yok
Peşine düşmeye derman yok
Halim harap, hiç neşem yok
Bir kuru yaprak misali rüzgardayım bir yönüm yok
Ben sana hala vurgunum
Bitmedi sevdan yangınım
Ah yine gelsen her şeyi silsen
Bir bilebilsen yastayım
Ben sana hala vurgunum
Bitmedi sevdan, yangınım
Ah yine gelsen her şeyi silsen
Bir bilebilsen yastayım
Ah yine gelsen her şeyi silsen
Bir bilebilsen hastayım
Üzerine düşmem artık
Üzülme kotamı doldurdum, yorgunum
Peşine düşmeye derman yok
Halim harap, hiç neşem yok
Bir kuru yaprak misali rüzgardayım bir yönüm yok
Peşine düşmeye derman yok
Halim harap, hiç neşem yok
Bir kuru yaprak misali rüzgardayım bir yönüm yok
Ben sana hala vurgunum
Bitmedi sevdan yangınım
Ah yine gelsen, her şeyi silsen
Bir bilebilsen yastayım
Ben sana hala vurgunum
Bitmedi sevdan yangınım
Ah yine gelsen her şeyi silsen
Bir bilebilsen yastayım
Ah yine gelsen her şeyi silsen
Bir bilebilsen hastayım