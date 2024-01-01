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Başka 33/3 Şarkı Sözleri

Işın Karaca Başka 33/3 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Işın Karaca Başka 33/3 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Başka 33/3 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Işın Karaca

Işın Karaca

Başka 33/3

  • Lambalı Radyo

  • Aradığım Aşk

  • Kalp Tanrıya Emanet

  • Mandalinalar

  • Her Şeye Rağmen (33/3)

  • Ayrı Ayrı

  • Bedava Öylesine

  • Bırakma

  • İki Eski Bir

  • Bye Bye

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