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7/24 Dinle Arabesque (Geçmiş Geçmemiş Hiç)

Arabesque (Geçmiş Geçmemiş Hiç) Şarkı Sözleri

Işın Karaca Arabesque (Geçmiş Geçmemiş Hiç) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Işın Karaca Arabesque (Geçmiş Geçmemiş Hiç) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Arabesque (Geçmiş Geçmemiş Hiç) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Işın Karaca

Işın Karaca

Arabesque (Geçmiş Geçmemiş Hiç)

  • Kim bilir

  • Ben Sevdalı Sen Belalı

  • Dert Bende Derman Sende

  • Dıyemedım

  • Hor Gorme Garıbı

  • Mavi Mavi

  • Tanrım Benı Bastan Yarat

  • Dilektaşı

  • Yalan

  • Ne Duamsın Ne Bedduam

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