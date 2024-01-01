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7/24 Dinle Anadilim Aşk

Anadilim Aşk Şarkı Sözleri

Işın Karaca Anadilim Aşk şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Işın Karaca Anadilim Aşk şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Anadilim Aşk sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Işın Karaca

Işın Karaca

Anadilim Aşk

  • Çikita

  • Tutunamadım

  • Başka Bahar

  • Yaz

  • Kalbim Ağrıyor

  • Lamba

  • Anadilim Aşk

  • Kan Tutmuyor

  • Doğum Günün Kutlu Olsun Oğlum

  • Bitmemiş Tango

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