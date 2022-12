Işın Karaca

Nerde boynu bükük bir garip görsen Hor görme kim bilir ne derdi vardır O garip halinde ne sırlar gizli Onu bu hallere bir koyan vardır Belki benim gibi sevdiği vardır *** Ümitsiz bir aşkın garibi oldum Aradım hatayı kendimde buldum Ne söylesem gönül dinlemez Deli gibi seven yine ben oldum Ne söylesem gönül dinlemez Delice seven yine ben oldum *** Nice ümit dolu hayat yolunda Yolunu kaybeden garip ne yapsın Her şey Hak'tan ama zulmetmek kuldan Gönül bir zalimi sevdi ne yapsın Gönlüm bir zalimi sevdi ne yapsın *** Madem yaşamaya geldik dünyaya Benim de her şeyde bir hakkım vardır Sevmiyorsan hor görme bari Benim de senin gibi Allah'ım vardır Benim de senin gibi Allah'ım vardır