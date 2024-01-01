Işın Karaca

Arayabilir miyim, tat alabilir miyim? Kendi hâlime dönüp de köz olabilir miyim? Yürüyebilir miyim, yol alabilir miyim? Kendi filmime gidip de kış olabilir miyim? *** Ah, yine perişan Hep yine hüsran, yine dert deryam Ah, yine perişan Hep yine pişman, yine yaz ferman *** Nazarlardanmış, hep nazardanmış İyinin kuyusunu kazan hep kazanmış Nazarlardanmış, hep nazardanmış (nazardanmış) İyinin kuyusunu yakan hep nazarmış *** Arayabilir miyim, tat alabilir miyim? Kendi hâlime dönüp de köz olabilir miyim? Yürüyebilir miyim, yol alabilir miyim? Kendi filmime gidip de kış olabilir miyim? *** Ah, yine perişan Hep yine hüsran, yine dert deryam Ah, yine perişan Hep yine pişman, yine yaz ferman *** Nazarlardanmış, hep nazardanmış İyinin kuyusunu kazan hep kazanmış Nazarlardanmış, hep nazardanmış (nazardanmış) İyinin kuyusunu yakan hep nazarmış *** Nazarlardanmış, hep nazardanmış (nazardanmış) İyinin kuyusunu kazan hep kazanmış (kazanmış) Nazarlardanmış, hep nazardanmış (nazardanmış) İyinin kuyusunu kazan hep kazanmış İyinin kuyusunu yakan hep nazarmış