Işın Karaca

Bir Yol Var Bi yol var önümüzde Iki satırlık ömrümüzde Doğmamış günümüzde Bi yol var ver elini Adım başı düşüncemde Soluk soluk her gecem de Şarkılarımda sözlerimde Bir yol var tut elimi *** Geçmedi ayağım eşiğinden bir adam dışarı *** Sen ne istersen o olsun İster gir koynuma çıkma bir daha Aşkında bir bedeli var Korksam yaklaşmazdım yanına *** Sen ne istersen o olsun İster gir koynuma çıkma bir daha Aşkında bir bedeli var Korksam yaklaşmazdım yanına

Bu Mevsim Bu mevsim yorgun, yüreğim yanıyor Hiç durmadan kavuran bir ateş var Biraz bulut, biraz umut arıyor Ne bir gölge, ne koruyan dalım var *** Biraz bulut, biraz umut arıyor Ne bir gölge, ne koruyan dalım var *** Aşk makamından gelen emirdir bu Ektiğini biçtiğin devirdir bu Aşk makamından gelen emirdir bu Ektiğini biçtiğin devirdir bu *** Sorma ne tufandır, ne afettir Dönmesi mümkün değil yemindir bu Sorma ne tufandır, ne afettir Dönmesi mümkün değil yemindir bu *** Bu mevsim yağmur dinmeden yağıyor Ne muradım, ne bir beklediğim var Aşk yoluna saldım seli, akıyor Ne bir çare, ne gidecek yerim var *** Aşk yoluna saldım seli, akıyor Ne bir çare, ne gidecek yerim var *** Aşk makamından gelen emirdir bu Ektiğini biçtiğin devirdir bu Aşk makamından gelen emirdir bu Ektiğini biçtiğin devirdir bu *** Sorma ne tufandır, ne afettir Dönmesi mümkün değil yemindir bu Sorma ne tufandır, ne afettir Dönmesi mümkün değil yemindir bu