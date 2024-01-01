Arabesque (Geçmiş Geçmemiş Hiç) Şarkı Sözleri
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Işın Karaca
Arabesque (Geçmiş Geçmemiş Hiç)
-
Bu aşkı burada sen noktaladın
Artık ne duamsın ne de bedduam
Bu aşkı burada sen noktaladın
Artık ne duamsın ne de bedduam
***
Kendini meçhule sen uğurladın
Artık ne duamsın ne de bedduam
Kendini meçhule sen uğurladın
Artık ne duamsın ne de bedduam
***
Yıllarca aşkınla boşa yanmışım
Seni bir sevgili, bir dost sanmışım
Yıllarca aşkınla boşa yanmışım
Seni bir sevgili, bir dost sanmışım
***
Bir hiçmişsin meğer ben aldanmışım
Artık ne duamsın ne de bedduam
Bir hiçmişsin meğer ben aldanmışım
Artık ne duamsın ne de bedduam
***
Gül değil dikensin gönül bağımda
Bir kara çalısın aşk mezarımda
Gül değil dikensin gönül bağımda
Bir kara çalısın aşk mezarımda
***
Şimdi bir ölüsün sen nazarımda
Artık ne duamsın ne de bedduam
Şimdi bir ölüsün sen nazarımda
Artık ne duamsın ne de bedduam
Yıllarca aşkınla boşa yanmışım
Seni bir sevgili, bir dost sanmışım
***
Yıllarca aşkınla boşa yanmışım
Seni bir sevgili, bir dost sanmışım
Bir hiçmişsin meğer ben aldanmışım
Artık ne duamsın ne de bedduam
Bir hiçmişsin meğer ben aldanmışım
Artık ne duamsın ne de bedduam
Artık ne duamsın ne de bedduam
-
Sen beni, sen, sen unutmuş gibisin
Ben hala deliyim hala sevdalı
Sen beni, sen beni unutmuş gibisin
Ben hala deliyim hala sevdalı
***
Yaktığın ateşi söndüremedim
Sen hala çılgınsın hala belalı
Oof hala belalı…
***
Çekmeye razıyım kaprislerini
İstersen zincire vur ellerimi
Ne olur bir tanem anla halimi
Ben hala deliyim hala sevdalı
Ben hala deliyim hala sevdalı
***
Sen benden, sen vazgeçmiş gibisin
Ben hala tutkunum hala yaralı
Sen benden, sen vazgeçmiş gibisin
Ben hala tutkunum hala yaralı
***
Yaktığın ateşi söndüremedim
Sen hala çılgınsın hala belalı
Hala belalı…
***
Bu sevda bir anda bitebilir mi
Gerçekler yalana dönebilir mi
Ne olur bir tanem anla halimi
Ben hala deliyim hala sevdalı
Ben hala deliyim hala sevdalı
-
Dert bende derman sende
Aşk bende ferman sende
Öldüren güldüren
Her gün ağlatan kalp sende
***
Mevsimler gelip geçse de
Aşk beni benden etse de
Dünyada hayat bitse de
Yine ölümsüz aşk bende
***
İstemem ayrılık boynumu büksün
İstemem aşkıma leke sürülsün
Ben rüyamda bile yalnız seni sevdim
İstemem baharda yaprak dökülsün
***
Aşkın alevse hasretin bir kor
Senin yokluğunu kalbime sor
Dünyaya seninle gelmiş gibiyim
Sensiz yaşamayı düşünmek çok zor
***
Sev demem sevme demem
Sen de benim gibi sev diyemem
Ömrümün neşesini seninle buldum kaybedemem
***
Nerelerdeydin sevgilim
Seni kader mi sakladı
Yıllardır beklenen huzur
Şimdi beni kucakladı
***
İstemem ayrılık boynumu büksün
İstemem aşkıma leke sürülsün
Ben rüyamda bile yalnız seni sevdim
İstemem baharda yaprak dökülsün
***
Aşkın alevse hasretin bir kor
Senin yokluğunu kalbime sor
Dünyaya seninle gelmiş gibiyim
Sensiz yaşamayı düşünmek çok zor
***
Dert Bende
Derman Sende..
-
Zehr oldu içimde bir bir umutlar
Yaşadımmı ben bilemedim
Zehr oldu içimde bir bir umutlar
Yaşadımmı ben bilemedim
***
Herkes sordu seni bana
Biz ayrıldık diyemedim
Herkes sordu seni bana
Biz ayrıldık diyemedim
***
Diyemedim diyemedim
Biz ayrıldık diyemedim
Diyemedim diyemedim
Biz ayrıldık diyemedim
***
Ümitle başladı senle aşkımız
Neden ayrıldık bilemedim
Ümitle başladı senle aşkımız
Neden ayrıldık bilemedim
***
Senden ayrı bu dünyada
Ne yaptımsa gülemedim
Senden ayrı bu dünyada
Ne yaptımsa gülemedim
***
Diyemedim diyemedim
Biz ayrıldık diyemedim
Diyemedim diyemedim
Biz ayrıldık diyemedim
***
Diyemedim diyemedim
Biz ayrıldık diyemedim
Diyemedim diyemedim
Biz ayrıldık diyemedim
-
Nerde boynu bükük bir garip görsen
Hor görme kim bilir ne derdi vardır
O garip halinde ne sırlar gizli
Onu bu hallere bir koyan vardır
Belki benim gibi sevdiği vardır
***
Ümitsiz bir aşkın garibi oldum
Aradım hatayı kendimde buldum
Ne söylesem gönül dinlemez
Deli gibi seven yine ben oldum
Ne söylesem gönül dinlemez
Delice seven yine ben oldum
***
Nice ümit dolu hayat yolunda
Yolunu kaybeden garip ne yapsın
Her şey Hak'tan ama zulmetmek kuldan
Gönül bir zalimi sevdi ne yapsın
Gönlüm bir zalimi sevdi ne yapsın
***
Madem yaşamaya geldik dünyaya
Benim de her şeyde bir hakkım vardır
Sevmiyorsan hor görme bari
Benim de senin gibi Allah'ım vardır
Benim de senin gibi Allah'ım vardır
-
Yıllardır bir özlemdi
Yanıp durdu bağrımda
Yıllardır bir özlemdi
Yanıp durdu bağrımda
***
Tam ümidi kesmişken
Onu gördüm karşımda
***
Mavi mavi masmavi
Gözleri boncuk mavi
Bir gördüm aşık oldum
Bu gelen kimin yari
***
Mavi mavi masmavi
Gözleri boncuk mavi
Bir gördüm aşık oldum
Bu gelen kimin yari
***
Hayat denen bu yolda
Yürürken adım adım
Hayat denen bu yolda
Yürürken adım adım
***
Mutluluğu ararken
Birden ona rastladım
***
Mavi mavi masmavi
Gözleri boncuk mavi
Bir gördüm aşık oldum
Bu gelen kimin yari
***
Mavi mavi masmavi
Gözleri boncuk mavi
Bir gördüm aşık oldum
Bu gelen kimin yari
-
Gülmeyecek bu yüzü
Neden verdin bana ya Rab
Gülmeyecek bu yüzü
Neden verdin bana ya Rab
Ya birazcık neşe ver
Ya beni baştan yarat
Ya birazcık neşe ver
Ya beni baştan yarat
Hep terk etti sevdiklerim
Paramparça dünyam benim
Hep terk etti sevdiklerim
Paramparça dünyam benim
Baştan yarat ellerimi
Baştan yarat gözlerimi
Baştan yaz şu kaderimi
Tanrım beni baştan yarat
Baştan yarat ellerimi
Baştan yarat gözlerimi
Baştan yaz şu kaderimi
Tanrım beni baştan yarat
Sende kaldım dileklerim
Paramparça dünyam benim
Sende kaldım ümitlerim
Paramparça dünyam benim
Yaktın bağrımda közleri
Dinlettin acı sözleri
Yaktın bağrımda közleri
Dinlettin acı sözleri
Verdin bu ağlar gözleri
Tanrım beni baştan yarat
Verdin bu ağlar gözleri
Ya Rab beni baştan yarat
Boşa gitti emeklerim
Paramparça dünyam benim
Boşa gitti emeklerim
Paramparça dünyam benim
Sabır taşı yaptın beni
Her belaya kattın beni
Ne yapayım böyle beni
Tanrım beni baştan yarat
Sabır taşı yaptın beni
Her belaya kattın beni
Ne yapayım böyle beni
Tanrım beni baştan yarat
Hep terk etti sevdiklerim
Paramparça dünyam benim
Hep terk etti sevdiklerim
Paramparça dünyam benim
Paramparça dünyam benim
Baştan yarat Tanrım beni
-
Gözümde canlanır koskoca mazi
Sevdiğim nerede ben neredeyim
Suçumuz neydi ki ayrıldık böyle
Kaybolmuş benliğim ben ne haldeyim
***
Gözümde canlanır koskoca mazi
Sevdiğim nerede ben neredeyim
Suçumuz neydi ki ayrıldık böyle
Kaybolmuş benliğim ben ne haldeyim
***
Efkarım birikti sığmaz içime
Bin sitem etsem de azdır kadere
Gülmeyi unutan yaşlı gözlere
Mutluluktan bir haber ver dilektaşı
***
Efkarım birikti sığmaz içime
Bin sitem etsem de azdır kadere
Gülmeyi unutan yaşlı gözlere
Mutluluktan bir haber ver dilektaşı
***
Bir hayal tufanı eser başımda
Hangi yana baksam durur karşımda
Artık tüm ümitler yabancı bana
Onu aramaktan ben ne haldeyim
***
Bir hayal tufanı eser başımda
Hangi yana baksam durur karşımda
Artık tüm ümitler yabancı bana
Onu aramaktan ben ne haldeyim
***
Efkarım birikti sığmaz içime
Bin sitem etsem de azdır kadere
Gülmeyi unutan yaşlı gözlere
Mutluluktan bir haber ver dilektaşı
***
Efkarım birikti sığmaz içime
Bin sitem etsem de azdır kadere
Gülmeyi unutan yaşlı gözlere
Mutluluktan bir haber ver dilektaşı
Mutluluktan bir haber ver dilektaşı
Mutluluktan bir haber ver dilektaşı
-
Kim bilir bu gidisin dönüsü olacak mi?
Ahh nasıl yollarına bakacağım kim bilir?
Ufkumda bakan güneş bu sabah doğacak mi?
Kalben ne kadar dertli olacağım kim bilir?
***
Kim bilir, kim bilir, kim bilir, kim bilir
Kim bilir, kim bilir, kim bilir, kim bilir
***
Beklemeye tahammül gösterecek bu gönlüm
Beklemeye tahammül gösteriyor bu gönlüm
Ne malum uzun mudur sensiz geçecek ömrüm
Belki de bas ucumda arzu ettiğim ölüm
Hangi yakın zamanda öleceğim kim bilir
***
Kim bilir, kim bilir, kim bilir, kim bilir
Kim bilir, kim bilir, kim bilir, kim bilir
-
Yalan yalan yalan
Seni sevmediğim yalan
Kızgın bir anımda söyledim yalan
Seni sevmediğim yalan
***
Sen yoksan her şey eksik
Sen varsan her şey tamam
Neyim varsa alıp götürsünler benden
Paylaşmaya hazırım inan inan
Yalnız seni paylaşamam
***
Yalan yalan yalan
Seni sevmediğim yalan
***
Kızgın bir anımda söyledim yalan
Seni sevmediğim yalan
***
Yalan yalan yalan
Seni unuttuğum yalan
Çocuksu bir sevinç başlar içimde
Seni gördüğüm zaman
***
Sen yoksan herşey eksik
Sen varsan herşey tamam
Neyim varsa alıp götürsünler benden
Paylaşmaya hazırım inan inan
Yalnız seni paylaşamam
***
Yalan yalan yalan
Seni sevmediğim yalan
Kızgın bir anımda söyledim yalan
Seni sevmediğim yalan