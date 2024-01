Işın Karaca

Aynı bedende can gibiyiz Cana can veren kan gibiyiz Yanıp da bitmez köz gibiyiz Biz ayrılamayız Aynı bedende can gibiyiz Cana can veren kan gibiyiz Yanıp da bitmez köz gibiyiz Biz ayrılamayız Eller ayırsa bile, yollar ayırsa bile, yıllar ayırsa bile Biz ayrılamayız Eller ayırsa bile, yıllar ayırsa bile, yollar ayırsa bile Biz ayrılamayız Biz iki çılgın sevgiliyiz Delicesine sevdalıyız Öyle büyük ki bu sevgimiz Biz ayrılamayız Biz iki çılgın sevgiliyiz Delicesine sevdalıyız Öyle büyük ki bu sevgimiz Biz ayrılamayız Eller ayırsa bile, yollar ayırsa bile, yıllar ayırsa bile Biz ayrılamayız Eller ayırsa bile, yollar ayırsa bile, yıllar ayırsa bile Biz ayrılamayız Eller ayırsa bile, yollar ayırsa bile, yıllar ayırsa bile Biz ayrılamayız Eller ayırsa bile, yollar ayırsa bile, yıllar ayırsa bile Biz ayrılamayız Biz ayrılamayız

Unutmadım seni ben Unutmadım, unutmadım Her zaman, her zaman Her zaman kalbimdesin *** Aylar, yıllar geçti Söyle sen, söyle sen Söyle sen nerdesin Nerdesin, söyle sen nerdesin *** Aylar, yıllar geçti Söyle sen, söyle sen Söyle sen nerdesin Nerdesin, söyle sen nerdesin *** Anlaşıldı sen geri Dönülmeyen, dönülmeyen Dönülmeyen yerdesin Anlaşıldı sen geri Dönemeyeceksin *** Unutmadım Unutamadım seni ben Her zaman, her zaman Her zaman bendesin Bendesin Her zaman bendesin *** Unutmadım Unutamadım seni ben Her zaman, her zaman Her zaman bendesin Bendesin Her zaman bendesin