Işın Karaca

Çikita Benim akılsız fikirsiz Boş şeylere takılı taş kafam Göz göre göre avucumdan uçup Hiç olmadık birine gitti adam Vah ben seni nasıl kaptırdım Kendime bunu nasıl yaptırdım Çantada keklik bu derken Başıma iki yaldız taktırdım Ben şimdi nerelere gideyim Ay ay ay aman Derdime kırmızı mum dikeyim Ay ay ay halim yaman Çiki çiki çikitam çikolatam Yelkenleri suya indirdin Oh canına deysin az bile Ben seni cin atına bindirdim Çiki çiki çikitam çikolatam Yelkenleri suya indirdin Oh canına deysin az bile Ben seni cin atına bindirdim Alacağı vereceği yok bu işin Belli ki dönüşü yok bu gidişin Geç oldu ama temiz oldu Yalanla dolanla hiç olmaz işim Vah ben seni nasıl kaptırdım Kendime bunu nasıl yaptırdım Çantada keklik bu derken Başıma iki yaldız taktırdım Ben şimdi nerelere gideyim Ay ay ay aman Derdime kırmızı mum dikeyim Ay ay ay halim yaman Çiki çiki çikitam çikolatam Yelkenleri suya indirdin Oh canına deysin az bile Ben seni cin atına bindirdim Çiki çiki çikitam çikolatam Yelkenleri suya indirdin Oh canına deysin az bile Ben seni çin atına bindirdim Çiki çiki çikitam çikolatam Yelkenleri suya indirdin Oh canına deysin az bile Ben seni cin atına bindirdim Çiki çiki çikitam çikolatam Yelkenleri suya indirdin Oh canına deysin az bile Ben seni cin atına bindirdim

Tutunamadım Senden sonra, ne tam mavi, ne tam sarı olmadı Hafif bir söz gibi belki, ama öyle yerin dolmadı Ben şansımı zorladım, ayakta kalmak için *** Tutunamadım, tutunamadım, şiirlere, şarkılara İzimi sürer sesin, ben nereye sen oraya Tutunamadım, tutunamadım, doğduğum şehirlere Önüme düşer gölgen, sen nereye ben oraya *** Senden sonra, gönül gözüm, bir daha görmedi Hep söyledim, ben yaşadım, aşk vardır, aşk ölmedi Ben şansımı zorladım, ayakta kalmak için *** Tutunamadım, tutunamadım, şiirlere, şarkılara İzimi sürer sesin, ben nereye sen oraya Tutunamadım, tutunamadım, doğduğum şehirlere Önüme düşer gölgen, sen nereye ben oraya

Başka Bahar Sevgilim canım yandı çok Hayat yüzünden senin suçun yok Ben öğretilenlere hiç karşı koymazdım hayır demezdim Adanmış aşklar yaşar hep ölürüm derdim ama ölmezdim *** Şimdi başka bahar gönül gün ışığı gördü Şimdi aşklar kadar aşk kendine döndü *** Şimdi başka bahar gönül gün ışığı gördü Şimdi aşklar kadar aşk kendine döndü *** Hadi gel yeniden buluşalım Kalbim bir daha barışalım Senle küsmeyelim hayata asla Hadi gel anlaşalım *** Her insan biraz romandır, kahramandır biraz yalandır Gün gelir anlar ki en çok harcadığı şey ah zamandır Vakit tamam yollara düştüm Elbet benimde hikayem vardır

Yaz Yaz bitmeden gel Yapraklarım solmadan Narlar olmadan gel Gün devrilmeden Yeşil erik beyaz örtüye konmadan gel *** Doya doya seviş benimle hadi Açık saçık konuş benimle hadi Buram buram yaseminler tüterken Alev alev tutuş benimle hadi *** Yaşarız bu tende bu heves oldukça yârim Coşarız ayın şavkı aşka vurdukça yârim Aşığız Sarıştık sarmaşıklar misali Gel gör ki geçti geçiyor, bu yazlar ne hain *** Söz, hiç incitmem İpek şal gibi akarım omuzlarından Sen uyurken ben Bir sevinç olur geçerim rüyalarından *** Doya doya seviş benimle hadi Açık saçık konuş benimle hadi Buram buram yaseminler tüterken Alev alev tutuş benimle hadi Yaşarız *** Bu tende bu heves oldukça yârim Coşarız Ayın şavkı aşka vurdukça yârim Aşığız Sarıştık sarmaşıklar misali Gel gör ki Geçti geçiyor, bu yazlar ne hain

Kalbim Ağrıyor Son demdeyim Ben hala sendeyim Gün bugün değil Ben hala dündeyim *** Ah kalbim ağrıyor Tan ağırırken İçim kan ağlıyor Gam çoğalırken Ah kalbim ağrıyor Tan ağırırken İçim kan ağlıyor Gam çoğalırken Yar senelerce Zor gecelerce Hasret biriktirdim hecelerce Yar senelerce Zor gecelerce Hasret biriktirdim hecelerce *** Son demdeyim Ben hala sendeyim Gün bugün değil Ben hala dündeyim *** Ah kalbim ağrıyor Tan ağırırken İçim kan ağlıyor Gam çoğalırken Ah kalbim ağrıyor Tan ağırırken İçim kan ağlıyor Gam çoğalırken Yar senelerce Zor gecelerce Hasret biriktirdim hecelerce *** Yar senelerce Zor gecelerce Hasret biriktirdim hecelerce Ah kalbim ağrıyor (ah kalbim ağrıyor) Tan ağırırken (Tan ağırırken) İçim kan ağlıyor (içim kan ağlıyor) Gam çoğalırken *** Ah kalbim ağrıyor (ah kalbim ağrıyor) Tan ağırırken (Tan ağırırken) İçim kan ağlıyor (içim kan ağlıyor) Gam çoğalırken Son demdeyim

Lamba Aşk dediğin acısız olmaz ki O zaman ateşin başına vurmaz ki Yüreğin ağzına gelmezse Kimse kimseye yanmaz ki Çat kapı dayanır odalarına Bırakmaz bugünün işini yarına Sormadan girer kanına Yüreğin aklına uymaz ki La la la la, la la la lambayı yak Hadi uykularından uyan hadi kalk Bağıra çağıra kaçıyor hayat elinden Kenarından köşesinden kap Bağıra çağıra kaçıyor hayat elinden Kenarından köşesinden tat Acelesiz olur mu su yolunu bulur mu Kan damarda durur mu durmaz Dünya tersine döner mi a canım Saatler dünü vurur mu vurmaz Acelesiz olur mu su yolunu bulur mu Kan damarda durur mu durmaz Dünya tersine döner mi a canım Saatler dünü vurur mu vurmaz Aşk dediğin acısız olmaz ki O zaman ateşin başına vurmaz ki Yüreğin ağzına gelmezse Kimse kimseye yanmaz ki Çat kapı dayanır odalarına Bırakmaz bugünün işini yarına Sormadan girer kanına Yüreğin aklına uymaz ki La la la la, la la la lambayı yak Hadi uykularından uyan hadi kalk Bağıra çağıra kaçıyor hayat elinden Kenarından köşesinden kap Bağıra çağıra kaçıyor hayat elinden Kenarından köşesinden tat Acelesiz olur mu su yolunu bulur mu Kan damarda durur mu durmaz Dünya tersine döner mi a canım Saatler dünü vurur mu vurmaz Acelesiz olur mu su yolunu bulur mu Kan damarda durur mu durmaz Dünya tersine döner mi a canım Saatler dünü vurur mu vurmaz La la la la, la la la lambayı yak Hadi uykularından uyan hadi kalk Bağıra çağıra kaçıyor hayat elinden Kenarından köşesinden kap Bağıra çağıra kaçıyor hayat elinden Kenarından köşesinden tat La la la la, la la la lambayı yak Hadi uykularından uyan hadi kalk Bağıra çağıra kaçıyor hayat elinden Kenarından köşesinden kap Bağıra çağıra kaçıyor hayat elinden Kenarından köşesinden tat

Anadilim Aşk O bi' yalnız, o bir kendine has Önlenemez durdurulamaz O hepimizin efendisi Elinden kalbi olanlar kurtulamaz O bi' özgür, o bir kahraman Dün, bugün, yarın, her zaman O bi' kural yıkıcı, yasak delici Onun adı aşk, gerisi yalan Yan, sevmediğine yan Yazık onca zaman, isyan isyan Yan, sevmediğine yan Yazık onca zaman, isyan isyan Oyalama kendini, sen bittin Teslim bayrağını çektin Ey kalbim aşkına sağlık Ana dilimi bana sen öğrettin Oyalama kendini, sen bittin Teslim bayrağını çektin Ey kalbim aşkına sağlık Ana dilimi bana sen öğrettin Çabalama boşuna, hiç mümkünü yok Sen onu ıslah edemezsin O bi' bohem, o bir isyankar Onu ehlileştiremezsin Provası yok, antresi ani Yazıp, bozup temize çekemezsin O bi' kaçık, o bir utanmaz Asla kontrol edemezsin Yan, sevmediğine yan Yazık onca zaman, isyan isyan Yan, sevmediğine yan Yazık onca zaman, isyan isyan Oyalama kendini, sen bittin Teslim bayrağını çektin Ey kalbim aşkına sağlık Ana dilimi bana sen öğrettin Oyalama kendini, sen bittin Teslim bayrağını çektin Ey kalbim aşkına sağlık Ana dilimi bana sen öğrettin Yan, sevmediğine yan Yazık onca zaman, isyan isyan Yan, sevmediğine yan Yazık onca zaman, isyan isyan Yan, sevmediğine yan Yazık onca zaman...

Kan Tutmuyor Kızmadım ama Kırılmadım ama Kararlıyım olamaz artık Yazmadım ama Bozmadım ama Zararlıyım yaramaz artık Sormadım ama Söylemedim ama Anladım ki kan tutmuyor Doyamadım sana Hiç kıyamadım sana Ama sınırlarımı zorluyor *** Alttan alsam Üstten alsam Kuralına göre oynasam oyunu Çok belli nereye gittiği olayın olmuyor Bir adım sen gelsen bir adım ben Ortada buluşalım eğer istersen Dedim ama asgari müşterekler uymuyor *** Netice muhtelif arayla Karartma günleri sırayla Acıyla arkadaş hesabı Çekilmiyor ki aşk kurayla *** Netice muhtelif arayla Karartma günleri sırayla Acıyla arkadaş hesabı Çekilmiyor ki aşk kurayla Kızmadım ama Kırılmadım ama Kararlıyım olamaz artık Yazmadım ama Bozmadım ama Zararlıyım yaramaz artık Sormadım ama Söylemedim ama Anladım ki kan tutmuyor Doyamadım sana Hiç kıyamadım sana Ama sınırlarımı zorluyor *** Alttan alsam Üstten alsam Kuralına göre oynasam oyunu Çok belli nereye gittiği olayın olmuyor Bir adım sen gelsen bir adım ben Ortada buluşalım eğer istersen Dedim ama asgari müşterekler uymuyor *** Netice muhtelif arayla Karartma günleri sırayla Acıyla arkadaş hesabı Çekilmiyor ki aşk kurayla *** Netice muhtelif arayla Karartma günleri sırayla Acıyla arkadaş hesabı Çekilmiyor ki aşk kurayla *** Netice muhtelif arayla Karartma günleri sırayla Acıyla arkadaş hesabı Çekilmiyor ki aşk kurayla *** Netice muhtelif arayla Karartma günleri sırayla Acıyla arkadaş hesabı Çekilmiyor ki aşk kurayla *** Netice muhtelif arayla Karartma günleri sırayla Acıyla arkadaş hesabı Çekilmiyor ki aşk kurayla