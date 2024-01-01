Nazarlardanmıs Şarkı Sözleri
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Işın Karaca
Nazarlardanmıs
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Arayabilir miyim, tat alabilir miyim?
Kendi hâlime dönüp de köz olabilir miyim?
Yürüyebilir miyim, yol alabilir miyim?
Kendi filmime gidip de kış olabilir miyim?
***
Ah, yine perişan
Hep yine hüsran, yine dert deryam
Ah, yine perişan
Hep yine pişman, yine yaz ferman
***
Nazarlardanmış, hep nazardanmış
İyinin kuyusunu kazan hep kazanmış
Nazarlardanmış, hep nazardanmış (nazardanmış)
İyinin kuyusunu yakan hep nazarmış
***
Arayabilir miyim, tat alabilir miyim?
Kendi hâlime dönüp de köz olabilir miyim?
Yürüyebilir miyim, yol alabilir miyim?
Kendi filmime gidip de kış olabilir miyim?
***
Ah, yine perişan
Hep yine hüsran, yine dert deryam
Ah, yine perişan
Hep yine pişman, yine yaz ferman
***
Nazarlardanmış, hep nazardanmış
İyinin kuyusunu kazan hep kazanmış
Nazarlardanmış, hep nazardanmış (nazardanmış)
İyinin kuyusunu yakan hep nazarmış
***
Nazarlardanmış, hep nazardanmış (nazardanmış)
İyinin kuyusunu kazan hep kazanmış (kazanmış)
Nazarlardanmış, hep nazardanmış (nazardanmış)
İyinin kuyusunu kazan hep kazanmış
İyinin kuyusunu yakan hep nazarmış