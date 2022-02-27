Işın Karaca

İçin İçin Yanıyor İçin İçin Yanıyor Yanıyor Bu Gönlüm Onun İçin Anıyor Anıyor Bu Gönlüm *** O Bir Vefasızdı O Bir Hayırsızdı Neden Gönül Arıyor *** Açık Yeşildi Gözü Güneş Gibiydi Yüzü O Çok Güzeldi Ama Yalancının Biriydi Ah Unut Onu Gönlüm Unut Onu Sende *** Neden Niçin Arıyor Anıyor Bu Gönlüm Onun İçin Soruyor Soluyor Bu Gönlüm *** O Bir Vefasızdı O Bir Hayırsızdı Neden Gönül Arıyor *** Açık Yeşildi Gözü Güneş Gibiydi Yüzü O Çok Güzeldi Ama Yalancının Biriydi Ah Unut Onu Gönlüm Unut Onu Sende

Adını Anmayacağım Aşkınla Yana Yana Kül Olsa Da Ocağım Bugünün Sayfasını Artık Kapatacağım *** Geçse De Gençlik Çağım Boş Kalsa Da Kucağım Sözümü Tutacağım Adını Anmayacağım *** Kalbimden Ben Seni Söküp Atacağım Bu Gönül Sayfasını Artık Kapatacağım *** Geçse De Gençlik Çağım Boş Kalsa Da Kucağım Sözümü Tutacağım Adını Anmayacağım

Affetmem Asla Seni Ateş olup yaksan da gonca güller taksan da Ahu olup baksan da affetmem asla seni *** Ateş olup yaksan da gonca güller taksan da Ahu olup baksan da affetmem asla seni *** Som altından taç olsan aşkımda muhtaç olsan Derdime ilaç olsan affetmem asla seni *** Som altından taç olsan aşkımda muhtaç olsan Derdime ilaç olsan affetmem asla seni *** Yakut yüklü dal olsan al ipekten şal olsan Peteklerden bal olsan affetmem asla seni *** Yakut yüklü dal olsan al ipekten şal olsan Peteklerden bal olsan affetmem asla seni *** Şarkı olsan dillerde gonca olsan güllerde Leyla olsan çöllerde affetmem asla seni *** Şarkı olsan dillerde gonca olsan güllerde Leyla olsan çöllerde affetmem asla seni *** Som altından taç olsan aşkımda muhtaç olsan Derdime ilaç olsan affetmem asla seni *** Som altından taç olsan aşkımda muhtaç olsan Derdime ilaç olsan affetmem asla seni *** Yakut yüklü dal olsan al ipekten şal olsan Peteklerden bal olsan affetmem asla seni *** Yakut yüklü dal olsan al ipekten şal olsan Peteklerden bal olsan affetmem asla seni