Işın Karaca

Çakma Bütün gece önünde diz çöken uzun uzun afilli cümleler Ne sarı menekşeler ne de ılık ılık sevişmeler Gönlünü almıyorsa Aşkım seni kesmiyorsa Ne gereksiz şu didişmeler *** Yapma, yapma, yapma, yapma, yapma gülüşlerle Çakma, çakma, çakma, çakma, çakma öpüşlerle Eline, gözüne, beline, diline hakim olamıyorsun Ne diyelim sağlık olsun Kalbimizde yaşıyorsun *** Yapma, yapma, yapma, yapma, yapma gülüşlerle Çakma, çakma, çakma, çakma, çakma öpüşlerle Eline, gözüne, beline, diline hakim olamıyorsun Ne diyelim sağlık olsun Kalbimizde yaşıyorsun *** Bütün gece önünde diz çöken uzun uzun afilli cümleler Ne sarı menekşeler ne de ılık ılık sevişmeler Gönlünü almıyorsa Aşkım seni kesmiyorsa Ne gereksiz şu didişmeler *** Yapma, yapma, yapma, yapma, yapma gülüşlerle Çakma, çakma, çakma, çakma, çakma öpüşlerle Eline, gözüne, beline, diline hakim olamıyorsun Ne diyelim sağlık olsun Kalbimizde yaşıyorsun *** Yapma, yapma, yapma, yapma, yapma gülüşlerle Çakma, çakma, çakma, çakma, çakma öpüşlerle Eline, gözüne, beline, diline hakim olamıyorsun Ne diyelim sağlık olsun Kalbimizde yaşıyorsun *** Yapma, yapma, yapma, yapma, yapma gülüşlerle Çakma, çakma, çakma, çakma, yapma öpüşlerle Yapma, çakma, yapma, çakma Çakma, çakma, çakma, çakma *** Yapma, yapma, yapma, yapma, yapma gülüşlerle Çakma, çakma, çakma, çakma, çakma öpüşlerle Eline, gözüne, beline, diline hakim olamıyorsun Ne diyelim sağlık olsun Kalbimizde yaşıyorsun *** Yapma, yapma, yapma, yapma, yapma gülüşlerle Çakma, çakma, çakma, çakma, çakma öpüşlerle Eline, gözüne, beline, diline hakim olamıyorsun Ne diyelim sağlık olsun Kalbimizde yaşıyorsun

Açelya Pembe, yeşil güzelim açelya Yakışır o başka yarınlara Çiçeklenir, coşar ışık suyla Kırılgandır koyu karanlıkta Açelyalar hep hatırlatır seni bana *** Kısacık ömrün işte bir soluk gibi geldi geçti Açelyan gibi hoyrat bir iklimdeydi, yeşertmedi Bütün ömrüm gün görmeden öyle Gelip geçti bir solukta *** Sabahleyin, alaca karanlık Uyan artık doğan güne karşı Okşayınca yüzünü usulca Gençlik resmin düşmüştü aklıma O sabah birden ölümü görmüştüm yüzünde *** Kısacık ömrün işte bir soluk gibi geldi geçti Açelyan gibi hoyrat bir iklimdeydi, yeşertmedi Bütün ömrüm gün görmeden öyle Gelip geçti bir solukta *** Denizin dibinde karanlıklar gibisin Işığın içinde saklıdır, bilmezsin Hayat artık sensiz akıp gidiyor Senden habersiz, sessiz *** Pembe yeşil güzelim açelya Yakışır o başka yarınlara Çiçeklenir, coşar ışık suyla Kırılgandır, koyu karanlıkta Açelyalar hep hatırlatır seni bana *** Kısacık ömrün işte bir soluk gibi geldi geçti Açelyam gibi hoyrat bir iklimdeydi, yeşertmedi Bütün ömrüm gün görmeden öyle Gelip geçti bir solukta

Fırtına Bak işte yaklaşıyor fırtına Bak yine yükseliyor dalgalar *** Yıllardan sonra, yollardan sonra Şarkılar söylüyor çocuklar Yıllardan sonra, yollardan sonra Yeniden yanyana onlar *** Ne geçmiş tükendi ne yarınlar Hayat yeniler bizleri Geçsede yolumuz bozkırlardan Denizlere çıkar sokaklar *** Bak işte yaklaşıyor fırtına Bak yine yükseliyor dalgalar *** Yıllardan sonra, yollardan sonra Şarkılar söylüyor çocuklar Yıllardan sonra, yollardan sonra Yeniden yan yana onlar *** Ne geçmiş tükendi ne yarınlar Hayat yeniler bizleri Geçsede yolumuz bozkırlardan Denizlere çıkar sokaklar Yıllardan sonra, yollardan sonra Yeniden yan yana onlar