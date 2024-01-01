Işın Karaca

-
Kızmadım ama
Kırılmadım ama
Kararlıyım olamaz artık
Yazmadım ama
Bozmadım ama
Zararlıyım yaramaz artık
Sormadım ama
Söylemedim ama
Anladım ki kan tutmuyor
Doyamadım sana
Hiç kıyamadım sana
Ama sınırlarımı zorluyor
***
Alttan alsam
Üstten alsam
Kuralına göre oynasam oyunu
Çok belli nereye gittiği olayın olmuyor
Bir adım sen gelsen bir adım ben
Ortada buluşalım eğer istersen
Dedim ama asgari müşterekler uymuyor
***
Netice muhtelif arayla
Karartma günleri sırayla
Acıyla arkadaş hesabı
Çekilmiyor ki aşk kurayla
***
Netice muhtelif arayla
Karartma günleri sırayla
Acıyla arkadaş hesabı
Çekilmiyor ki aşk kurayla
Kızmadım ama
Kırılmadım ama
Kararlıyım olamaz artık
Yazmadım ama
Bozmadım ama
Zararlıyım yaramaz artık
Sormadım ama
Söylemedim ama
Anladım ki kan tutmuyor
Doyamadım sana
Hiç kıyamadım sana
Ama sınırlarımı zorluyor
***
Alttan alsam
Üstten alsam
Kuralına göre oynasam oyunu
Çok belli nereye gittiği olayın olmuyor
Bir adım sen gelsen bir adım ben
Ortada buluşalım eğer istersen
Dedim ama asgari müşterekler uymuyor
***
Netice muhtelif arayla
Karartma günleri sırayla
Acıyla arkadaş hesabı
Çekilmiyor ki aşk kurayla
***
Netice muhtelif arayla
Karartma günleri sırayla
Acıyla arkadaş hesabı
Çekilmiyor ki aşk kurayla
***
Netice muhtelif arayla
Karartma günleri sırayla
Acıyla arkadaş hesabı
Çekilmiyor ki aşk kurayla
***
Netice muhtelif arayla
Karartma günleri sırayla
Acıyla arkadaş hesabı
Çekilmiyor ki aşk kurayla
***
Netice muhtelif arayla
Karartma günleri sırayla
Acıyla arkadaş hesabı
Çekilmiyor ki aşk kurayla
-
Senden sonra, ne tam mavi, ne tam sarı olmadı
Hafif bir söz gibi belki, ama öyle yerin dolmadı
Ben şansımı zorladım, ayakta kalmak için
***
Tutunamadım, tutunamadım, şiirlere, şarkılara
İzimi sürer sesin, ben nereye sen oraya
Tutunamadım, tutunamadım, doğduğum şehirlere
Önüme düşer gölgen, sen nereye ben oraya
***
Senden sonra, gönül gözüm, bir daha görmedi
Hep söyledim, ben yaşadım, aşk vardır, aşk ölmedi
Ben şansımı zorladım, ayakta kalmak için
***
Tutunamadım, tutunamadım, şiirlere, şarkılara
İzimi sürer sesin, ben nereye sen oraya
Tutunamadım, tutunamadım, doğduğum şehirlere
Önüme düşer gölgen, sen nereye ben oraya
-
Sevgilim canım yandı çok
Hayat yüzünden senin suçun yok
Ben öğretilenlere hiç karşı koymazdım hayır demezdim
Adanmış aşklar yaşar hep ölürüm derdim ama ölmezdim
***
Şimdi başka bahar gönül gün ışığı gördü
Şimdi aşklar kadar aşk kendine döndü
***
Şimdi başka bahar gönül gün ışığı gördü
Şimdi aşklar kadar aşk kendine döndü
***
Hadi gel yeniden buluşalım
Kalbim bir daha barışalım
Senle küsmeyelim hayata asla
Hadi gel anlaşalım
***
Her insan biraz romandır, kahramandır biraz yalandır
Gün gelir anlar ki en çok harcadığı şey ah zamandır
Vakit tamam yollara düştüm
Elbet benimde hikayem vardır
-
Yaz bitmeden gel
Yapraklarım solmadan
Narlar olmadan gel
Gün devrilmeden
Yeşil erik beyaz örtüye
konmadan gel
***
Doya doya seviş benimle hadi
Açık saçık konuş benimle hadi
Buram buram yaseminler tüterken
Alev alev tutuş benimle hadi
***
Yaşarız
bu tende bu heves oldukça yârim
Coşarız
ayın şavkı aşka vurdukça yârim
Aşığız
Sarıştık sarmaşıklar misali
Gel gör ki
geçti geçiyor, bu yazlar ne hain
***
Söz, hiç incitmem
İpek şal gibi akarım omuzlarından
Sen uyurken ben
Bir sevinç olur geçerim rüyalarından
***
Doya doya seviş benimle hadi
Açık saçık konuş benimle hadi
Buram buram yaseminler tüterken
Alev alev tutuş benimle hadi
Yaşarız
***
Bu tende bu heves oldukça yârim
Coşarız
Ayın şavkı aşka vurdukça yârim
Aşığız
Sarıştık sarmaşıklar misali
Gel gör ki
Geçti geçiyor, bu yazlar ne hain
-
Son demdeyim
Ben hala sendeyim
Gün bugün değil
Ben hala dündeyim
***
Ah kalbim ağrıyor
Tan ağırırken
İçim kan ağlıyor
Gam çoğalırken
Ah kalbim ağrıyor
Tan ağırırken
İçim kan ağlıyor
Gam çoğalırken
Yar senelerce
Zor gecelerce
Hasret biriktirdim hecelerce
Yar senelerce
Zor gecelerce
Hasret biriktirdim hecelerce
***
Son demdeyim
Ben hala sendeyim
Gün bugün değil
Ben hala dündeyim
***
Ah kalbim ağrıyor
Tan ağırırken
İçim kan ağlıyor
Gam çoğalırken
Ah kalbim ağrıyor
Tan ağırırken
İçim kan ağlıyor
Gam çoğalırken
Yar senelerce
Zor gecelerce
Hasret biriktirdim hecelerce
***
Yar senelerce
Zor gecelerce
Hasret biriktirdim hecelerce
Ah kalbim ağrıyor (ah kalbim ağrıyor)
Tan ağırırken (Tan ağırırken)
İçim kan ağlıyor (içim kan ağlıyor)
Gam çoğalırken
***
Ah kalbim ağrıyor (ah kalbim ağrıyor)
Tan ağırırken (Tan ağırırken)
İçim kan ağlıyor (içim kan ağlıyor)
Gam çoğalırken
Son demdeyim
-
Aşk dediğin acısız olmaz ki
O zaman ateşin başına vurmaz ki
Yüreğin ağzına gelmezse
Kimse kimseye yanmaz ki
Çat kapı dayanır odalarına
Bırakmaz bugünün işini yarına
Sormadan girer kanına
Yüreğin aklına uymaz ki
La la la la, la la la lambayı yak
Hadi uykularından uyan hadi kalk
Bağıra çağıra kaçıyor hayat elinden
Kenarından köşesinden kap
Bağıra çağıra kaçıyor hayat elinden
Kenarından köşesinden tat
Acelesiz olur mu su yolunu bulur mu
Kan damarda durur mu durmaz
Dünya tersine döner mi a canım
Saatler dünü vurur mu vurmaz
Acelesiz olur mu su yolunu bulur mu
Kan damarda durur mu durmaz
Dünya tersine döner mi a canım
Saatler dünü vurur mu vurmaz
Aşk dediğin acısız olmaz ki
O zaman ateşin başına vurmaz ki
Yüreğin ağzına gelmezse
Kimse kimseye yanmaz ki
Çat kapı dayanır odalarına
Bırakmaz bugünün işini yarına
Sormadan girer kanına
Yüreğin aklına uymaz ki
La la la la, la la la lambayı yak
Hadi uykularından uyan hadi kalk
Bağıra çağıra kaçıyor hayat elinden
Kenarından köşesinden kap
Bağıra çağıra kaçıyor hayat elinden
Kenarından köşesinden tat
Acelesiz olur mu su yolunu bulur mu
Kan damarda durur mu durmaz
Dünya tersine döner mi a canım
Saatler dünü vurur mu vurmaz
Acelesiz olur mu su yolunu bulur mu
Kan damarda durur mu durmaz
Dünya tersine döner mi a canım
Saatler dünü vurur mu vurmaz
La la la la, la la la lambayı yak
Hadi uykularından uyan hadi kalk
Bağıra çağıra kaçıyor hayat elinden
Kenarından köşesinden kap
Bağıra çağıra kaçıyor hayat elinden
Kenarından köşesinden tat
La la la la, la la la lambayı yak
Hadi uykularından uyan hadi kalk
Bağıra çağıra kaçıyor hayat elinden
Kenarından köşesinden kap
Bağıra çağıra kaçıyor hayat elinden
Kenarından köşesinden tat
-
O bi' yalnız, o bir kendine has
Önlenemez durdurulamaz
O hepimizin efendisi
Elinden kalbi olanlar kurtulamaz
O bi' özgür, o bir kahraman
Dün, bugün, yarın, her zaman
O bi' kural yıkıcı, yasak delici
Onun adı aşk, gerisi yalan
Yan, sevmediğine yan
Yazık onca zaman, isyan isyan
Yan, sevmediğine yan
Yazık onca zaman, isyan isyan
Oyalama kendini, sen bittin
Teslim bayrağını çektin
Ey kalbim aşkına sağlık
Ana dilimi bana sen öğrettin
Oyalama kendini, sen bittin
Teslim bayrağını çektin
Ey kalbim aşkına sağlık
Ana dilimi bana sen öğrettin
Çabalama boşuna, hiç mümkünü yok
Sen onu ıslah edemezsin
O bi' bohem, o bir isyankar
Onu ehlileştiremezsin
Provası yok, antresi ani
Yazıp, bozup temize çekemezsin
O bi' kaçık, o bir utanmaz
Asla kontrol edemezsin
Yan, sevmediğine yan
Yazık onca zaman, isyan isyan
Yan, sevmediğine yan
Yazık onca zaman, isyan isyan
Oyalama kendini, sen bittin
Teslim bayrağını çektin
Ey kalbim aşkına sağlık
Ana dilimi bana sen öğrettin
Oyalama kendini, sen bittin
Teslim bayrağını çektin
Ey kalbim aşkına sağlık
Ana dilimi bana sen öğrettin
Yan, sevmediğine yan
Yazık onca zaman, isyan isyan
Yan, sevmediğine yan
Yazık onca zaman, isyan isyan
Yan, sevmediğine yan
Yazık onca zaman...
-
-
Benim akılsız fikirsiz
Boş şeylere takılı taş kafam
Göz göre göre avucumdan uçup
Hiç olmadık birine gitti adam
Vah ben seni nasıl kaptırdım
Kendime bunu nasıl yaptırdım
Çantada keklik bu derken
Başıma iki yaldız taktırdım
Ben şimdi nerelere gideyim
Ay ay ay aman
Derdime kırmızı mum dikeyim
Ay ay ay halim yaman
Çiki çiki çikitam çikolatam
Yelkenleri suya indirdin
Oh canına deysin az bile
Ben seni cin atına bindirdim
Çiki çiki çikitam çikolatam
Yelkenleri suya indirdin
Oh canına deysin az bile
Ben seni cin atına bindirdim
Alacağı vereceği yok bu işin
Belli ki dönüşü yok bu gidişin
Geç oldu ama temiz oldu
Yalanla dolanla hiç olmaz işim
Vah ben seni nasıl kaptırdım
Kendime bunu nasıl yaptırdım
Çantada keklik bu derken
Başıma iki yaldız taktırdım
Ben şimdi nerelere gideyim
Ay ay ay aman
Derdime kırmızı mum dikeyim
Ay ay ay halim yaman
Çiki çiki çikitam çikolatam
Yelkenleri suya indirdin
Oh canına deysin az bile
Ben seni cin atına bindirdim
Çiki çiki çikitam çikolatam
Yelkenleri suya indirdin
Oh canına deysin az bile
Ben seni çin atına bindirdim
Çiki çiki çikitam çikolatam
Yelkenleri suya indirdin
Oh canına deysin az bile
Ben seni cin atına bindirdim
Çiki çiki çikitam çikolatam
Yelkenleri suya indirdin
Oh canına deysin az bile
Ben seni cin atına bindirdim
-
Solgun efendim
Ayılttınız hayattan beni
Yalnız bir kızdım, öksüz yıldızdım
Çarpıp gittiniz
Hâlâ aralık kapım karanlığa
Dalgın efendim, dargın efendim
Yansaydık ah keşke daha ilk adımda
Keşke ölüme değil, aşka inansaydık
Eşlik edecektiniz tek kişilik dansıma
Terinizi sildiğim mendil kaldı sizden bana
Mızıkçılık ettiniz, yarim
Erken kaçıp gittiniz, heyhat
Size kırgınım hâlâ lakin
Yokluğunuzda çok zor hayat
Mızıkçılık ettiniz, yarim
Erken kaçıp gittiniz, heyhat
Size kırgınım hâlâ lakin
Çok zor hayat
Solgun efendim
Ayılttınız hayattan beni
Yalnız bir kızdım, öksüz yıldızdım
Çarpıp gittiniz
Hâlâ aralık kapım karanlığa
Dalgın efendim, dargın efendim
Yansaydık ah keşke daha ilk adımda
Keşke ölüme değil, aşka inansaydık
Eşlik edecektiniz tek kişilik dansıma
Terinizi sildiğim mendil kaldı sizden bana
Mızıkçılık ettiniz, yarim
Erken kaçıp gittiniz, heyhat
Size kırgınım hâlâ lakin
Yokluğunuzda çok zor hayat
Mızıkçılık ettiniz, yarim
Erken kaçıp gittiniz, heyhat
Size kırgınım hâlâ lakin
Çok zor hayat