Işın Karaca

-
Bu gece bir başka çöktün içime
Seni andım durdum sabaha kadar
Okudum bendeki tüm mektupları
Okudum, ağladım sabaha kadar
***
Bu gece bir başka çöktün içime
Seni andım durdum sabaha kadar
Okudum bendeki tüm mektupları
Okudum, ağladım sabaha kadar
***
Anılarla doldu, taştı boş odam
Andıkça kanadı içimde yaram
Bir hayalin vardı, bir de sigaram
Seni içtim durdum sabaha kadar
***
Anılarla doldu, taştı boş odam
Andıkça kanadı içimde yaram
Bir hayalin vardı, bir de sigaram
Seni içtim durdum sabaha kadar
***
Bir an kulağımda çınladı sesin
Ruhumda dolaştı ılık nefesin
Uykuyu gözümden sildi hasretin
Gözümü yummadım sabaha kadar
***
Bir an kulağımda çınladı sesin
Ruhumda dolaştı ılık nefesin
Uykuyu gözümden sildi hasretin
Gözümü yummadım sabaha kadar
***
Anılarla doldu, taştı boş odam
Andıkça kanadı içimde yaram
Bir hayalin vardı, bir de sigaram
Seni içtim durdum sabaha kadar
***
Anılarla doldu, taştı boş odam
Andıkça kanadı içimde yaram
Bir hayalin vardı, bir de sigaram
Seni içtim durdum sabaha kadar
Seni içtim durdum sabaha kadar
-
Ben insan değil miyim
Ben kulun değil miyim
Tanrım dünyaya beni sen attın
Çile çektirdin derman arattın
***
Madem unutacaktın
Beni neden yarattın
***
Bende mutlu olmak istemez miydim şu yalancı dünyada
Yüce adalet böyle olur mu tanrı kulunu hiç unutur mu?
***
Bende gülmek isterim
Bende sevmek isterim
***
Önce ne verdin sonra ne aldın?
Onun peşinden neden ağlattın?
Beni sen kullarına
Oyuncak mı yarattın?
***
Bende mutlu olamak istemez miydim şu yalancı dünyada
Yüce adalet böyle olur mu tanrı kulunu hiç unutur mu?
-
Bir zamanlar benim sevgilimdin
Yanımdayken bile hasretimdin
Şimdi başka bir aşk buldun
Mutluluk senin olsun
Dertler benim, hasret benim
Ömrüm senin, senin olsun
Ben daha ne çile
Dertlere yolcuyum
Ben alnına dert yazılan
Kader mahkumuyum
Fark etmez yaşamam
Sen mesut ol yeter
Dertler bana gönül vermiş
Ben aşk sarhoşuyum
Dilerim her arzun gerçek olsun
Hayat bu, şansın hep açık olsun
Hatıralar, hasret benim
Ömrüm senin, senin olsun
Dertler benim, çile benim
Hayat senin, senin olsun
Bir gün daha geçti yine sensiz
Aşkım ağlıyor bak sessiz sessiz
Çare bensiz, ben çaresiz
Ümidim senin olsun
Sana gelen dertler benim
Mutluluk senin olsun
İsterdim ömrümüz
Geçseydi beraber
İster miydim ayrılığı?
Gülseydi şu kader
Ben çile, dert dolu
Sen ümitler yolu
Şimdi sensiz, bak seninle
Geçiyor mevsimler
Dilerim her arzun gerçek olsun
Hayat bu, şansın hep açık olsun
Hatıralar, hasret benim
Ömrüm senin, senin olsun
Dertler benim, çile benim
Hayat senin, senin olsun
-
Nedir bu çektiğim senden
Gönül derdin hiç bitmiyor
Yediğin darbelere bak
Bu da mı sana yetmiyor
Gönül
***
Her çiçekten bal alırsın
Her gördüğünle kalırsın
Sen kendini ne sanırsın
Belki bir gün uslanırsın
Gönül
***
Uslan artık deli gönül
Bak gelip geçiyor ömür
Uslan artık deli divane
Gönül
***
Dünya sana kalır sanma
Geleciği dünden sorma
Her gün gördüğün rüyayı
Aldanıp da hayra yorma
Gönül
-
Kalbimdeki tatlı sızı
Sensin bu gönlümün yazı
Bakışların öyle güzel
Öldürüyor beni nazı
***
Karda açan çiçek gibi
Çölde yağan yağmur gibi
Sevincimsin mutluluksun
Sana öyle hasretim ki
***
Gülüm benim gülüm benim
Derdim aşkım canım benim
Ayırmasın tanrım bizi
Budur inan tek dileğim
***
Bir yürürse bahar yürür
Çiçek yürür peşin sıra
Gülüşlerin ömre bedel
Can katıyor bu canıma
***
Ufkumdaki güneş gibi
İçimdeki nefes gibi
Ne bir heves ne bir tutku
Kara sevda benimkisi
***
Gülüm benim gülüm benim
Derdim aşkım canım benim
Ayırmasın tanrım bizi
Budur inan tek dileğim
-
Karadır şu bahtım kara
Sözüm kâr etmiyor yâra
Sen düşürdün beni dara
Eyvah eyvah ey
***
Kendim ettim kendim buldum
Kendim ettim kendim buldum
Gül gibi sararıp soldum
Eyvah eyvah ey
***
Kendim ettim kendim buldum
Kendim ettim kendim buldum
Gül gibi sararıp soldum
Eyvah eyvah ey
***
Bilmez yar halimden bilmez
Akan gözyaşlarım silmez
Bir kere yüzüme gülmez
Eyvah eyvah ey
***
Kendim ettim kendim buldum
Kendim ettim kendim buldum
Gül gibi sararıp soldum
Eyvah eyvah ey
***
Kendim ettim kendim buldum
Kendim ettim kendim buldum
Gül gibi sararıp soldum
Eyvah eyvah ey
***
Kendim ettim kendim buldum
Kendim ettim kendim buldum
Gül gibi sararıp soldum
Eyvah eyvah ey
-
Neden saçların beyazlamış arkadaş?
Sana da benim gibi çektiren mi var?
Neden saçların beyazlamış arkadaş?
Sana da benim gibi çektiren mi var?
Görüyorum ki her gün meyhanedesin
Yaşamaya küstürüp, içtiren mi var?
Görüyorum ki her gün meyhanedesin
Yaşamaya küstürüp, içtiren mi var?
Bir zamanlar ben de deli gibi sevdim
O bana dert, ben ona mutluluk verdim
Bir zamanlar ben de deli gibi sevdim
O bana dert, ben ona mutluluk verdim
Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime
Allah'ım bu dünyaya ben niye geldim?
Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime
Bilmem ki bu dünyaya ben niye geldim?
Katlanmayı bilmeyen aşkı çekemez
Aşka mahkûm edilen garip gülemez
Katlanmayı bilmeyen aşkı çekemez
Aşka mahkûm edilen garip gülemez
Ben de yanmışım senin gibi arkadaş
Dünyanın derdi bitmez, bitmez arkadaş
Ben de yanmışım senin gibi arkadaş
Dünyanın derdi bitmez böyle arkadaş
Bir zamanlar bende deli gibi sevdim
O bana dert, ben ona mutluluk verdim
Bir zamanlar bende deli gibi sevdim
O bana dert, ben ona mutluluk verdim
Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime
Bilmem ki bu dünyaya ben niye geldim?
Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime
Allah'ım bu dünyaya ben niye geldim?
Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime
Bilmem ki bu dünyaya ben niye geldim?
-
Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem
Bütün zalim olanları sen affetsen ben affetmem
Bütün zalim olanları sen affetsen ben affetmem
***
Sen Tanrısın affedersin bağışlarsın kulum dersin
Sen Tanrısın affedersin bağışlarsın kulum dersin
Neler çektim sen bilirsin
Sen affetsen ben affetmem, sen affetsen ben affetmem
Bütün zalim olanları sen affetsen ben affetmem
***
Ağlatıpta gülenleri terkedipte gidenleri
Sevilip sevmeyenleri
Sen affetsen ben affetmem
Sevilip sevmeyenleri
Sen affetsen ben affetmem
***
Ümidimi kıranları bu dünyayı yakanları
Ümidimi kıranları bu dünyayı yakanları
Dar günde bırakanları
Sen affetsen ben affetmem
Sen affetsen ben affetmem
***
Bütün zalim olanları sen affetsen ben affetmem
Bütün zalim olanları sen affetsen ben affetmem
-
Saçlarını dağıtırsın
Rüzgârlara bırakırsın
Saçlarını dağıtırsın
Rüzgârlara bırakırsın
Sen sevmeye yakışırsın
Seni sevmeyen ölsün, ölsün
Seni sevmeyen ölsün
Sen sevmeye yakışırsın
Seni sevmeyen ölsün, ölsün
Seni sevmeyen ölsün
Her şey yalan, gerçek sensin
Gelirse dert senden gelsin
Bence aşkın kendisisin
Seni sevmeyen ölsün, ölsün
Seni sevmeyen ölsün
Her şey yalan, gerçek sensin
Gelirse dert senden gelsin
Bence aşkın kendisisin
Seni sevmeyen ölsün, ölsün
Seni sevmeyen ölsün
"Güzel" diye, sana denir
Senin her kahrın çekilir
"Güzel" diye, sana denir
Senin her kahrın çekilir
Candan bile vazgeçilir
Seni sevmeyen ölsün, ölsün
Seni sevmeyen ölsün
Candan bile vazgeçilir
Seni sevmeyen ölsün, ölsün
Seni sevmeyen ölsün
Her şey yalan, gerçek sensin
Gelirse dert senden gelsin
Bence aşkın kendisisin
Seni sevmeyen ölsün, ölsün
Seni sevmeyen ölsün
Her şey yalan, gerçek sensin
Gelirse dert senden gelsin
Bence aşkın kendisisin
Seni sevmeyen ölsün, ölsün
Seni sevmeyen ölsün
Her şey yalan, gerçek sensin
Gelirse dert senden gelsin
Bence aşkın kendisisin
Seni sevmeyen ölsün, ölsün
Seni sevmeyen ölsün
-
Tanrım Tanrım Tanrım
Bana kuvvet ver
Bu aşka bu sevgiye
Gücüm kalmadı
Öyle bir vefasız yare düştüm ki
Merhamet bilmiyor sevmek bilmiyor
Öyle bir vefasız yare düştüm ki
Merhamet bilmiyor sevmek bilmiyor
Haykırdım yıllarca ona aşkımı
Duymak istemiyor beni görmüyor
Duymak istemiyor beni görmüyor
Aşk çemberi sardmış dört bir yanımı
Duymayan kalmadı bu feryadımı
Bu gidişle bu aşk beni öldürür
Kuluna bırakma sen al canımı sen al canımı
Aşk çemberi sardmış dört bir yanımı
Duymayan kalmadı bu feryadımı
Bu gidişle bu aşk beni öldürür
Kuluna bırakma sen al canımı sen al canımı
Kuluna bırakma sen al canımı sen al canımı
Tanrım senden başka kimim var benim
Şikayet etmeye kime gideyim
Kuluna kul oldum severek taptım
Sen gör beni tanrım bak ne haldeyim
Sen gör beni tanrım bak ne haldeyim
Aşk çemberi sardmış dört bir yanımı
Duymayan kalmadı bu feryadımı
Bu gidişle bu aşk beni öldürür
Kuluna bırakma sen al canımı sen al canımı
Aşk çemberi sardmış dört bir yanımı
Duymayan kalmadı bu feryadımı
Bu gidişle bu aşk beni öldürür
Kuluna bırakma sen al canımı sen al canımı
Kuluna bırakma sen al canımı
Kuluna bırakma sen al canımı
-
Yağmurun sesine bak
Aşka davet ediyor
Cama vuran her damla
Beni harap ediyor
***
Bu yağmur seni benden
Alıp götüren yağmur
Aşkımızı sel gibi
Silip süpüren yağmur
***
Her damlada ah ettim
Hayatıma kahrettim
O kadar yalnızım ki
Seni nasıl kaybettim
Hayatıma kahrettim
Ooofff oooffff oooffff
***
Ne zaman kapım çalsa
Sen geldin sanıyorum
Korkarım ki aşkımı
Boş yere arıyorum
***
Yine yağmur yağacak
Seni benden alacak
En acı ızdırabın
Deryasına salacak
***
Her damlada ah ettim
Hayatıma kahrettim
O kadar üzgünüm ki
Seni nasıl kaybettim
Hayatıma kahrettim
Ooofff oooffff oooffff
-
Ben insan değil miyim
Ben kulun değil miyim
Tanrım dünyaya beni sen attın
Çile çektirdin derman arattın
***
Madem unutacaktın
Beni neden yarattın
***
Bende mutlu olmak istemez miydim şu yalancı dünyada
Yüce adalet böyle olur mu tanrı kulunu hiç unutur mu?
***
Bende gülmek isterim
Bende sevmek isterim
***
Önce ne verdin sonra ne aldın?
Onun peşinden neden ağlattın?
Beni sen kullarına
Oyuncak mı yarattın?
***
Bende mutlu olamak istemez miydim şu yalancı dünyada
Yüce adalet böyle olur mu tanrı kulunu hiç unutur mu?