Işın Karaca

Bize De Bu Yakışır Aramızda sıra sıra dağlar yoksa da Eh aşikar yan yana bile hasretim sana Yaraları kanatıp acıları unutup Yüreğime sıkı sarılıp bayılıyorum Ben sana koşa koşa gelirim gözüm kara Ah aşkından saya saya vardım sabahlara Bugünümü unutup yarınıma tutunup canımı da yoluna koyup Ah seviyorum ben.. *** Yeter yeter yürüyorum yoluna Hayat kısa bir aşk yeter sana, bana Yalan dolan acı keder ne varsa Gel benimle sil baştan Bize de bu yakışır *** Yeter yeter yürüyorum yoluna Hayat kısa bir aşk yeter sana, bana Yalan dolan acı keder ne varsa Gel benimle sil baştan Bize de bu yakışır

Gel Öpem Seni Uzakta olsan gül yüzüme Gül yüzünden öpem seni Uzakta olsan gül yüzüme Gül yüzünden öpem seni *** İçin bana için döksün Oy ruhundan öpem seni gel Gel öpem seni *** İçin bana için döksün Oy ruhundan öpem seni gel Gel öpem seni *** Ateşte olsan düş üstüme Avuç avuç içem seni Ateşte olsan düş üstüme Avuç avuç içem seni *** İçin bana için döksün Oy ruhundan öpem seni gel Gel öpem seni *** İçin bana için döksün Oy ruhundan öpem seni gel Gel öpem seni Gel öpem seni

Salını Salını İşte şuramda bir sancı var Bul bulabilirsen Bul bulabilirsen *** Mağripte sen maşrukta ben Gel gelebilirsen Gel gelebilirsen *** Salını da salını da düştün içime Hadi çıkar çıkarabilirsen Döndüm yedi kere kendi üzerime Sekizi de dön dönebilirsen *** Salını da salını da düştün içime Hadi çıkar çıkarabilirsen Döndüm yedi kere kendi üzerime Sekizi de dön dönebilirsen *** İşte şuramda bir sancı var Bul bulabilirsen *** Mağripte sen maşrukta ben Gel gelebilirsen Gel gelebilirsen *** Salını da salını da düştün içime Hadi çıkar çıkarabilirsen Döndüm yedi kere kendi üzerime Sekizi de dön dönebilirsen *** Salını da salını da düştün içime Hadi çıkar çıkarabilirsen Döndüm yedi kere kendi üzerime Sekizi de dön dönebilirsen *** Bu mevsimde çok güzel olursun Düşlerimin içinde Ben kendi sokağımda kayboldum Mavilerin içinde Mavilerin içinde *** Salını da salını da düştün içime Hadi çıkar çıkarabilirsen Döndüm yedi kere kendi üzerime Sekizi de dön dönebilirsen *** Salını da salını da düştün içime Hadi çıkar çıkarabilirsen Döndüm yedi kere kendi üzerime Sekizi de dön dönebilirsen *** Salını da salını da düştün içime Hadi çıkar çıkarabilirsen Döndüm yedi kere kendi üzerime Sekizi de dön dönebilirsen