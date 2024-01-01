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7/24 Dinle Başka Söz Söylemem

Başka Söz Söylemem Şarkı Sözleri

Işın Karaca Başka Söz Söylemem şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Işın Karaca Başka Söz Söylemem şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Başka Söz Söylemem sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Işın Karaca

Işın Karaca

Başka Söz Söylemem

  • Biz Ayrılamayız

  • Madem Küstün Dargındın

  • Çekemezler Sevgimizi

  • Yitirmişim Ben Gülümü

  • Nereden Sevdim O Zalim kadını

  • Başka Söz Söylemem

  • Unutmadım Seni Ben

  • Soğuk Odalar

  • Sevme Beni

  • Felek

  • Bir Daha Aşık Olmayacağım

  • İçimde Kanımsın

  • Kapris

  • Hayat Sen Ne Çabuk Harcadın Beni

  • Bahar Pembe Beyaz Olur

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