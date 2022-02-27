Işın Karaca

Helal Olsun Çok günler geçti, mevsimler Meğer bana yaklaştırıyormuş seni, hüzünler Çektiğim ne acılar vardı; yarası geçti, izi kaldı Nefes alamadığım günler son buldu *** Yalnız değilim, savaştım Kendime dersler çıkardım Ben bitti şimdi sıra bize geldi *** Aklında kalanlara helal olsun Ne pişmanım ne kırgın selam olsun Hayat çok şey aldı benden seni verdi Benim filmim şimdi vizyona girdi. *** Çok uzakta şimdi o hüzünler Neler neler yaşattı da geçti zor günler Yalnız değilim, savaştım Kendime dersler çıkardım Ben bitti şimdi sıra bize geldi *** Aklında kalanlara helal olsun Ne pişmanım ne kırgın selam olsun Hayat çok şey aldı benden seni verdi Benim filmim şimdi vizyona girdi.

Seve Seve Kim Ne Derse Desin Acıyor Hem de Çok Acıyor Aşkı Yananlardan Yakınandan Sor Kalbi Ateşten Korumak İçin Nereye Gitsen De Boş Acısı Da Geliyor Yakamda Duruyor *** Aşk Adamı Eritir Bitirir Acımaz Bile Bile Kalp Çekiyor Çekiyor Acıyı Seviyor Onu Diye Görmezse Gözlerim Duymazsam Senden Hediye Seve Seve Aşkı Yananlardan Yakınandan Sor *** Aşk Adamı Eritir Bitirir Acımaz Bile Bile Kalp Çekiyor Çekiyor Acıyı Seviyor Onu Diye Görmezse Gözlerim Duymazsam Senden Hediye Seve Seve Aşkı Yananlardan Yakınandan Sor