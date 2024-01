Işın Karaca

Herşey Aşktan Belki de aşk Soyumuz tükenmesin diye Kendimize söylediğimiz bembeyaz bir yalan Var mısın yüzleşmeye? Az biraz keşfetmeye Zamanı gelince Özümüze dönmeye Ne saçma Korkmak sonlardan Ne fayda Kaçılmaz ki sevdalardan Her şey aşktan Gel n’olur gel Geç olmadan Her şey aşktan Ne saçma Korkmak sonlardan Ne fayda Kaçılmaz ki sevdalardan Her şey aşktan Gel n’olur gel Geç olmadan Her şey aşktan Belki de aşk Soyumuz tükenmesin diye Kendimize söylediğimiz bembeyaz bir yalan Var mısın yüzleşmeye? Az biraz keşfetmeye Zamanı gelince Özümüze dönmeye Ne saçma Korkmak sonlardan Ne fayda Kaçılmaz ki sevdalardan Her şey aşktan Gel n’olur gel Geç olmadan Her şey aşktan Ne saçma Korkmak sonlardan Ne fayda Kaçılmaz ki sevdalardan Her şey aşktan Gel n’olur gel Geç olmadan Her şey aşktan Ne saçma Korkmak sonlardan Ne fayda Kaçılmaz ki sevdalardan Her şey aşktan Gel n’olur gel Geç olmadan Her şey aşktan

Helal Olsun Çok günler geçti, mevsimler Meğer bana yaklaştırıyormuş seni, hüzünler Çektiğim ne acılar vardı; yarası geçti, izi kaldı Nefes alamadığım günler son buldu *** Yalnız değilim, savaştım Kendime dersler çıkardım Ben bitti şimdi sıra bize geldi *** Aklında kalanlara helal olsun Ne pişmanım ne kırgın selam olsun Hayat çok şey aldı benden seni verdi Benim filmim şimdi vizyona girdi. *** Çok uzakta şimdi o hüzünler Neler neler yaşattı da geçti zor günler Yalnız değilim, savaştım Kendime dersler çıkardım Ben bitti şimdi sıra bize geldi *** Aklında kalanlara helal olsun Ne pişmanım ne kırgın selam olsun Hayat çok şey aldı benden seni verdi Benim filmim şimdi vizyona girdi.

Seve Seve Kim Ne Derse Desin Acıyor Hem de Çok Acıyor Aşkı Yananlardan Yakınandan Sor Kalbi Ateşten Korumak İçin Nereye Gitsen De Boş Acısı Da Geliyor Yakamda Duruyor *** Aşk Adamı Eritir Bitirir Acımaz Bile Bile Kalp Çekiyor Çekiyor Acıyı Seviyor Onu Diye Görmezse Gözlerim Duymazsam Senden Hediye Seve Seve Aşkı Yananlardan Yakınandan Sor *** Aşk Adamı Eritir Bitirir Acımaz Bile Bile Kalp Çekiyor Çekiyor Acıyı Seviyor Onu Diye Görmezse Gözlerim Duymazsam Senden Hediye Seve Seve Aşkı Yananlardan Yakınandan Sor

Vurgunum Üzerine düşmem artık Üzülme kotamı doldurdum, yorgunum Peşine düşmeye derman yok, Halim harap, hiç neşem yok Bir kuru yaprak misali rüzgardayım bir yönüm yok Peşine düşmeye derman yok, Halim harap, hiç neşem yok Bir kuru yaprak misali rüzgardayım bir yönüm yok *** Ben sana hala vurgunum Bitmedi sevdan, yangınım Ah yine gelsen, her şeyi silsen Bir bilebilsen yastayım *** Ben sana hala vurgunum Bitmedi sevdan, yangınım Ah yine gelsen, her şeyi silsen Bir bilebilsen yastayım Ah yine gelsen, her şeyi silsen Bir bilebilsen hastayım *** Üzerine düşmem artık Üzülme kotamı doldurdum, yorgunum Peşine düşmeye derman yok, Halim harap, hiç neşem yok Bir kuru yaprak misali rüzgardayım bir yönüm yok Peşine düşmeye derman yok, Halim harap, hiç neşem yok Bir kuru yaprak misali rüzgardayım bir yönüm yok *** Ben sana hala vurgunum Bitmedi sevdan, yangınım Ah yine gelsen, her şeyi silsen Bir bilebilsen yastayım *** Ben sana hala vurgunum Bitmedi sevdan, yangınım Ah yine gelsen, her şeyi silsen Bir bilebilsen yastayım Ah yine gelsen, her şeyi silsen Bir bilebilsen hastayım

Zaman Pencere önündeyim ıssız bucaksız gecelerde Kalbim göçük altında kalmış gibi Görmüyo' gözüm hiçbir şeyi, kalmamış feri bile Ruhum bedenimden ayrılmış gibi *** Değil İstanbul'u, dünyayı görecek hâl yok bende Her şey puslu sanki *** Ben zamanın akıp giden sel gibi önündeyim Düşe kalka, savrula savrula kum gibi içindeyim Her yanından asılmışım hayata, dibindeyim Bırakmadım bir an bile, bak yine seninleyim *** Ben zamanın akıp giden sel gibi önündeyim Düşe kalka, savrula savrula kum gibi içindeyim Her yanından asılmışım hayata, dibindeyim Bırakmadım bir an bile, bak yine seninleyim *** Pencere önündeyim ıssız bucaksız gecelerde Kalbim göçük altında kalmış gibi Görmüyo' gözüm hiçbir şeyi, kalmamış feri bile Ruhum bedenimden ayrılmış gibi *** Değil İstanbul'u, dünyayı görecek hâl yok bende Her şey puslu sanki *** Ben zamanın akıp giden sel gibi önündeyim Düşe kalka, savrula savrula kum gibi içindeyim Her yanından asılmışım hayata, dibindeyim Bırakmadım bir an bile, bak yine seninleyim *** Ben zamanın akıp giden sel gibi önündeyim Düşe kalka, savrula savrula kum gibi içindeyim Her yanından asılmışım hayata, dibindeyim Bırakmadım bir an bile, bak yine seninleyim

Adresler Değişti Bilmediğimden değil Sevgiyi konuşmam öyle her zaman Bazen kendimle bile Ama sadece sen bil diye Onca yıl bekledim Her temmuz akşamı gelirsin diye Dostlar değişti Adresler değişti Sesler değişti Bir sen Dostlar değişti Adresler değişti Sesler değişti Bir sen değişmedin Bilmediğimden değil Sevgiyi konuşmam öyle her zaman Bazen kendimle bile Ama sadece sen bil diye Onca yıl bekledim Her temmuz akşamı gelirsin diye Dostlar değişti Adresler değişti Sesler değişti Bir sen Dostlar değişti Adresler değişti Sesler değişti Bir sen Dostlar değişti Adresler değişti Sesler değişti Bir sen Dostlar değişti Adresler değişti Sesler değişti Bir sen değişmedin

Gurur Eziyeti bana bu sevdanın Unutsam olmuyor unutmasam ölüyorum Hasretin canıma zincirli Bir kelepçe sanki çıkarsam çıkmıyor Bir deli masal içindeyim Ellerimi günaha buladım Ah bu can uğruna ölmeli Şikâyet etmeden acıyla sevmeli Karşına geçip gururdan vazgeçsem Ağlasam yalvarsam ne fayda Ne sen dönersin bu yoldan bundan sonra Ne dünya döner düzenden Karşına geçip gururdan vazgeçsem Ağlasam yalvarsam ne fayda Ne sen dönersin o yoldan bundan sonra Ne dünya döner düzenden Eziyeti bana bu sevdanın Unutsam olmuyor unutmasam ölüyorum Hasretin canıma zincirli Bir kelepçe sanki çıkarsam çıkmıyor Bir deli masa içindeyim Ellerimi günaha buladım Ah bu can uğruna ölmeli Şikâyet etmeden acıyla sevmeli Karşına geçip gururdan vazgeçsem Ağlasam yalvarsam ne fayda Ne sen dönersin o yoldan bundan sonra Ne dünya döner düzenden Karşına geçip gururdan vazgeçsem Ağlasam yalvarsam ne fayda Ne sen dönersin o yoldan bundan sonra Ne dünya döner düzenden

Hiç Haberin Yok Hiç haberim yok uykularım öyle derin ki Zaten bilme sana yangın biri var bu şehirde Hiç insafın yok yaralarım öyle derin ki Sakın silme izi kalsın aşkımın kalbinde Her sabah güneşle birlikte sen doğar tenime Kokun her yanına sinmişken ben baş edemem bu işle *** Bitmiyor gecem olmuyor sabah sensizken Dinmiyor acım geçmiyor zaman yalnızken Ellerim soğuk titriyor bu ten hasretten Sil olanları çık gel artık her neredeysen *** Hiç haberim yok uykularım öyle derin ki Zaten bilme sana yangın biri var bu şehirde Hiç insafın yok yaralarım öyle derin ki Sakın silme izi kalsın aşkımın kalbinde Her sabah güneşle birlikte sen doğar tenime Kokun her yanına sinmişken ben baş edemem bu işle *** Bitmiyor gecem olmuyor sabah sensizken Dinmiyor acım geçmiyor zaman yalnızken Ellerim soğuk titriyor bu ten hasretten Sil olanları çık gel artık her neredeysen *** Bitmiyor gecem olmuyor sabah sensizken Dinmiyor acım geçmiyor zaman yalnızken Ellerim soğuk titriyor bu ten hasretten Sil olanları çık gel artık her neredeysen

Yalnızlık Artık sana "Git" diyebilmek için gücüm var Daha ne kadar dayanabilirdim ki, söyle hadi, ne kadar? Ne çok şeyden vazgeçmiştik aşkta kazanalım derken Ne hevesliymişsin yaşamaya, bitmedi hiç acelen Kaç saat geçti, daha sesin odalarda Ne oldu da aldın aşkı benden bir anda? Yalnızlıkla tanıştım bur'da Senden sonra sevdiğim o Yaralarımı sardı yokluğunda Uyuttu beni koynunda Sensizlikle savaştım bur'da Senden sonra öptüğüm o Yaralarımı sardı yokluğunda Uyuttu beni koynunda Artık sana git diyebilmek için gücüm var Daha ne kadar dayanabilirdim ki, söyle hadi, ne kadar? Ne çok şeyden vazgeçmiştik aşkta kazanalım derken Ne hevesliymişsin yaşamaya, bitmedi hiç acelen Kaç saat geçti, daha sesin odalarda Ne oldu da aldın aşkı benden bir anda? Yalnızlıkla tanıştım bur'da Senden sonra sevdiğim o Yaralarımı sardı yokluğunda Uyuttu beni koynunda Sensizlikle savaştım bur'da Senden sonra öptüğüm o Yaralarımı sardı yokluğunda Uyuttu beni koynunda Yalnızlıkla tanıştım bur'da Senden sonra sevdiğim o Yaralarımı sardı yokluğunda Uyuttu beni koynunda Sensizlikle savaştım bur'da Senden sonra öptüğüm o Yaralarımı sardı yokluğunda Uyuttu beni koynunda