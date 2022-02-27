Işın Karaca

Kim Bilir Şarkı Sözleri
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Kim bilir bu gidisin dönüsü olacak mi?
Ahh nasıl yollarına bakacağım kim bilir?
Ufkumda bakan güneş bu sabah doğacak mi?
Kalben ne kadar dertli olacağım kim bilir?
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Kim bilir, kim bilir, kim bilir, kim bilir
Kim bilir, kim bilir, kim bilir, kim bilir
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Beklemeye tahammül gösterecek bu gönlüm
Beklemeye tahammül gösteriyor bu gönlüm
Ne malum uzun mudur sensiz geçecek ömrüm
Belki de bas ucumda arzu ettiğim ölüm
Hangi yakın zamanda öleceğim kim bilir
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Kim bilir, kim bilir, kim bilir, kim bilir
Kim bilir, kim bilir, kim bilir, kim bilir