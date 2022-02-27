Ey Aşkın Güzel Kızı Şarkı Sözleri
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Işın Karaca
Ey Aşkın Güzel Kızı
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Bir garip yolcuyum hayat yolunda
Yolunu kaybetmiş perişanım ben
***
Bir garip yolcuyum hayat yolunda
Yolunu kaybetmiş perişanım ben
***
Mecnun misali gurbet ellerde
Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben
***
Mecnun misali gurbet ellerde
Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben
***
Yalan dünya her şey bomboş
Hancı sarhoş yolcu sarhoş
Yalan dünya her şey bomboş
Hancı sarhoş yolcu sarhoş
***
Bir gün gibi sanki geçti seneler
Ümidim kayboldu perişanım ben
***
Bir gün gibi sanki geçti seneler
Ümidim kayboldu perişanım ben
***
Alın yazımmış hayat yolunda
Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben
***
Alın yazımmış hayat yolunda
Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben
***
Yalan dünya her şey bomboş
Hancı sarhoş yolcu sarhoş
Yalan dünya her şey bomboş
Hancı sarhoş yolcu sarhoş
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Aşkınla Yana Yana
Kül Olsa Da Ocağım
Bugünün Sayfasını
Artık Kapatacağım
***
Geçse De Gençlik Çağım
Boş Kalsa Da Kucağım
Sözümü Tutacağım
Adını Anmayacağım
***
Kalbimden Ben Seni
Söküp Atacağım
Bu Gönül Sayfasını
Artık Kapatacağım
***
Geçse De Gençlik Çağım
Boş Kalsa Da Kucağım
Sözümü Tutacağım
Adını Anmayacağım
-
Ateş olup yaksan da gonca güller taksan da
Ahu olup baksan da affetmem asla seni
***
Ateş olup yaksan da gonca güller taksan da
Ahu olup baksan da affetmem asla seni
***
Som altından taç olsan aşkımda muhtaç olsan
Derdime ilaç olsan affetmem asla seni
***
Som altından taç olsan aşkımda muhtaç olsan
Derdime ilaç olsan affetmem asla seni
***
Yakut yüklü dal olsan al ipekten şal olsan
Peteklerden bal olsan affetmem asla seni
***
Yakut yüklü dal olsan al ipekten şal olsan
Peteklerden bal olsan affetmem asla seni
***
Şarkı olsan dillerde gonca olsan güllerde
Leyla olsan çöllerde affetmem asla seni
***
Şarkı olsan dillerde gonca olsan güllerde
Leyla olsan çöllerde affetmem asla seni
***
Som altından taç olsan aşkımda muhtaç olsan
Derdime ilaç olsan affetmem asla seni
***
Som altından taç olsan aşkımda muhtaç olsan
Derdime ilaç olsan affetmem asla seni
***
Yakut yüklü dal olsan al ipekten şal olsan
Peteklerden bal olsan affetmem asla seni
***
Yakut yüklü dal olsan al ipekten şal olsan
Peteklerden bal olsan affetmem asla seni
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İçin İçin Yanıyor
Yanıyor Bu Gönlüm
Onun İçin Anıyor
Anıyor Bu Gönlüm
***
O Bir Vefasızdı
O Bir Hayırsızdı
Neden Gönül Arıyor
***
Açık Yeşildi Gözü
Güneş Gibiydi Yüzü
O Çok Güzeldi Ama
Yalancının Biriydi
Ah Unut Onu Gönlüm
Unut Onu Sende
***
Neden Niçin Arıyor
Anıyor Bu Gönlüm
Onun İçin Soruyor
Soluyor Bu Gönlüm
***
O Bir Vefasızdı
O Bir Hayırsızdı
Neden Gönül Arıyor
***
Açık Yeşildi Gözü
Güneş Gibiydi Yüzü
O Çok Güzeldi Ama
Yalancının Biriydi
Ah Unut Onu Gönlüm
Unut Onu Sende
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