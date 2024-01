Işın Karaca

Bekleyelim de görelim bakalım, Önce kim kimi unutacak. Dilersen anıları yakalım, O zaman yerine anı yapılacak. Ama bana kalırsa yazık olur, Kaybetmek kolay, kazanmak zor. Yine de sen bilirsin, buyur seç, Teklif var, ısrar yok. Hadi yine arı gibi çalış gönlüm. Bitip başlamaya alış. Onun daha çok yolu var. Sen yine zamanla yarış. Birileri yolda kalır, birileri yol alır, Kanun bu. Her insan kaderiyle gelir dünyaya Malum bu. Birileri yolda kalır, birileri yol alır, Kanun bu. Her insan kaderiyle gelir dünyaya Malum bu. Bekleyelim de görelim bakalım, Önce kim kimi unutacak. Dilersen anıları yakalım, O zaman yerine anı yapılacak. Ama bana kalırsa yazık olur, Kaybetmek kolay, kazanmak zor. Yine de sen bilirsin, buyur seç, Teklif var, ısrar yok. Hadi yine arı gibi çalış gönlüm. Bitip başlamaya alış. Onun daha çok yolu var. Sen yine zamanla yarış. Birileri yolda kalır, birileri yol alır, Kanun bu. Her insan kaderiyle gelir dünyaya Malum bu. Birileri yolda kalır, birileri yol alır, Kanun bu. Her insan kaderiyle gelir dünyaya Malum bu. Birileri yolda kalır, birileri yol alır, Kanun bu. Her insan kaderiyle gelir dünyaya Malum bu. Birileri yolda kalır, birileri yol alır, Kanun bu. Her insan kaderiyle gelir dünyaya Malum bu. Birileri yolda kalır, birileri yol alır, Kanun bu. Her insan kaderiyle gelir dünyaya Malum bu. Birileri yolda kalır, birileri yol alır, Kanun bu. Her insan kaderiyle gelir dünyaya Malum bu.