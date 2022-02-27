Geri Gelme Şarkı Sözleri
Işın Karaca Geri Gelme şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Işın Karaca Geri Gelme şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Geri Gelme sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Anlat bana derdini, kendimi bildim bileli yoksun,
Saatler dursun zor
Hasretten öldüm, beni bin parçaya böldün yine
Yine aynı şey biri var, beni benden çalıp giden,
Yüreği yerinden söken, ciğerimi yakan
***
Gelme, gittiğin yerde kal
Geri gelme, ben böyle mutluyum hem de,
Bir bildiği vardır bu hayat bana anlatıyor,
Bir şeyler yine
***
Gelme, gittiğin yerde kal
Geri gelme, ben böyle mutluyum hem de,
Bir bildiği vardır bu hayat bana anlatıyor,
Bir şeyler yine