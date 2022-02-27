Işın Karaca

Anlat bana derdini, kendimi bildim bileli yoksun, Saatler dursun zor Hasretten öldüm, beni bin parçaya böldün yine Yine aynı şey biri var, beni benden çalıp giden, Yüreği yerinden söken, ciğerimi yakan *** Gelme, gittiğin yerde kal Geri gelme, ben böyle mutluyum hem de, Bir bildiği vardır bu hayat bana anlatıyor, Bir şeyler yine *** Gelme, gittiğin yerde kal Geri gelme, ben böyle mutluyum hem de, Bir bildiği vardır bu hayat bana anlatıyor, Bir şeyler yine