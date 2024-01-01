Işın Karaca

Bütün gece önünde diz çöken uzun uzun afilli cümleler
Ne sarı menekşeler ne de ılık ılık sevişmeler
Gönlünü almıyorsa
Aşkım seni kesmiyorsa
Ne gereksiz şu didişmeler
***
Yapma, yapma, yapma, yapma, yapma gülüşlerle
Çakma, çakma, çakma, çakma, çakma öpüşlerle
Eline, gözüne, beline, diline hakim olamıyorsun
Ne diyelim sağlık olsun
Kalbimizde yaşıyorsun
***
Yapma, yapma, yapma, yapma, yapma gülüşlerle
Çakma, çakma, çakma, çakma, çakma öpüşlerle
Eline, gözüne, beline, diline hakim olamıyorsun
Ne diyelim sağlık olsun
Kalbimizde yaşıyorsun
***
Bütün gece önünde diz çöken uzun uzun afilli cümleler
Ne sarı menekşeler ne de ılık ılık sevişmeler
Gönlünü almıyorsa
Aşkım seni kesmiyorsa
Ne gereksiz şu didişmeler
***
Yapma, yapma, yapma, yapma, yapma gülüşlerle
Çakma, çakma, çakma, çakma, çakma öpüşlerle
Eline, gözüne, beline, diline hakim olamıyorsun
Ne diyelim sağlık olsun
Kalbimizde yaşıyorsun
***
Yapma, yapma, yapma, yapma, yapma gülüşlerle
Çakma, çakma, çakma, çakma, çakma öpüşlerle
Eline, gözüne, beline, diline hakim olamıyorsun
Ne diyelim sağlık olsun
Kalbimizde yaşıyorsun
***
Yapma, yapma, yapma, yapma, yapma gülüşlerle
Çakma, çakma, çakma, çakma, yapma öpüşlerle
Yapma, çakma, yapma, çakma
Çakma, çakma, çakma, çakma
***
Yapma, yapma, yapma, yapma, yapma gülüşlerle
Çakma, çakma, çakma, çakma, çakma öpüşlerle
Eline, gözüne, beline, diline hakim olamıyorsun
Ne diyelim sağlık olsun
Kalbimizde yaşıyorsun
***
Yapma, yapma, yapma, yapma, yapma gülüşlerle
Çakma, çakma, çakma, çakma, çakma öpüşlerle
Eline, gözüne, beline, diline hakim olamıyorsun
Ne diyelim sağlık olsun
Kalbimizde yaşıyorsun