Işın Karaca

Bir elinde kadeh var nerden gelirsin canım? İçip de ağlamayı derman bilirsin canım Dünya fani bahçedir bir gün ölürsün canım *** Adam olamadın gitti zevzek Beni bilemedin gitti zevzek *** Yürü be yürü be yürü be yürü be insan değilsin Kendini bilmeyen canım eli ne bilsin Halkı halkı halkı halkı Hakk'ı ne bilsin *** Yürü be yürü be yürü be yürü be insan değilsin Kendini bilmeyen canım eli ne bilsin Halkı halkı halkı halkı Hakk'ı ne bilsin *** Hele bak şu aynaya yüzün yüze benzer mi? Ta sabahtan uyumuş gözün göze benzer mi? Vay o boynun devrilsin, özün bize benzer mi? *** Adam olamadın gitti zevzek Beni bilemedin gitti zevzek *** Yürü be yürü be yürü be yürü be insan değilsin Kendini bilmeyen canım eli ne bilsin Halkı halkı halkı halkı Hakk'ı ne bilsin *** Yürü be yürü be yürü be yürü be insan değilsin Kendini bilmeyen canım eli ne bilsin Halkı halkı halkı halkı Hakk'ı ne bilsin Halkı halkı halkı halkı Hakk'ı ne bilsin *** Mahsuni bu haliyle nereye vardın canım? Sen bu ele gelmeden nerde yatardın canım? Belinde barabellom kimi kurtardın canım? *** Adam olamadın gitti zevzek Beni bilemedin gitti zevzek *** Yürü be yürü be yürü be yürü be insan değilsin Kendini bilmeyen canım eli ne bilsin Halkı halkı halkı halkı Hakk'ı ne bilsin *** Yürü be yürü be yürü be yürü be insan değilsin Kendini bilmeyen canım eli ne bilsin Halkı halkı halkı halkı Hakk'ı ne bilsin *** Halkı halkı halkı halkı Hakk'ı ne bilsin