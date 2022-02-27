Arabesque (Geçmiş Geçmemiş Hiç) Şarkı Sözleri
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Işın Karaca
Arabesque (Geçmiş Geçmemiş Hiç)
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Dert bende derman sende
Aşk bende ferman sende
Öldüren güldüren
Her gün ağlatan kalp sende
***
Mevsimler gelip geçse de
Aşk beni benden etse de
Dünyada hayat bitse de
Yine ölümsüz aşk bende
***
İstemem ayrılık boynumu büksün
İstemem aşkıma leke sürülsün
Ben rüyamda bile yalnız seni sevdim
İstemem baharda yaprak dökülsün
***
Aşkın alevse hasretin bir kor
Senin yokluğunu kalbime sor
Dünyaya seninle gelmiş gibiyim
Sensiz yaşamayı düşünmek çok zor
***
Sev demem sevme demem
Sen de benim gibi sev diyemem
Ömrümün neşesini seninle buldum kaybedemem
***
Nerelerdeydin sevgilim
Seni kader mi sakladı
Yıllardır beklenen huzur
Şimdi beni kucakladı
***
İstemem ayrılık boynumu büksün
İstemem aşkıma leke sürülsün
Ben rüyamda bile yalnız seni sevdim
İstemem baharda yaprak dökülsün
***
Aşkın alevse hasretin bir kor
Senin yokluğunu kalbime sor
Dünyaya seninle gelmiş gibiyim
Sensiz yaşamayı düşünmek çok zor
***
Dert Bende
Derman Sende..
-
Sen beni, sen, sen unutmuş gibisin
Ben hala deliyim hala sevdalı
Sen beni, sen beni unutmuş gibisin
Ben hala deliyim hala sevdalı
***
Yaktığın ateşi söndüremedim
Sen hala çılgınsın hala belalı
Oof hala belalı…
***
Çekmeye razıyım kaprislerini
İstersen zincire vur ellerimi
Ne olur bir tanem anla halimi
Ben hala deliyim hala sevdalı
Ben hala deliyim hala sevdalı
***
Sen benden, sen vazgeçmiş gibisin
Ben hala tutkunum hala yaralı
Sen benden, sen vazgeçmiş gibisin
Ben hala tutkunum hala yaralı
***
Yaktığın ateşi söndüremedim
Sen hala çılgınsın hala belalı
Hala belalı…
***
Bu sevda bir anda bitebilir mi
Gerçekler yalana dönebilir mi
Ne olur bir tanem anla halimi
Ben hala deliyim hala sevdalı
Ben hala deliyim hala sevdalı
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Nerde boynu bükük bir garip görsen
Hor görme kim bilir ne derdi vardır
O garip halinde ne sırlar gizli
Onu bu hallere bir koyan vardır
Belki benim gibi sevdiği vardır
***
Ümitsiz bir aşkın garibi oldum
Aradım hatayı kendimde buldum
Ne söylesem gönül dinlemez
Deli gibi seven yine ben oldum
Ne söylesem gönül dinlemez
Delice seven yine ben oldum
***
Nice ümit dolu hayat yolunda
Yolunu kaybeden garip ne yapsın
Her şey Hak'tan ama zulmetmek kuldan
Gönül bir zalimi sevdi ne yapsın
Gönlüm bir zalimi sevdi ne yapsın
***
Madem yaşamaya geldik dünyaya
Benim de her şeyde bir hakkım vardır
Sevmiyorsan hor görme bari
Benim de senin gibi Allah'ım vardır
Benim de senin gibi Allah'ım vardır
-
Yıllardır bir özlemdi
Yanıp durdu bağrımda
Yıllardır bir özlemdi
Yanıp durdu bağrımda
***
Tam ümidi kesmişken
Onu gördüm karşımda
***
Mavi mavi masmavi
Gözleri boncuk mavi
Bir gördüm aşık oldum
Bu gelen kimin yari
***
Mavi mavi masmavi
Gözleri boncuk mavi
Bir gördüm aşık oldum
Bu gelen kimin yari
***
Hayat denen bu yolda
Yürürken adım adım
Hayat denen bu yolda
Yürürken adım adım
***
Mutluluğu ararken
Birden ona rastladım
***
Mavi mavi masmavi
Gözleri boncuk mavi
Bir gördüm aşık oldum
Bu gelen kimin yari
***
Mavi mavi masmavi
Gözleri boncuk mavi
Bir gördüm aşık oldum
Bu gelen kimin yari
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