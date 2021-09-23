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7/24 Dinle Işın Karaca Gönül
Gönül

Gönül

133 Parça | 09:01:34

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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Gönül

Işın Karaca 03:59
02

İntizar

Işın Karaca 03:25
03

Çakma

Işın Karaca 02:56
04

Yetınmeyı Bılır Mısın

Işın Karaca 04:40
05

Yaz

Işın Karaca 03:57
06

Yagmur

Işın Karaca 03:33
07

Tanrım

Işın Karaca 05:23
08

Tanrım Benı Bastan Yarat

Işın Karaca 04:53
09

Serce

Işın Karaca 04:22
10

Senı Sevmeyen Olsun

Işın Karaca 04:31

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