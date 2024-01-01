Ey Aşkın Güzel Kızı Şarkı Sözleri
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Işın Karaca
Ey Aşkın Güzel Kızı
-
Gönlümde açmadan solan bir gülsün
Her zaman gamlıyım her zaman üzgün
***
Beklerim yolunu aylar boyunca
Yeter ki gel bana senede bir gün senede bir gün
Beklerim yolunu aylar boyunca
Yeter ki gel bana senede bir gün senede bir gün
Senede bir gün senede bir gün
***
Ağarsa saçlarım solsa yanağım
Adını anmaktan yansa dudağım
Ağarsa saçlarım solsa yanağım
Adını anmaktan yansa dudağım
***
Bu aşka canımı adayacağım
Yeter ki gel bana senede bir gün senede bir gün
Senede bir gün senede bir gün
Senede bir gün senede bir gün
-
Aşkınla Yana Yana
Kül Olsa Da Ocağım
Bugünün Sayfasını
Artık Kapatacağım
***
Geçse De Gençlik Çağım
Boş Kalsa Da Kucağım
Sözümü Tutacağım
Adını Anmayacağım
***
Kalbimden Ben Seni
Söküp Atacağım
Bu Gönül Sayfasını
Artık Kapatacağım
***
Geçse De Gençlik Çağım
Boş Kalsa Da Kucağım
Sözümü Tutacağım
Adını Anmayacağım
-
Ateş olup yaksan da gonca güller taksan da
Ahu olup baksan da affetmem asla seni
***
Ateş olup yaksan da gonca güller taksan da
Ahu olup baksan da affetmem asla seni
***
Som altından taç olsan aşkımda muhtaç olsan
Derdime ilaç olsan affetmem asla seni
***
Som altından taç olsan aşkımda muhtaç olsan
Derdime ilaç olsan affetmem asla seni
***
Yakut yüklü dal olsan al ipekten şal olsan
Peteklerden bal olsan affetmem asla seni
***
Yakut yüklü dal olsan al ipekten şal olsan
Peteklerden bal olsan affetmem asla seni
***
Şarkı olsan dillerde gonca olsan güllerde
Leyla olsan çöllerde affetmem asla seni
***
Şarkı olsan dillerde gonca olsan güllerde
Leyla olsan çöllerde affetmem asla seni
***
Som altından taç olsan aşkımda muhtaç olsan
Derdime ilaç olsan affetmem asla seni
***
Som altından taç olsan aşkımda muhtaç olsan
Derdime ilaç olsan affetmem asla seni
***
Yakut yüklü dal olsan al ipekten şal olsan
Peteklerden bal olsan affetmem asla seni
***
Yakut yüklü dal olsan al ipekten şal olsan
Peteklerden bal olsan affetmem asla seni
-
Bir garip yolcuyum hayat yolunda
Yolunu kaybetmiş perişanım ben
***
Bir garip yolcuyum hayat yolunda
Yolunu kaybetmiş perişanım ben
***
Mecnun misali gurbet ellerde
Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben
***
Mecnun misali gurbet ellerde
Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben
***
Yalan dünya her şey bomboş
Hancı sarhoş yolcu sarhoş
Yalan dünya her şey bomboş
Hancı sarhoş yolcu sarhoş
***
Bir gün gibi sanki geçti seneler
Ümidim kayboldu perişanım ben
***
Bir gün gibi sanki geçti seneler
Ümidim kayboldu perişanım ben
***
Alın yazımmış hayat yolunda
Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben
***
Alın yazımmış hayat yolunda
Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben
***
Yalan dünya her şey bomboş
Hancı sarhoş yolcu sarhoş
Yalan dünya her şey bomboş
Hancı sarhoş yolcu sarhoş
-
İçin İçin Yanıyor
Yanıyor Bu Gönlüm
Onun İçin Anıyor
Anıyor Bu Gönlüm
***
O Bir Vefasızdı
O Bir Hayırsızdı
Neden Gönül Arıyor
***
Açık Yeşildi Gözü
Güneş Gibiydi Yüzü
O Çok Güzeldi Ama
Yalancının Biriydi
Ah Unut Onu Gönlüm
Unut Onu Sende
***
Neden Niçin Arıyor
Anıyor Bu Gönlüm
Onun İçin Soruyor
Soluyor Bu Gönlüm
***
O Bir Vefasızdı
O Bir Hayırsızdı
Neden Gönül Arıyor
***
Açık Yeşildi Gözü
Güneş Gibiydi Yüzü
O Çok Güzeldi Ama
Yalancının Biriydi
Ah Unut Onu Gönlüm
Unut Onu Sende
-
Öyle dudak büküp hor gözle bakma
Bırak küçük dağlar yerinde dursun
Öyle dudak büküp hor gözle bakma
Bırak küçük dağlar yerinde dursun
Çoktan unuturdum ben seni çoktan
Ahh bu şarkıların gözü kör olsun
Çoktan unuturdum ben seni çoktan
Ahh bu şarkıların gözü kör olsun
Güzelsen güzelsin yok mu benzerin
Goncadır ilk hali bütün güllerin
Aklımda kalmazdı yüzün ellerin
Ah bu şarkıların gözü kör olsun
Aklımda kalmazdı yüzün ellerin
Ah bu şarkıların gözü kör olsun
Bir gülüşün var ki kaş çatar gibi
En sıcak sözlerin azarlar gibi
Bir gülüşün var ki kaş çatar gibi
En sıcak sözlerin azarlar gibi
Hiç bağlanır mıydım çocuklar gibi?
Ahh bu şarkıların gözü kör olsun
Hiç bağlanır mıydım çocuklar gibi?
Ahh bu şarkıların gözü kör olsun
Sonunda tuz bastın gönül yarama
Nice dağlar koydun nice arama
Seni terkedip de gitmek var ama
Ahh bu şarkıların gözü kör olsun
Seni terkedip de gitmek var ama
Ahh bu şarkıların gözü kör olsun
Ahh bu şarkıların gözü kör olsun
-
Bir ilkbahar Sabahı Güneşle Uyandın Mı Hiç
Çılgın Gibi Koşarak Kırlara Uzandın Mı Hiç
Bir ilkbahar Sabahı Güneşle Uyandın Mı Hiç
Çılgın Gibi Koşarak Kırlara Uzandın Mı Hiç
Bir His Dolup içine Uçuyorum Sandın Mı Hiç
Bir His Dolup içine Uçuyorum Sandın Mı Hiç
Geçen Günlere Yazık Yazık Etmişsin Gönül Sen
Öyle ise Hiç Sevmemiş Sevilmemişsin Gönül Sen
Geçen Günlere Yazık Yazık Etmişsin Gönül Sen
Öyle ise Hiç Sevmemiş Sevilmemişsin Gönül Sen
***
Albümdeki O Resme Bakarken Ağladın Mı Hiç
Mazideki Günlere Kalbini Bağladın Mı Hiç
Albümdeki O Resme Bakarken Ağladın Mı Hiç
Mazideki Günlere Kalbini Bağladın Mı Hiç
Geçen Günlere Yazık Yazık Etmişsin Gönül Sen
***
Öyle ise Hiç Sevmemiş Sevilmemişsin Gönül Sen
Geçen Günlere Yazık Yazık Etmişsin Gönül Sen
Öyle ise Hiç Sevmemiş Sevilmemişsin Gönül Sen
-
Aynı bedende can gibiyiz
Cana can veren kan gibiyiz
Yanıp da bitmez köz gibiyiz
Biz ayrılamayız
Aynı bedende can gibiyiz
Cana can veren kan gibiyiz
Yanıp da bitmez köz gibiyiz
Biz ayrılamayız
Eller ayırsa bile, yollar ayırsa bile, yıllar ayırsa bile
Biz ayrılamayız
Eller ayırsa bile, yıllar ayırsa bile, yollar ayırsa bile
Biz ayrılamayız
Biz iki çılgın sevgiliyiz
Delicesine sevdalıyız
Öyle büyük ki bu sevgimiz
Biz ayrılamayız
Biz iki çılgın sevgiliyiz
Delicesine sevdalıyız
Öyle büyük ki bu sevgimiz
Biz ayrılamayız
Eller ayırsa bile, yollar ayırsa bile, yıllar ayırsa bile
Biz ayrılamayız
Eller ayırsa bile, yollar ayırsa bile, yıllar ayırsa bile
Biz ayrılamayız
Eller ayırsa bile, yollar ayırsa bile, yıllar ayırsa bile
Biz ayrılamayız
Eller ayırsa bile, yollar ayırsa bile, yıllar ayırsa bile
Biz ayrılamayız
Biz ayrılamayız
-
Gündüzüm seninle, gecem seninle
Beyhude geçti bu ömrüm derdinle
***
Aşkımı bir sır gibi senelerdir saklarım
Geceleri rüyamda ismini sayıklarım
Aşkımı bir sır gibi senelerdir saklarım
Geceleri rüyamda ismini sayıklarım
***
Sevgilim saçların zannetme solmaz
Dünyada sevenler bahtiyar olmaz
***
Aşkımı bir sır gibi senelerdir saklarım
Geceleri rüyamda ismini sayıklarım
Aşkımı bir sır gibi senelerdir saklarım
Geceleri rüyamda hep seni sayıklarım
***
Hep seni sayıklarım
-
Sakın bir söz söyleme
Yüzüme bakma sakın
Sesini duyan olur
Sana göz koyan olur
Sakın bir söz söyleme
Yüzüme bakma sakın
Sesini duyan olur
Sana göz koyan olur
Düşmanımdır seni kim
Bulursa cana yakın
Annen bile okşasa, ah
Benim bağrım kan olur
Düşmanımdır seni kim
Bulursa cana yakın
Annen bile okşasa, ah
Benim bağrım kan olur
Dilerim Tanrı'dan ki
Sana açık kucaklar
Bir daha kapanmadan
Kara toprakla dolsun
Dilerim Tanrı'dan ki
Sana açık kucaklar
Bir daha kapanmadan
Kara toprakla dolsun
Anmasınlar adını
Candan anan dudaklar
Sana benim gözümle
Bakan gözler kör olsun
Anmasınlar adını
Candan anan dudaklar
Sana benim gözümle
Bakan gözler kör olsun
Bakan gözler kör olsun
Bakan gözler kör olsun
-
Seni Ben Ellerin Olsun Diye mi Sevdim
Ah…… Ellerin Olsun Diye mi Sevdim
***
Her Şeyimi Uğruna Ben Boş Yere mi Verdim
Ah………………. Boş Yere mi Verdim
***
Seni Ben Ellerin Olsun Diye mi Sevdim
Ah…… Ellerin Olsun Diye mi Sevdim
***
Her Şeyimi Uğruna Ben Boş Yere mi Verdim
Ah………………. Boş Yere mi Verdim
***
Yalan Sözlerle Aldatıp Seninim Derdin
Her Şeyimi Uğruna Ben Boş Yere mi Verdim
Ah………………. Bos Yere mi Verdim
***
Yalan Sözlerle Aldatıp Seninim Derdin
Her Şeyimi Uğruna Ben Boş Yere mi Verdim
Ah………………. Boş Yere mi Verdim