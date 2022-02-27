Sevdan Gözümün Bebeği Şarkı Sözleri
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Işın Karaca
Sevdan Gözümün Bebeği
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Bi yol var önümüzde
Iki satırlık ömrümüzde
Doğmamış günümüzde
Bi yol var ver elini
Adım başı düşüncemde
Soluk soluk her gecem de
Şarkılarımda sözlerimde
Bir yol var tut elimi
***
Geçmedi ayağım eşiğinden bir adam dışarı
***
Sen ne istersen o olsun
İster gir koynuma çıkma bir daha
Aşkında bir bedeli var
Korksam yaklaşmazdım yanına
***
Sen ne istersen o olsun
İster gir koynuma çıkma bir daha
Aşkında bir bedeli var
Korksam yaklaşmazdım yanına
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Bu mevsim yorgun, yüreğim yanıyor
Hiç durmadan kavuran bir ateş var
Biraz bulut, biraz umut arıyor
Ne bir gölge, ne koruyan dalım var
***
Biraz bulut, biraz umut arıyor
Ne bir gölge, ne koruyan dalım var
***
Aşk makamından gelen emirdir bu
Ektiğini biçtiğin devirdir bu
Aşk makamından gelen emirdir bu
Ektiğini biçtiğin devirdir bu
***
Sorma ne tufandır, ne afettir
Dönmesi mümkün değil yemindir bu
Sorma ne tufandır, ne afettir
Dönmesi mümkün değil yemindir bu
***
Bu mevsim yağmur dinmeden yağıyor
Ne muradım, ne bir beklediğim var
Aşk yoluna saldım seli, akıyor
Ne bir çare, ne gidecek yerim var
***
Aşk yoluna saldım seli, akıyor
Ne bir çare, ne gidecek yerim var
***
Aşk makamından gelen emirdir bu
Ektiğini biçtiğin devirdir bu
Aşk makamından gelen emirdir bu
Ektiğini biçtiğin devirdir bu
***
Sorma ne tufandır, ne afettir
Dönmesi mümkün değil yemindir bu
Sorma ne tufandır, ne afettir
Dönmesi mümkün değil yemindir bu
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Ne olacak halim?
Hiç bir şey söyleyemem
Ah ne yaptım, ne yaptım?
Bir özür bile dileyemem
***
Ne olacak halim?
Hiç bir şey söyleyemem
Ah ne yaptım, ne yaptım?
Bir özür bile dileyemem
***
Koyamadan başımı göğsüne
Tutamadan ellerini
Ölsem ne fark eder ölmesem de
***
Koyamadan başımı göğsüne
Tutamadan ellerini
Ölsem ne fark eder ölmesem de
***
Ağladım için için
Sadece senin için
Hayallerim biçim biçim
Sensin tek sevdiceğim
***
Ağladım için için
Sadece senin için
Hayallerim biçim biçim
Sensin tek sevdiceğim
***
Nerelere baksam bir çift göz düşlüyorum
Sen benimsin benimsin bilemedim kıymetini
Nerelere baksam bir çift göz düşlüyorum
Sen benimsin benimsin bilemedim kıymetini
***
Sayamadan yalnız geceleri
Çizemeden senle geleceği
Bitsem ne fark eder bitmesem de
***
Sayamadan yalnız geceleri
Çizemeden senle geleceği
Bitsem ne fark eder bitmesem de
***
Ağladım için için
Sadece senin için
Hayallerim biçim biçim
Sensin tek sevdiceğim
***
Ağladım için için
Sadece senin için
Hayallerim biçim biçim
Sensin tek sevdiceğim
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