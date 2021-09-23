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7/24 Dinle Işın Karaca Seni Ben Ellerin Olsun Diye Mi Sevdim
Seni Ben Ellerin Olsun Diye Mi Sevdim

Seni Ben Ellerin Olsun Diye Mi Sevdim

133 Parça | 08:51:26

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01

Seni Ben Ellerin Olsun Diye Mi Sevdim

Işın Karaca 04:43
02

İntizar

Işın Karaca 03:25
03

Çakma

Işın Karaca 02:56
04

Yetinmeyi Bilir Misin

Işın Karaca 04:40
05

Yaz

Işın Karaca 03:57
06

Yağmur

Işın Karaca 03:33
07

Tanrım

Işın Karaca 05:23
08

Tanrım Benı Bastan Yarat

Işın Karaca 04:53
09

Serçe

Işın Karaca 04:22
10

Senı Sevmeyen Olsun

Işın Karaca 04:31

...

KAPAT
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