Işın Karaca

Kim bilir bu gidisin dönüsü olacak mi? Ahh nasıl yollarına bakacağım kim bilir? Ufkumda bakan güneş bu sabah doğacak mi? Kalben ne kadar dertli olacağım kim bilir? *** Kim bilir, kim bilir, kim bilir, kim bilir Kim bilir, kim bilir, kim bilir, kim bilir *** Beklemeye tahammül gösterecek bu gönlüm Beklemeye tahammül gösteriyor bu gönlüm Ne malum uzun mudur sensiz geçecek ömrüm Belki de bas ucumda arzu ettiğim ölüm Hangi yakın zamanda öleceğim kim bilir *** Kim bilir, kim bilir, kim bilir, kim bilir Kim bilir, kim bilir, kim bilir, kim bilir