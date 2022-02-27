Işın Karaca

Ayrı ayrı uyusak uyansak, yaz gelse açılsak. ayrı ayrı iki yarımdan bir tamam olsak *** sizi yalnız severken birden sen ve ben olsak beni sensiz bırakmasan hatta sevgili olsak *** mandalinalar tezgahta kokusu girse kanıma beni uyandırsa seni kandırsa *** tamamdır aşık olsak tamamdır aşık olsak *** yeniden taşınır gibi yeni bi yere alışır gibi yeni doğmuş bebek gibi olursun diyorlar sevenler biliyorlar *** yeniden taşınır gibi yeni bi yere alışır gibi yeni doğmuş bebek gibi olursun diyorlar biliyorlar *** Ayrı ayrı uyusak uyansak, yaz gelse açılsak. ayrı ayrı iki yarımdan bir tamam olsak *** sizi yalnız severken birden sen ve ben olsak beni sensiz bırakmasan hatta sevgili olsak *** mandalinalar tezgahta kokusu girse kanıma beni uyandırsa seni kandırsa *** tamamdır aşık olsak tamamdır aşık olsak *** yeniden taşınır gibi yeni bi yere alışır gibi yeni doğmuş bebek gibi olursun diyorlar sevenler biliyorlar *** yeniden taşınır gibi yeni bi yere alışır gibi yeni doğmuş bebek gibi olursun diyorlar biliyorlar *** yeniden taşınır gibi yeni bi yere alışır gibi yeni doğmuş bebek gibi olursun diyorlar sevenler biliyorlar *** yeniden taşınır gibi yeni bi yere alışır gibi yeni doğmuş bebek gibi olursun diyorlar biliyorlar *** yeniden taşınır gibi yeni bi yere alışır gibi yeni doğmuş bebek gibi olursun diyorlar sevenler biliyorlar