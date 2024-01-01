Işın Karaca

-
Ne tadı, ne tuzu
Ne boyu, ne posu
Ne gözünün yeşili
Kalmadı aklımda
Hani yalanını
Yakalayanını
Adım adım yürütüp
İzledim ama
Tutmuyorum yasını
Almam acının hasını
Sileriz eyvallah
Eyvallah
Her lafı, özü bir olan
Gülüşümüze dokunanı
Yakarız vallah
Eyvallah
Ne tadı, ne tuzu
Ne boyu, ne posu
Ne gözünün yeşili
Kalmadı aklımda
Hani yalanını
Yakalayanını
Adım adım yürütüp
İzledim ama
Tutmuyorum yasını
Almam acının hasını
Sileriz eyvallah
Eyvallah
Her lafı, özü bir olan
Gülüşümüze dokunanı
Yakarız vallah
Eyvallah
Azar azar bitişini
Yapayalnız her işini
Yalın ayak gelişini
Görürüz inşAllah, eyvallah
Azar azar bitişini
Yapayalnız her işini
Yalın ayak gelişini
Görürüz inşAllah, eyvallah
Ne tadı, ne tuzu
Ne boyu, ne posu
Ne gözünün yeşili
Kalmadı aklımda
Hani yalanını
Yakalayanını
Adım adım yürütüp
İzledim ama
Tutmuyorum yasını
Almam acının hasını
Sileriz eyvallah
Eyvallah
Her lafı, özü bir olan
Gülüşümüze dokunanı
Yakarız vallah
Eyvallah
Azar azar bitişini
Yapayalnız her işini
Yalın ayak gelişini
Görürüz inşAllah, eyvallah
Azar azar bitişini
Yapayalnız her işini
Yalın ayak gelişini
Görürüz inşAllah, eyvallah
Tutmuyorum yasını
Almam acının hasını
Sileriz eyvallah
Eyvallah
Her lafı, özü bir olan
Gülüşümüze dokunanı
Yakarız vallah
Eyvallah
Azar azar bitişini
Yapayalnız her işini
Yalın ayak gelişini
Görürüz inşAllah, eyvallah
Görürüz inşAllah, eyvallah
Görürüz inşAllah, eyvallah
-
Aramızda sıra sıra dağlar yoksa da
Eh aşikar yan yana bile hasretim sana
Yaraları kanatıp acıları unutup
Yüreğime sıkı sarılıp bayılıyorum
Ben sana koşa koşa gelirim gözüm kara
Ah aşkından saya saya vardım sabahlara
Bugünümü unutup yarınıma tutunup canımı da yoluna koyup
Ah seviyorum ben..
***
Yeter yeter yürüyorum yoluna
Hayat kısa bir aşk yeter sana, bana
Yalan dolan acı keder ne varsa
Gel benimle sil baştan
Bize de bu yakışır
***
Yeter yeter yürüyorum yoluna
Hayat kısa bir aşk yeter sana, bana
Yalan dolan acı keder ne varsa
Gel benimle sil baştan
Bize de bu yakışır
-
Bütün gece önünde diz çöken uzun uzun afilli cümleler
Ne sarı menekşeler ne de ılık ılık sevişmeler
Gönlünü almıyorsa
Aşkım seni kesmiyorsa
Ne gereksiz şu didişmeler
***
Yapma, yapma, yapma, yapma, yapma gülüşlerle
Çakma, çakma, çakma, çakma, çakma öpüşlerle
Eline, gözüne, beline, diline hakim olamıyorsun
Ne diyelim sağlık olsun
Kalbimizde yaşıyorsun
***
Yapma, yapma, yapma, yapma, yapma gülüşlerle
Çakma, çakma, çakma, çakma, çakma öpüşlerle
Eline, gözüne, beline, diline hakim olamıyorsun
Ne diyelim sağlık olsun
Kalbimizde yaşıyorsun
***
Bütün gece önünde diz çöken uzun uzun afilli cümleler
Ne sarı menekşeler ne de ılık ılık sevişmeler
Gönlünü almıyorsa
Aşkım seni kesmiyorsa
Ne gereksiz şu didişmeler
***
Yapma, yapma, yapma, yapma, yapma gülüşlerle
Çakma, çakma, çakma, çakma, çakma öpüşlerle
Eline, gözüne, beline, diline hakim olamıyorsun
Ne diyelim sağlık olsun
Kalbimizde yaşıyorsun
***
Yapma, yapma, yapma, yapma, yapma gülüşlerle
Çakma, çakma, çakma, çakma, çakma öpüşlerle
Eline, gözüne, beline, diline hakim olamıyorsun
Ne diyelim sağlık olsun
Kalbimizde yaşıyorsun
***
Yapma, yapma, yapma, yapma, yapma gülüşlerle
Çakma, çakma, çakma, çakma, yapma öpüşlerle
Yapma, çakma, yapma, çakma
Çakma, çakma, çakma, çakma
***
Yapma, yapma, yapma, yapma, yapma gülüşlerle
Çakma, çakma, çakma, çakma, çakma öpüşlerle
Eline, gözüne, beline, diline hakim olamıyorsun
Ne diyelim sağlık olsun
Kalbimizde yaşıyorsun
***
Yapma, yapma, yapma, yapma, yapma gülüşlerle
Çakma, çakma, çakma, çakma, çakma öpüşlerle
Eline, gözüne, beline, diline hakim olamıyorsun
Ne diyelim sağlık olsun
Kalbimizde yaşıyorsun
-
Dönemez istese de gelemez
Saman alevi misali yanar ama sönemez
Bil ki gülemez benden sonra sevemez
Giden her aşık misali döner bakar göremez
***
Hele bir ayrılık vursun sararsın solsun yansın tutuşsun
Kapımda dolansın dursun iyice kudursun kudursun
Çok çektin elinde harap oldum aşktan ziyan oldum be güzelim
Hele bir ayrılık vursun sararsın solsun ve kudursun
-
Beni affet, bugün çok özledim seni
Aslında kaç gündür "sus" dedim kalbime
Beni affet, bugün ağladım yine
Kim bilir, kaç defa "bitti" dedim kendime
Yalan dedi kalbim
Dinlemem asla seni
Sevmiyorum sensiz beni
Aşklarımdan hiç utanmadım ki
Yalan dedi kalbim
Dinlemem asla seni
Sevmiyorum onsuz beni
Aşklarımdan hiç utanmadım ki
Ben aşkı böyle yaşıyorsam
Ne yani çok seviyorsam
Benim sevmekten anladığım buysa
Ne yapmalıyım, söyle
Hata yine mi bende?
Ne olmuş hiç kavuşamadıysam
Ben aşkı böyle yaşıyorsam
Ne yani çok seviyorsam
Benim sevmekten anladığım buysa
Ne yapmalıyım, söyle
Hata yine mi bende?
Ne olmuş hiç kavuşamadıysam
Beni affet (Beni affet), bugün çok özledim seni
Aslında kaç gündür "sus" dedim kalbime
Beni affet (Beni affet), bugün ağladım yine
Kim bilir, kaç defa "bitti" dedim kendime
Yalan dedi kalbim
Dinlemem asla seni
Sevmiyorum sensiz beni
Aşklarımdan hiç utanmadım ki
Yalan dedi kalbim
Dinlemem asla seni
Sevmiyorum onsuz beni
Aşklarımdan hiç utanmadım ki
Ben aşkı böyle yaşıyorsam
Ne yani çok seviyorsam
Benim sevmekten anladığım buysa
Ne yapmalıyım, söyle
Hata yine mi bende?
Ne olmuş hiç kavuşamadıysam
Ben aşkı böyle yaşıyorsam
Ne yani çok seviyorsam
Benim sevmekten anladığım buysa
Ne yapmalıyım, söyle
Hata yine mi bende?
Ne olmuş hiç kavuşamadıysam
Ben aşkı böyle yaşıyorsam
Ne yani çok seviyorsam
Benim sevmekten anladığım buysa
Ne yapmalıyım, söyle
Hata yine mi bende?
Ne olmuş hiç kavuşamadıysam
-
O bakışı hiç sevmiyorum
Gitmek ister gibi
Her şeyi siler gibi
Hiç sevmedin sanki
Her cümlende var, kafa karışmış
Düşmüyor dilinden o ayrılık lafları
Şakanın tadı kaçtı
Zaten yalan, külliyen yalan
Geçerli bir gerekçen de yok gitmeye
Yalanı boş ver, bahane bulma
Gideceksen kalbimden aşkını topla
Allak bullak ettin kendini de beni de
Çek git artık, görünme bir daha da gözüme
Olmuyorsa bağları kopar gitsin
İnan ki çekmem artık seni de sevgini de
Allak bullak ettin kendini de beni de
Çek git artık, görünme bir daha da gözüme
Olmuyorsa bağları kopar gitsin
İnan ki çekmem artık seni de sevgini de, of
O bakışı hiç sevmiyorum
Gitmek ister gibi
Her şeyi siler gibi
Hiç sevmedin sanki
Her cümlende var, kafa karışmış
Düşmüyor dilinden o ayrılık lafları
Şakanın tadı kaçtı
Zaten yalan, külliyen yalan
Geçerli bir gerekçen de yok gitmeye
Yalanı boş ver, bahane bulma
Gideceksen kalbimden aşkını topla
Allak bullak ettin kendini de beni de
Çek git artık, görünme bir daha da gözüme
Olmuyorsa bağları kopar gitsin
İnan ki çekmem artık seni de sevgini de
Allak bullak ettin kendini de beni de
Çek git artık, görünme bir daha da gözüme
Olmuyorsa (olmuyorsa) bağları kopar gitsin
İnan ki çekmem artık seni de sevgini de (of)
Allak bullak (allak bullak) ettin kendini de beni de
Çek git artık (çek git artık), görünme bir daha da gözüme
Olmuyorsa (olmuyorsa) bağları kopar gitsin
İnan ki çekmem artık seni de sevgini de
Allak bullak
-
Yaklaş ama kalsın az bi' mesafe (az bi' mesafe, az bi' mesafe)
Miş'li geçmiş olmuş her şeyimiz, külliyen hurafe (külliyen hurafe, külliyen hurafe)
Gönlümüz dolmuş, olmuş sıkış sıkış
Nereye kadar onla bunla bakış bakış?
Gönlümüz dolmuş, olmuş sıkış sıkış
E nereye kadar onla bunla bakış bakış?
Yelken melken indi, o fırtınalar dindi
Bak istiyo'san şimdi gelebilirim
Her konuya senli, maksimum özenli
Ve uğruna düzenli ölebilirim
Yelken melken indi, o fırtınalar dindi
Bak istiyo'san şimdi gelebilirim
Her konuya senli, maksimum özenli
Ve uğruna düzenli ölebilirim
Yaklaş ama kalsın az bi' mesafe (az bi' mesafe, az bi' mesafe)
Miş'li geçmiş olmuş her şeyimiz, külliyen hurafe (külliyen hurafe, külliyen hurafe)
Gönlümüz dolmuş, olmuş sıkış sıkış
Nereye kadar onla bunla bakış bakış?
Yelken melken indi, o fırtınalar dindi
Bak istiyo'san şimdi gelebilirim
Her konuya senli, maksimum özenli
Ve uğruna düzenli ölebilirim
Yelken melken indi, o fırtınalar dindi
Bak istiyo'san şimdi gelebilirim
Her konuya senli, maksimum özenli
Ve uğruna düzenli ölebilirim
Yelken melken indi, o fırtınalar dindi
Bak istiyo'san şimdi gelebilirim
Her konuya senli, maksimum özenli
Ve uğruna düzenli ölebilirim
Yelken melken indi, o fırtınalar dindi
Bak istiyo'san şimdi...
Her konuya senli, maksimum özenli
Ve uğruna düzenli ölebilirim
Ölebilirim, ölebilirim
-
İlk defa direnmişim
Kendime yenilmişim
Yalnızlık bir Allah'a mahsus
Savaşlarım yüreğimde buyruk
İnanmışım bir kez daha
Yeminlerim hep boşuna
Paylaşmadan çekilmiyor ömür
Yanılmışım, kendimden özür
Aşk çarpar, bu yol yorar ama ne fayda
Söz dinlemez, karşı koyar, ah, yalan dünya
Sen yine de inan gönlünden geçenlere
Sen bana, ben sana, aşk bize
Aşk çarpar, bu yol yorar ama ne fayda
Söz dinlemez, karşı koyar, ah, yalan dünya
Sen yine de inan gönlünden geçenlere
Sen bana, ben sana, aşk bize
İnanmışım bir kez daha
Yeminlerim hep boşuna
Paylaşmadan çekilmiyor ömür
Yanılmışım, kendimden özür
Aşk çarpar, bu yol yorar ama ne fayda
Söz dinlemez, karşı koyar, ah, yalan dünya
Sen yine de inan gönlünden geçenlere
Sen bana, ben sana, aşk bize
Aşk çarpar, bu yol yorar ama ne fayda
Söz dinlemez, karşı koyar, ah, yalan dünya
Sen yine de inan gönlünden geçenlere
Sen bana, ben sana, aşk bize
-
Bu defa işime yaramıyor elime aldığım kadeh
Ben seni istiyorum, özlem bahane
Hasret kıyıya vurmuş, ben olmuşum avare
Umudum çırpınmak da bihabersin yine
Söyle bari, iyi misin? Kendini işe güce vermişsin
Arada gidip gizli gizli gözyaşı da dökersin
Senin ciğerini bilirim ben, içinde fırtına koparken
Güzel bir maske takıp gülmeyi de bilirsin
İkimize yazıldı bu kötü kaderin hesabı
Yaşatmadı hayat bize, kuralını oynadı
Kim ne derse desin şimdi iş işten geçti
Kavuşmadık belki ama bizi tarihler yazdı
İkimize yazıldı bu kötü kaderin hesabı
Yaşatmadı hayat bize, kuralını oynadı
Kim ne derse desin şimdi iş işten geçti
Kavuşmadık belki ama bizi tarihler yazdı
Söyle bari, iyi misin? Kendini işe güce vermişsin
Arada gidip gizli gizli gözyaşı da dökersin
Ah, senin ciğerini bilirim ben, içinde fırtına koparken
Güzel bir maske takıp gülmeyi de bilirsin
İkimize yazıldı bu kötü kaderin hesabı
Yaşatmadı hayat bize, kuralını oynadı
Kim ne derse desin şimdi iş işten geçti
Kavuşmadık belki ama bizi tarihler yazdı
İkimize yazıldı bu kötü kaderin hesabı
Yaşatmadı hayat bize, kuralını oynadı
Kim ne derse desin şimdi iş işten geçti
Kavuşmadık belki ama bizi tarihler yazdı
Bizi tarihler yazdı
Bizi tarihler yazdı