Işın Karaca

Sabaha Kadar Bu gece bir başka çöktün içime Seni andım durdum sabaha kadar Okudum bendeki tüm mektupları Okudum, ağladım sabaha kadar *** Bu gece bir başka çöktün içime Seni andım durdum sabaha kadar Okudum bendeki tüm mektupları Okudum, ağladım sabaha kadar *** Anılarla doldu, taştı boş odam Andıkça kanadı içimde yaram Bir hayalin vardı, bir de sigaram Seni içtim durdum sabaha kadar *** Anılarla doldu, taştı boş odam Andıkça kanadı içimde yaram Bir hayalin vardı, bir de sigaram Seni içtim durdum sabaha kadar *** Bir an kulağımda çınladı sesin Ruhumda dolaştı ılık nefesin Uykuyu gözümden sildi hasretin Gözümü yummadım sabaha kadar *** Bir an kulağımda çınladı sesin Ruhumda dolaştı ılık nefesin Uykuyu gözümden sildi hasretin Gözümü yummadım sabaha kadar *** Anılarla doldu, taştı boş odam Andıkça kanadı içimde yaram Bir hayalin vardı, bir de sigaram Seni içtim durdum sabaha kadar *** Anılarla doldu, taştı boş odam Andıkça kanadı içimde yaram Bir hayalin vardı, bir de sigaram Seni içtim durdum sabaha kadar Seni içtim durdum sabaha kadar

Ben Insan Degılmıyım Ben insan değil miyim Ben kulun değil miyim Tanrım dünyaya beni sen attın Çile çektirdin derman arattın *** Madem unutacaktın Beni neden yarattın *** Bende mutlu olmak istemez miydim şu yalancı dünyada Yüce adalet böyle olur mu tanrı kulunu hiç unutur mu? *** Bende gülmek isterim Bende sevmek isterim *** Önce ne verdin sonra ne aldın? Onun peşinden neden ağlattın? Beni sen kullarına Oyuncak mı yarattın? *** Bende mutlu olamak istemez miydim şu yalancı dünyada Yüce adalet böyle olur mu tanrı kulunu hiç unutur mu?

Dertler Benım Olsun Bir zamanlar benim sevgilimdin Yanımdayken bile hasretimdin Şimdi başka bir aşk buldun Mutluluk senin olsun Dertler benim, hasret benim Ömrüm senin, senin olsun Ben daha ne çile Dertlere yolcuyum Ben alnına dert yazılan Kader mahkumuyum Fark etmez yaşamam Sen mesut ol yeter Dertler bana gönül vermiş Ben aşk sarhoşuyum Dilerim her arzun gerçek olsun Hayat bu, şansın hep açık olsun Hatıralar, hasret benim Ömrüm senin, senin olsun Dertler benim, çile benim Hayat senin, senin olsun Bir gün daha geçti yine sensiz Aşkım ağlıyor bak sessiz sessiz Çare bensiz, ben çaresiz Ümidim senin olsun Sana gelen dertler benim Mutluluk senin olsun İsterdim ömrümüz Geçseydi beraber İster miydim ayrılığı? Gülseydi şu kader Ben çile, dert dolu Sen ümitler yolu Şimdi sensiz, bak seninle Geçiyor mevsimler Dilerim her arzun gerçek olsun Hayat bu, şansın hep açık olsun Hatıralar, hasret benim Ömrüm senin, senin olsun Dertler benim, çile benim Hayat senin, senin olsun

Gönül Nedir bu çektiğim senden Gönül derdin hiç bitmiyor Yediğin darbelere bak Bu da mı sana yetmiyor Gönül *** Her çiçekten bal alırsın Her gördüğünle kalırsın Sen kendini ne sanırsın Belki bir gün uslanırsın Gönül *** Uslan artık deli gönül Bak gelip geçiyor ömür Uslan artık deli divane Gönül *** Dünya sana kalır sanma Geleciği dünden sorma Her gün gördüğün rüyayı Aldanıp da hayra yorma Gönül

Gülüm Benim Kalbimdeki tatlı sızı Sensin bu gönlümün yazı Bakışların öyle güzel Öldürüyor beni nazı *** Karda açan çiçek gibi Çölde yağan yağmur gibi Sevincimsin mutluluksun Sana öyle hasretim ki *** Gülüm benim gülüm benim Derdim aşkım canım benim Ayırmasın tanrım bizi Budur inan tek dileğim *** Bir yürürse bahar yürür Çiçek yürür peşin sıra Gülüşlerin ömre bedel Can katıyor bu canıma *** Ufkumdaki güneş gibi İçimdeki nefes gibi Ne bir heves ne bir tutku Kara sevda benimkisi *** Gülüm benim gülüm benim Derdim aşkım canım benim Ayırmasın tanrım bizi Budur inan tek dileğim

Kendim Ettim Kendim Buldum Karadır şu bahtım kara Sözüm kâr etmiyor yâra Sen düşürdün beni dara Eyvah eyvah ey *** Kendim ettim kendim buldum Kendim ettim kendim buldum Gül gibi sararıp soldum Eyvah eyvah ey *** Kendim ettim kendim buldum Kendim ettim kendim buldum Gül gibi sararıp soldum Eyvah eyvah ey *** Bilmez yar halimden bilmez Akan gözyaşlarım silmez Bir kere yüzüme gülmez Eyvah eyvah ey *** Kendim ettim kendim buldum Kendim ettim kendim buldum Gül gibi sararıp soldum Eyvah eyvah ey *** Kendim ettim kendim buldum Kendim ettim kendim buldum Gül gibi sararıp soldum Eyvah eyvah ey *** Kendim ettim kendim buldum Kendim ettim kendim buldum Gül gibi sararıp soldum Eyvah eyvah ey

Neden Sacların Beyazlamıs Arkadas Neden saçların beyazlamış arkadaş? Sana da benim gibi çektiren mi var? Neden saçların beyazlamış arkadaş? Sana da benim gibi çektiren mi var? Görüyorum ki her gün meyhanedesin Yaşamaya küstürüp, içtiren mi var? Görüyorum ki her gün meyhanedesin Yaşamaya küstürüp, içtiren mi var? Bir zamanlar ben de deli gibi sevdim O bana dert, ben ona mutluluk verdim Bir zamanlar ben de deli gibi sevdim O bana dert, ben ona mutluluk verdim Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime Allah'ım bu dünyaya ben niye geldim? Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime Bilmem ki bu dünyaya ben niye geldim? Katlanmayı bilmeyen aşkı çekemez Aşka mahkûm edilen garip gülemez Katlanmayı bilmeyen aşkı çekemez Aşka mahkûm edilen garip gülemez Ben de yanmışım senin gibi arkadaş Dünyanın derdi bitmez, bitmez arkadaş Ben de yanmışım senin gibi arkadaş Dünyanın derdi bitmez böyle arkadaş Bir zamanlar bende deli gibi sevdim O bana dert, ben ona mutluluk verdim Bir zamanlar bende deli gibi sevdim O bana dert, ben ona mutluluk verdim Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime Bilmem ki bu dünyaya ben niye geldim? Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime Allah'ım bu dünyaya ben niye geldim? Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime Bilmem ki bu dünyaya ben niye geldim?

Sen Affetsen Ben Affetmem Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem Bütün zalim olanları sen affetsen ben affetmem Bütün zalim olanları sen affetsen ben affetmem *** Sen Tanrısın affedersin bağışlarsın kulum dersin Sen Tanrısın affedersin bağışlarsın kulum dersin Neler çektim sen bilirsin Sen affetsen ben affetmem, sen affetsen ben affetmem Bütün zalim olanları sen affetsen ben affetmem *** Ağlatıpta gülenleri terkedipte gidenleri Sevilip sevmeyenleri Sen affetsen ben affetmem Sevilip sevmeyenleri Sen affetsen ben affetmem *** Ümidimi kıranları bu dünyayı yakanları Ümidimi kıranları bu dünyayı yakanları Dar günde bırakanları Sen affetsen ben affetmem Sen affetsen ben affetmem *** Bütün zalim olanları sen affetsen ben affetmem Bütün zalim olanları sen affetsen ben affetmem

Senı Sevmeyen Olsun Saçlarını dağıtırsın Rüzgârlara bırakırsın Saçlarını dağıtırsın Rüzgârlara bırakırsın Sen sevmeye yakışırsın Seni sevmeyen ölsün, ölsün Seni sevmeyen ölsün Sen sevmeye yakışırsın Seni sevmeyen ölsün, ölsün Seni sevmeyen ölsün Her şey yalan, gerçek sensin Gelirse dert senden gelsin Bence aşkın kendisisin Seni sevmeyen ölsün, ölsün Seni sevmeyen ölsün Her şey yalan, gerçek sensin Gelirse dert senden gelsin Bence aşkın kendisisin Seni sevmeyen ölsün, ölsün Seni sevmeyen ölsün "Güzel" diye, sana denir Senin her kahrın çekilir "Güzel" diye, sana denir Senin her kahrın çekilir Candan bile vazgeçilir Seni sevmeyen ölsün, ölsün Seni sevmeyen ölsün Candan bile vazgeçilir Seni sevmeyen ölsün, ölsün Seni sevmeyen ölsün Her şey yalan, gerçek sensin Gelirse dert senden gelsin Bence aşkın kendisisin Seni sevmeyen ölsün, ölsün Seni sevmeyen ölsün Her şey yalan, gerçek sensin Gelirse dert senden gelsin Bence aşkın kendisisin Seni sevmeyen ölsün, ölsün Seni sevmeyen ölsün Her şey yalan, gerçek sensin Gelirse dert senden gelsin Bence aşkın kendisisin Seni sevmeyen ölsün, ölsün Seni sevmeyen ölsün

Tanrım Tanrım Tanrım Tanrım Bana kuvvet ver Bu aşka bu sevgiye Gücüm kalmadı Öyle bir vefasız yare düştüm ki Merhamet bilmiyor sevmek bilmiyor Öyle bir vefasız yare düştüm ki Merhamet bilmiyor sevmek bilmiyor Haykırdım yıllarca ona aşkımı Duymak istemiyor beni görmüyor Duymak istemiyor beni görmüyor Aşk çemberi sardmış dört bir yanımı Duymayan kalmadı bu feryadımı Bu gidişle bu aşk beni öldürür Kuluna bırakma sen al canımı sen al canımı Aşk çemberi sardmış dört bir yanımı Duymayan kalmadı bu feryadımı Bu gidişle bu aşk beni öldürür Kuluna bırakma sen al canımı sen al canımı Kuluna bırakma sen al canımı sen al canımı Tanrım senden başka kimim var benim Şikayet etmeye kime gideyim Kuluna kul oldum severek taptım Sen gör beni tanrım bak ne haldeyim Sen gör beni tanrım bak ne haldeyim Aşk çemberi sardmış dört bir yanımı Duymayan kalmadı bu feryadımı Bu gidişle bu aşk beni öldürür Kuluna bırakma sen al canımı sen al canımı Aşk çemberi sardmış dört bir yanımı Duymayan kalmadı bu feryadımı Bu gidişle bu aşk beni öldürür Kuluna bırakma sen al canımı sen al canımı Kuluna bırakma sen al canımı Kuluna bırakma sen al canımı

Yağmur Yağmurun sesine bak Aşka davet ediyor Cama vuran her damla Beni harap ediyor *** Bu yağmur seni benden Alıp götüren yağmur Aşkımızı sel gibi Silip süpüren yağmur *** Her damlada ah ettim Hayatıma kahrettim O kadar yalnızım ki Seni nasıl kaybettim Hayatıma kahrettim Ooofff oooffff oooffff *** Ne zaman kapım çalsa Sen geldin sanıyorum Korkarım ki aşkımı Boş yere arıyorum *** Yine yağmur yağacak Seni benden alacak En acı ızdırabın Deryasına salacak *** Her damlada ah ettim Hayatıma kahrettim O kadar üzgünüm ki Seni nasıl kaybettim Hayatıma kahrettim Ooofff oooffff oooffff