Işın Karaca

Kim bilir Kim bilir bu gidisin dönüsü olacak mi? Ahh nasıl yollarına bakacağım kim bilir? Ufkumda bakan güneş bu sabah doğacak mi? Kalben ne kadar dertli olacağım kim bilir? *** Kim bilir, kim bilir, kim bilir, kim bilir Kim bilir, kim bilir, kim bilir, kim bilir *** Beklemeye tahammül gösterecek bu gönlüm Beklemeye tahammül gösteriyor bu gönlüm Ne malum uzun mudur sensiz geçecek ömrüm Belki de bas ucumda arzu ettiğim ölüm Hangi yakın zamanda öleceğim kim bilir *** Kim bilir, kim bilir, kim bilir, kim bilir Kim bilir, kim bilir, kim bilir, kim bilir

Ben Sevdalı Sen Belalı Sen beni, sen, sen unutmuş gibisin Ben hala deliyim hala sevdalı Sen beni, sen beni unutmuş gibisin Ben hala deliyim hala sevdalı *** Yaktığın ateşi söndüremedim Sen hala çılgınsın hala belalı Oof hala belalı… *** Çekmeye razıyım kaprislerini İstersen zincire vur ellerimi Ne olur bir tanem anla halimi Ben hala deliyim hala sevdalı Ben hala deliyim hala sevdalı *** Sen benden, sen vazgeçmiş gibisin Ben hala tutkunum hala yaralı Sen benden, sen vazgeçmiş gibisin Ben hala tutkunum hala yaralı *** Yaktığın ateşi söndüremedim Sen hala çılgınsın hala belalı Hala belalı… *** Bu sevda bir anda bitebilir mi Gerçekler yalana dönebilir mi Ne olur bir tanem anla halimi Ben hala deliyim hala sevdalı Ben hala deliyim hala sevdalı

Dert Bende Derman Sende Dert bende derman sende Aşk bende ferman sende Öldüren güldüren Her gün ağlatan kalp sende *** Mevsimler gelip geçse de Aşk beni benden etse de Dünyada hayat bitse de Yine ölümsüz aşk bende *** İstemem ayrılık boynumu büksün İstemem aşkıma leke sürülsün Ben rüyamda bile yalnız seni sevdim İstemem baharda yaprak dökülsün *** Aşkın alevse hasretin bir kor Senin yokluğunu kalbime sor Dünyaya seninle gelmiş gibiyim Sensiz yaşamayı düşünmek çok zor *** Sev demem sevme demem Sen de benim gibi sev diyemem Ömrümün neşesini seninle buldum kaybedemem *** Nerelerdeydin sevgilim Seni kader mi sakladı Yıllardır beklenen huzur Şimdi beni kucakladı *** İstemem ayrılık boynumu büksün İstemem aşkıma leke sürülsün Ben rüyamda bile yalnız seni sevdim İstemem baharda yaprak dökülsün *** Aşkın alevse hasretin bir kor Senin yokluğunu kalbime sor Dünyaya seninle gelmiş gibiyim Sensiz yaşamayı düşünmek çok zor *** Dert Bende Derman Sende..

Dıyemedım Zehr oldu içimde bir bir umutlar Yaşadımmı ben bilemedim Zehr oldu içimde bir bir umutlar Yaşadımmı ben bilemedim *** Herkes sordu seni bana Biz ayrıldık diyemedim Herkes sordu seni bana Biz ayrıldık diyemedim *** Diyemedim diyemedim Biz ayrıldık diyemedim Diyemedim diyemedim Biz ayrıldık diyemedim *** Ümitle başladı senle aşkımız Neden ayrıldık bilemedim Ümitle başladı senle aşkımız Neden ayrıldık bilemedim *** Senden ayrı bu dünyada Ne yaptımsa gülemedim Senden ayrı bu dünyada Ne yaptımsa gülemedim *** Diyemedim diyemedim Biz ayrıldık diyemedim Diyemedim diyemedim Biz ayrıldık diyemedim *** Diyemedim diyemedim Biz ayrıldık diyemedim Diyemedim diyemedim Biz ayrıldık diyemedim

Hor Gorme Garıbı Nerde boynu bükük bir garip görsen Hor görme kim bilir ne derdi vardır O garip halinde ne sırlar gizli Onu bu hallere bir koyan vardır Belki benim gibi sevdiği vardır *** Ümitsiz bir aşkın garibi oldum Aradım hatayı kendimde buldum Ne söylesem gönül dinlemez Deli gibi seven yine ben oldum Ne söylesem gönül dinlemez Delice seven yine ben oldum *** Nice ümit dolu hayat yolunda Yolunu kaybeden garip ne yapsın Her şey Hak'tan ama zulmetmek kuldan Gönül bir zalimi sevdi ne yapsın Gönlüm bir zalimi sevdi ne yapsın *** Madem yaşamaya geldik dünyaya Benim de her şeyde bir hakkım vardır Sevmiyorsan hor görme bari Benim de senin gibi Allah'ım vardır Benim de senin gibi Allah'ım vardır

Mavi Mavi Yıllardır bir özlemdi Yanıp durdu bağrımda Yıllardır bir özlemdi Yanıp durdu bağrımda *** Tam ümidi kesmişken Onu gördüm karşımda *** Mavi mavi masmavi Gözleri boncuk mavi Bir gördüm aşık oldum Bu gelen kimin yari *** Mavi mavi masmavi Gözleri boncuk mavi Bir gördüm aşık oldum Bu gelen kimin yari *** Hayat denen bu yolda Yürürken adım adım Hayat denen bu yolda Yürürken adım adım *** Mutluluğu ararken Birden ona rastladım *** Mavi mavi masmavi Gözleri boncuk mavi Bir gördüm aşık oldum Bu gelen kimin yari *** Mavi mavi masmavi Gözleri boncuk mavi Bir gördüm aşık oldum Bu gelen kimin yari

Tanrım Benı Bastan Yarat Gülmeyecek bu yüzü Neden verdin bana ya Rab Gülmeyecek bu yüzü Neden verdin bana ya Rab Ya birazcık neşe ver Ya beni baştan yarat Ya birazcık neşe ver Ya beni baştan yarat Hep terk etti sevdiklerim Paramparça dünyam benim Hep terk etti sevdiklerim Paramparça dünyam benim Baştan yarat ellerimi Baştan yarat gözlerimi Baştan yaz şu kaderimi Tanrım beni baştan yarat Baştan yarat ellerimi Baştan yarat gözlerimi Baştan yaz şu kaderimi Tanrım beni baştan yarat Sende kaldım dileklerim Paramparça dünyam benim Sende kaldım ümitlerim Paramparça dünyam benim Yaktın bağrımda közleri Dinlettin acı sözleri Yaktın bağrımda közleri Dinlettin acı sözleri Verdin bu ağlar gözleri Tanrım beni baştan yarat Verdin bu ağlar gözleri Ya Rab beni baştan yarat Boşa gitti emeklerim Paramparça dünyam benim Boşa gitti emeklerim Paramparça dünyam benim Sabır taşı yaptın beni Her belaya kattın beni Ne yapayım böyle beni Tanrım beni baştan yarat Sabır taşı yaptın beni Her belaya kattın beni Ne yapayım böyle beni Tanrım beni baştan yarat Hep terk etti sevdiklerim Paramparça dünyam benim Hep terk etti sevdiklerim Paramparça dünyam benim Paramparça dünyam benim Baştan yarat Tanrım beni

Dilektaşı Gözümde canlanır koskoca mazi Sevdiğim nerede ben neredeyim Suçumuz neydi ki ayrıldık böyle Kaybolmuş benliğim ben ne haldeyim *** Gözümde canlanır koskoca mazi Sevdiğim nerede ben neredeyim Suçumuz neydi ki ayrıldık böyle Kaybolmuş benliğim ben ne haldeyim *** Efkarım birikti sığmaz içime Bin sitem etsem de azdır kadere Gülmeyi unutan yaşlı gözlere Mutluluktan bir haber ver dilektaşı *** Efkarım birikti sığmaz içime Bin sitem etsem de azdır kadere Gülmeyi unutan yaşlı gözlere Mutluluktan bir haber ver dilektaşı *** Bir hayal tufanı eser başımda Hangi yana baksam durur karşımda Artık tüm ümitler yabancı bana Onu aramaktan ben ne haldeyim *** Bir hayal tufanı eser başımda Hangi yana baksam durur karşımda Artık tüm ümitler yabancı bana Onu aramaktan ben ne haldeyim *** Efkarım birikti sığmaz içime Bin sitem etsem de azdır kadere Gülmeyi unutan yaşlı gözlere Mutluluktan bir haber ver dilektaşı *** Efkarım birikti sığmaz içime Bin sitem etsem de azdır kadere Gülmeyi unutan yaşlı gözlere Mutluluktan bir haber ver dilektaşı Mutluluktan bir haber ver dilektaşı Mutluluktan bir haber ver dilektaşı

Yalan Yalan yalan yalan Seni sevmediğim yalan Kızgın bir anımda söyledim yalan Seni sevmediğim yalan *** Sen yoksan her şey eksik Sen varsan her şey tamam Neyim varsa alıp götürsünler benden Paylaşmaya hazırım inan inan Yalnız seni paylaşamam *** Yalan yalan yalan Seni sevmediğim yalan *** Kızgın bir anımda söyledim yalan Seni sevmediğim yalan *** Yalan yalan yalan Seni unuttuğum yalan Çocuksu bir sevinç başlar içimde Seni gördüğüm zaman *** Sen yoksan herşey eksik Sen varsan herşey tamam Neyim varsa alıp götürsünler benden Paylaşmaya hazırım inan inan Yalnız seni paylaşamam *** Yalan yalan yalan Seni sevmediğim yalan Kızgın bir anımda söyledim yalan Seni sevmediğim yalan