Işın Karaca

Gece Kuytu köşelere saklanır güneş, Gelir sokulur tenime akşam. Titrek gölgeler dolaşır caddelerde, Geçip gider o serseri zaman. Bu ne bitmez karanlık Bu nasıl bilmece? Yalnızlık kesiyor yollarımı, Her gece, her gece. Gece... en eski isyanımdır. Gece... en eski sevdalımdır. Gece... başımda belalımdır. Gece... zalim karanlıktır. Beni usulca koynuna alır gece. Gece... en eski isyanımdır. Gece... en eski sevdalımdır. Beni usulca koynuna alır gece. Kuytu köşelere saklanır güneş, Gelir sokulur tenime akşam. Titrek gölgeler dolaşır caddelerde, Geçip gider o serseri zaman. Bu ne bitmez karanlık Bu nasıl bilmece? Yalnızlık kesiyor yollarımı, Her gece, her gece. Gece... en eski isyanımdır. Gece... en eski sevdalımdır. Gece... başımda belalımdır. Gece... zalim karanlıktır. Beni usulca koynuna alır gece. Gece... en eski isyanımdır. Gece... en eski sevdalımdır. Beni usulca koynuna alır gece. Beni usulca koynuna alır gece.

Bekleyelim De Görelim Bekleyelim de görelim bakalım, Önce kim kimi unutacak. Dilersen anıları yakalım, O zaman yerine anı yapılacak. Ama bana kalırsa yazık olur, Kaybetmek kolay, kazanmak zor. Yine de sen bilirsin, buyur seç, Teklif var, ısrar yok. Hadi yine arı gibi çalış gönlüm. Bitip başlamaya alış. Onun daha çok yolu var. Sen yine zamanla yarış. Birileri yolda kalır, birileri yol alır, Kanun bu. Her insan kaderiyle gelir dünyaya Malum bu. Birileri yolda kalır, birileri yol alır, Kanun bu. Her insan kaderiyle gelir dünyaya Malum bu. Bekleyelim de görelim bakalım, Önce kim kimi unutacak. Dilersen anıları yakalım, O zaman yerine anı yapılacak. Ama bana kalırsa yazık olur, Kaybetmek kolay, kazanmak zor. Yine de sen bilirsin, buyur seç, Teklif var, ısrar yok. Hadi yine arı gibi çalış gönlüm. Bitip başlamaya alış. Onun daha çok yolu var. Sen yine zamanla yarış. Birileri yolda kalır, birileri yol alır, Kanun bu. Her insan kaderiyle gelir dünyaya Malum bu. Birileri yolda kalır, birileri yol alır, Kanun bu. Her insan kaderiyle gelir dünyaya Malum bu. Birileri yolda kalır, birileri yol alır, Kanun bu. Her insan kaderiyle gelir dünyaya Malum bu. Birileri yolda kalır, birileri yol alır, Kanun bu. Her insan kaderiyle gelir dünyaya Malum bu. Birileri yolda kalır, birileri yol alır, Kanun bu. Her insan kaderiyle gelir dünyaya Malum bu. Birileri yolda kalır, birileri yol alır, Kanun bu. Her insan kaderiyle gelir dünyaya Malum bu.

Yetinmeyi Bilir Misin? Yetinmeyi bilir misin? Sana verdiği kadarıyla hayatın Hoş Bilsen de bilmesen de Yara bere içinde bu yollardan geçeceksin *** Yetinmeyi bilir misin? Sana verdiği kadarıyla hayatın Hoş Bilsen de bilmesen de Yara bere içinde bu yollardan geçeceksin *** Kazanmayı isterdim kaybetmeyi değil Ama olmadı yar Kendini kayırıyor her insan önce Bu yüzden aşka kıyar *** Kazanmayı isterdim kaybetmeyi değil Ama olmadı yar Kendini kayırıyor her insan önce Bu yüzden aşka kıyar *** Giderim alışığım gitmelere Direndi bu can ne bitmelere Giderim alışığım gitmelere Gerek yok isyan etmelere *** Giderim alışığım gitmelere Direndi bu can ne bitmelere Giderim alışığım gitmelere Gerek yok isyan etmelere

Kayıp Gölgeler Her nefeste, bin hevesle, Bir anda akıyor içime. Sen dumanla hoş sedalı, Ansızın yanıyor tenim. *** Ürperdim, senle devrildim. Korkmadın ama hazır değilim. Sözümden dönmem, seninim. Yangınlar dinmiyor, tenine doymuyor, Deli gönül. *** Bi yaban gülü açar içimde. Ararım seni deli gönlümde. Titredim kayıp gölgelerde. Yaşadım ne varsa uğrunda. *** Bi yaban gülü açar içimde. Ararım seni deli gönlümde. Titredim kayıp gölgelerde. Yaşadım ne varsa uğrunda. Her nefeste, bin hevesle, Bir anda akıyor içime. Sen dumanla hoş sedalı, Ansızın yanıyor tenim. Ürperdim, senle devrildim. Korkmadın ama hazır değilim. Sözümden dönmem, seninim. Yangınlar dinmiyor, tenine doymuyor, Deli gönül. *** Bi yaban gülü açar içimde. Ararım seni deli gönlümde. Titredim kayıp gölgelerde. Yaşadım ne varsa uğrunda. Bi yaban gülü açar içimde. Ararım seni deli gönlümde. Titredim kayıp gölgelerde. Yaşadım ne varsa uğrunda. Bi yaban gülü açar içimde. Ararım seni deli gönlümde. Titredim kayıp gölgelerde. Yaşadım ne varsa uğrunda. Bi yaban gülü açar içimde. Ararım seni deli gönlümde. Titredim kayıp gölgelerde. Yaşadım ne varsa uğrunda.

Hoşgörü Kalbim sanki kavgalar Aşklarla yoruldu Bir öfke ve bir isyan Bir hırstır gidiyordu Yabancıydım kendime Sevgim bedenimde Yalnızlığı örüyordu *** Bir hasret acısında Bir an kendimi gördüm Bakışım bencil gibi Oysa insancıl özüm Bin umut çiçek açtı Sanki gözlerimde Yarınlara dostça güldüm *** Artık bir başka duygular Bir başka dünya insanlar gerçek yolunda Hoşgörüyle mutluluk var yanımda *** Artık bir başka duygular Bir başka dünya insanlar gerçek yolunda Hoşgörüyle mutluluk var yanımda *** Duygular yüreğimde Yıllarca boğuştu Artık o deli nehir Denizlerde duruldu Geçip gitti fırtınam Rüzgar meltem oldu Yağmur oldu, güneş oldu *** Bir hasret acısında bir an kendimi gördüm Bakışım bencil gibi oysa insancıl özüm Bin umut çiçek açtı sanki gözlerimde yarınlara dostça güldüm *** Artık bir başka duygular Bir başka dünya insanlar gerçek yolunda Hoşgörüyle mutluluk var yanımda *** Artık bir başka duygular Bir başka dünya insanlar gerçek yolunda Hoşgörüyle mutluluk var yanımda *** Artık bir başka duygular Bir başka dünya insanlar gerçek yolunda Hoşgörüyle mutluluk var yanımda *** Artık bir başka duygular Bir başka dünya insanlar gerçek yolunda Hoşgörüyle mutluluk var yanımda

Tercüme Aşkı tam kendine göre, Çok güvendi bu kendine, Aklımı karıştırıyor, Dört yanımda döne döne. Ne derse hiç anlaşılmaz, O haklıdır, tartışılmaz. Eh ben de biraz sevmesem, Vallah billah uğraşılmaz. Üç lafının bir yerinde, Bir sözü de İngilizce. Ben aşkta bunu kabul etmem, İstemem tercüme. Yavaştan gel canım azar azar, Azı karar çoğu zarar, Benim şaşkın gönlüm gezer tozar, Çok uğraşma beni bozar. Yavaştan gel canım azar azar, Azı karar çoğu zarar, Benim şaşkın gönlüm gezer tozar, Çok uğraşma beni bozar. *** Aşkı tam kendine göre, Çok güvendi bu kendine, Aklımı karıştırıyor, Dört yanımda döne döne. Ne derse hiç anlaşılmaz, O haklıdır, tartışılmaz. Eh ben de biraz sevmesem, Vallah billah uğraşılmaz. Üç lafının bir yerinde, Bir sözü de İngilizce. Ben aşkta bunu kabul etmem, İstemem tercüme. Yavaştan gel canım azar azar, Azı karar çoğu zarar, Benim şaşkın gönlüm gezer tozar, Çok uğraşma beni bozar. Yavaştan gel canım azar azar, Azı karar çoğu zarar, Benim şaşkın gönlüm gezer tozar, Çok uğraşma beni bozar. Yavaştan gel canım azar azar, Azı karar çoğu zarar, Benim şaşkın gönlüm gezer tozar, Çok uğraşma beni bozar.

Zamansız Konuşmaya lüzum yok, kelimeler yorgun, Hayallerimiz solmuş, çıkış yok. Kurtarmaya çalıştık, karanlığa sığındık, Batan bir gemideyiz, kaçış yok. Yüreğim elinde sevdiğim, ne yapsam faydasız, Unutma bu ayrılık benim için de zamansız. Yüreğim elinde sevdiğim, ne yapsam faydasız, Unutma bu ayrılık benim için de zamansız. *** Düşünmeye gerek yok, hatıralar yorgun Çıkmaz bir sokaktayız, dönüş yok Kurtarmaya çalıştık, karanlığa sığındık Batan bir gemideyiz, kaçış yok Yüreğim elinde sevdiğim, ne yapsam faydasız Unutma bu ayrılık benim için de zamansız Yüreğim elinde sevdiğim, ne yapsam faydasız Unutma bu ayrılık benim için de zamansız *** Ver günahları, gel al umutları, Hemen git, n'olur git, yeter ağlattığın. Sil rüyaları, yırt at anıları, Hemen git, n'olur git, Bu son veda artık. *** Yüreğim elinde sevdiğim, ne yapsam faydasız, Unutma bu ayrılık benim için de zamansız.

İsyanım Bağışla Gözlerin gözlerime değince, akar gönlüm. İsyanımı bağışla, beni aşkla sar, Hasretim dinsin. Bir deniz gibi coşar, vurur dağlara, Ağlar şu çocuk kalbim. Yokluğunda nasıl yaşar, acıyı nasıl saklar, Ah ümidim. Aaaahhh Senden bana ah hatıra kalan, Bir kırık ayna duvarda. Senden bana ah hatıra kalan, Bir kırık ayna duvarda. Soluyor tüm rengi çiçeklerin, Sönüyor feri ah mehtaplı gülüşlerin. Aşk ölüyor, kalbim izin verecek mi buna? Hayır de, sevdim de ben ölsem de Bir an sustum de, sana küstüm de Ama aşk ölmez de. Aaaahhh Senden bana ah hatıra kalan, Bir kırık ayna duvarda. Senden bana ah hatıra kalan, Bir kırık ayna duvarda.

Sen Sen aşk nedir hiç bilmedin, Eridik, bittik hissetmedin. Her yalan söze değer verdin, hata ettin. Ne istesem olmaz dedin. Yanılırsın bak, geçer dedin. Sevgisizliğe, ilgisizliğe alışamadım. Sen! Kıvılcımı fark etmeden, Yangına körükle giden, Başımın belası sen! Sen! Rüyalarıma dur diyen Cevabı bile bilmeden, Çok sevmeyi öğreten, Sen, yalnızsın sen! *** Sen aşk nedir hiç bilmedin, Eridik, bittik hissetmedin. Her yalan söze değer verdin, hata ettin. Ne istesem olmaz dedin. Yanılırsın bak, geçer dedin. Sevgisizliğe, ilgisizliğe alışamadım. Sen! Kıvılcımı fark etmeden, Yangına körükle giden, Başımın belası sen! Sen! Rüyalarıma dur diyen Cevabı bile bilmeden, Çok sevmeyi öğreten, Sen, yalnızsın sen! Sen! Kıvılcımı fark etmeden, Yangına körükle giden, Başımın belası sen! Sen! Rüyalarıma dur diyen Cevabı bile bilmeden, Çok sevmeyi öğreten, Sen, yalnızsın sen!

Sevgiliye Son Sözler Eyvah! Simsiyah gecede, Kuytu bir köşede, Yar elden gidiyor gibi. Aşkım! Ellerin ne soğuk, Bir beyaz gül gibi, Avcumda soluyor yazık. Tanrım! Geçmeden saatler, Bitmeden ümitler, Ne olur sen ona, Derman ver. Kader! Amansız düşmansın, Zalimsin, yamansın, Koparma gülümü benden, Lütfen kalsın. Eyvah! Simsiyah gecede, Kuytu bir köşede, Yar elden gidiyor gibi. Aşkım! Ellerin ne soğuk, Bir beyaz gül gibi, Avcumda soluyor yazık. Tanrım! Geçmeden saatler, Bitmeden ümitler, Ne olur sen ona, Derman ver. Bil ki, Unutsam ben seni, Unutsan sen beni, Unutur mu bu aşk bizi? Hep hatırlar... Hep hatırlar... Hep hatırlar...