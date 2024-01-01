Işın Karaca

-
Her nefeste, bin hevesle,
Bir anda akıyor içime.
Sen dumanla hoş sedalı,
Ansızın yanıyor tenim.
***
Ürperdim, senle devrildim.
Korkmadın ama hazır değilim.
Sözümden dönmem, seninim.
Yangınlar dinmiyor, tenine doymuyor,
Deli gönül.
***
Bi yaban gülü açar içimde.
Ararım seni deli gönlümde.
Titredim kayıp gölgelerde.
Yaşadım ne varsa uğrunda.
***
Bi yaban gülü açar içimde.
Ararım seni deli gönlümde.
Titredim kayıp gölgelerde.
Yaşadım ne varsa uğrunda.
Her nefeste, bin hevesle,
Bir anda akıyor içime.
Sen dumanla hoş sedalı,
Ansızın yanıyor tenim.
Ürperdim, senle devrildim.
Korkmadın ama hazır değilim.
Sözümden dönmem, seninim.
Yangınlar dinmiyor, tenine doymuyor,
Deli gönül.
***
Bi yaban gülü açar içimde.
Ararım seni deli gönlümde.
Titredim kayıp gölgelerde.
Yaşadım ne varsa uğrunda.
Bi yaban gülü açar içimde.
Ararım seni deli gönlümde.
Titredim kayıp gölgelerde.
Yaşadım ne varsa uğrunda.
Bi yaban gülü açar içimde.
Ararım seni deli gönlümde.
Titredim kayıp gölgelerde.
Yaşadım ne varsa uğrunda.
Bi yaban gülü açar içimde.
Ararım seni deli gönlümde.
Titredim kayıp gölgelerde.
Yaşadım ne varsa uğrunda.
-
Neden geçersin hep uzaktan
Bizim ki can değil mi?
Bıktık kapıda nöbetten
İçimiz şişti!
***
Hayranınız ufaktan
Hepimiz çok beğendik
Ölüyoruz meraktan
Bu kimin nesi?
***
Eyvah yanarım valla gönlümde tüttün şimdiden
Eyvah ipleri saldım elimden
Eyvah yanarım valla gönlümde tüttün şimdiden
Eyvah ipleri saldım elimden
***
Hadi dans edelim
Tut elimi gidelim
Tipe bak valla yerim
***
Bilirkişi benim
Seni inceledim
Şahaneden bir adım öndesin
***
Hadi dans edelim
Tut elimi gidelim
Tipe bak valla yerim
***
Bilirkişi benim
Seni inceledim
Şahaneden bir adım öndesin
***
Hey bayım bak burdayız
Daha ölmedik ayaktayız
Farkedeceksen acilen
Bayılayım şurda!
***
Hayranınız ufaktan
Hepimiz çok beğendik
Ölüyoruz meraktan
Bu kimin nesi?
***
Eyvah yanarım valla gönlümde tüttün şimdiden
Eyvah ipleri saldım elimden
Eyvah yanarım valla gönlümde tüttün şimdiden
Eyvah ipleri saldım elimden
***
Hadi dans edelim
Tut elimi gidelim
Tipe bak valla yerim
***
Bilirkişi benim
Seni inceledim
Şahaneden bir adım öndesin
***
Hadi dans edelim
Tut elimi gidelim
Tipe bak valla yerim
-
Hava buz, üşüdüm, aç kapıyı
Ellerin ısıtsın yanağımı
Hani bi' film izlemiştik ya
Mutlu sonlu, aşklı meşkli
Öyle geçirelim bu kışı
***
Âşık mıdır aşkın tek zanlısı?
Suçlu günah mı, yoksa günahkâr mı?
Hani o gün buluştuk ya
Siyah bi' beren vardı
Gittim aldım aynısını
***
Hadi yolla kalbini
Gelsin öpsün kalbimi
Daha yaklaş, evet, biraz cesaret
Bu bizde var elbet, bilmiyoruz mu ki?
***
Yolla, yolla kalbini
Gelsin öpsün kalbimi
Daha yaklaş, evet, biraz cesaret
Bu bizde var elbet, bilmiyoruz mu ki?
***
Hava buz, üşüdüm, aç kapıyı
Ellerin ısıtsın yanağımı
Hani bi' film izlemiştik ya
Mutlu sonlu, aşklı meşkli
Öyle geçirelim bu kışı
***
Âşık mıdır aşkın tek zanlısı?
Suçlu günah mı, yoksa günahkâr mı?
Hani o gün buluştuk ya
Siyah bi' beren vardı
Gittim aldım aynısını
***
Hadi yolla kalbini
Gelsin öpsün kalbimi
Daha yaklaş, evet, biraz cesaret
Bu bizde var elbet, bilmiyoruz mu ki?
***
Yolla, yolla kalbini
Gelsin öpsün kalbimi
Daha yaklaş, evet, biraz cesaret
Bu bizde var elbet, bilmiyoruz mu ki?
***
Yolla, yolla kalbini
Gelsin öpsün kalbimi
Daha yaklaş, evet, biraz cesaret
Bu bizde var elbet, bilmiyoruz mu ki?
-
Dağıttım or'da bur'da anıları elimde, sağlar kaldı
Var gücümle son kez sana seslendim yarım ağız, bir ah çıktı
***
Sen uykudayken aaah, ben çoktan yenildim bi' savaşta
Sen uykudayken aaah, çamur lekesi sağımda solumda
***
Aldığın, verdiğin, hesapların bitmedi mi?
Bura ne düğün ne yas, ölüyorum yavaş yavaş
Çektiklerim, yetmedi mi?
***
Aldığın, verdiğin, hesapların bitmedi mi?
Bura ne düğün ne yas, ölüyorum yavaş yavaş
Çektiklerim, yetmedi mi?
***
Mevsimi geldi döktüm yapraklarımı benim de, rengim sarı
Ağır geldi katamadım yanıma anıları, eski zamanları
***
Sen uykudayken aaah, ben çoktan yenildim bi' savaşta
Sen uykudayken aaah, çamur lekesi sağımda solumda
***
Aldığın, verdiğin, hesapların bitmedi mi?
Bura ne düğün ne yas, ölüyorum yavaş yavaş
Çektiklerim, yetmedi mi?
***
Aldığın, verdiğin, hesapların bitmedi mi?
Bura ne düğün ne yas, ölüyorum yavaş yavaş
Çektiklerim, yetmedi mi? (aaah, aaah, aaah, aaah, aaah, aaah)
***
Aldığın, verdiğin, hesapların bitmedi mi?
Bura ne düğün ne yas, ölüyorum yavaş yavaş
Çektiklerim, yetmedi mi?
-
Al aklın kaldı, canımı al
Kılım oynamaz şüphen mi var?
Öldür beni, vur hadi
Ellerim düğümlendi, gözüm kör
****
Al az kaldı, canımı al
Soru sorma, al götür
Gitme demek hepsinden zor
Ama gitme, bedenimde hüküm sür
***
Şarkılar yazdım
Yollara düştüm
Ne diller döktüm
Sen öldür beni
***
Benimle misin?
Burdasın dimi?
Katilim ol gel
Sen öldür beni
***
Aaah, öldür beni...
Aaaah, vur hadi...
***
Al aklın kaldı, canımı al
Kılım oynamaz şüphen mi var?
Öldür beni, vur hadi
Ellerim düğümlendi, gözüm kör
***
Şarkılar yazdım
Yollara düştüm
Ne diller döktüm
Sen öldür beni
***
Benimle misin?
Burdasın dimi?
Katilim ol gel
Sen öldür beni
***
Aaah, öldür beni...
Aaaah, vur hadi, hadi, hadi...
***
Aklın kalmasın, öldüm işte
Bana üzülme, iyiyim
Boğuldum güzel gözlerinde
Sonunu zaten tahmin etmiştim
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