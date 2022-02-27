Mandalinalar Şarkı Sözleri
Işın Karaca Mandalinalar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Işın Karaca Mandalinalar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Mandalinalar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Ayrı ayrı uyusak uyansak,
yaz gelse açılsak.
ayrı ayrı iki yarımdan
bir tamam olsak
***
sizi yalnız severken
birden sen ve ben olsak
beni sensiz bırakmasan
hatta sevgili olsak
***
mandalinalar tezgahta
kokusu girse kanıma
beni uyandırsa seni kandırsa
***
tamamdır aşık olsak
tamamdır aşık olsak
***
yeniden taşınır gibi
yeni bi yere alışır gibi
yeni doğmuş bebek gibi
olursun diyorlar
sevenler biliyorlar
***
yeniden taşınır gibi
yeni bi yere alışır gibi
yeni doğmuş bebek gibi
olursun diyorlar
biliyorlar
***
Ayrı ayrı uyusak uyansak,
yaz gelse açılsak.
ayrı ayrı iki yarımdan
bir tamam olsak
***
sizi yalnız severken
birden sen ve ben olsak
beni sensiz bırakmasan
hatta sevgili olsak
***
mandalinalar tezgahta
kokusu girse kanıma
beni uyandırsa seni kandırsa
***
tamamdır aşık olsak
tamamdır aşık olsak
***
yeniden taşınır gibi
yeni bi yere alışır gibi
yeni doğmuş bebek gibi
olursun diyorlar
sevenler biliyorlar
***
yeniden taşınır gibi
yeni bi yere alışır gibi
yeni doğmuş bebek gibi
olursun diyorlar
biliyorlar
***
yeniden taşınır gibi
yeni bi yere alışır gibi
yeni doğmuş bebek gibi
olursun diyorlar
sevenler biliyorlar
***
yeniden taşınır gibi
yeni bi yere alışır gibi
yeni doğmuş bebek gibi
olursun diyorlar
biliyorlar
***
yeniden taşınır gibi
yeni bi yere alışır gibi
yeni doğmuş bebek gibi
olursun diyorlar
sevenler biliyorlar