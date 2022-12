Işın Karaca

Sen gelmeden önce her yer karanlık Dünya ıssız dünya durgundu bilmem niçin Her yerde aradım tatlı bir ışık Bir ateş bul gönlümü ısıtmak için *** Sen gelince sanki bir güneş doğdu Aydınlık günüm gecem artık çok güzel hayat Sanki her şey birden bambaşka oldu Sensiz ne kadar zormuş meğer ne güçmüş hayat *** Aman petrol, canım petrol Artık sana sana muhtacım petrol *** Elinde petrol, sonunda petrol Artık dizginlerim senin elinde petrol *** Öyle gururlusun giremem yanına Girmişsin kim bilir kaç aşığın kanına Dolardan marktan başka laf çıkmaz dilinden Neler neler çekiyorum senin elinden *** Nice zengin dilber düşmüş ardına Düş başka gerçek başka yar olmazsın sen bana Belki gideceksin bir gün gerçekten İşte senin ardından ağlıyorum şimdiden.