Işın Karaca

Sahi biz tanışmamıştık değil mi Yürümemiştik hiç bilge ağaçların gölgesinde Sahiden hatırı ne oldu kahvenin içtik İçtik hiç kıymet bilmedik gaipte bile *** Ah yollar yine dolandı Belki onlar bile utandı Ben karışmam aşk kalır senin hevesinde *** Gözümün yaşını yüzdürdüm hisara doğru, fısıldadı Serçe, kanadı kanadım, sana kondum Gözümün yaşını yüzdürdüğüm hisara doğru, serçeyi besleyen Çocuklar büyüdü adam oldu *** Gözümün yaşını yüzdürdüm hisara doğru, fısıldadı Serçe, kanadı kanadım, sana kondum Gözümün yaşını yüzdürdüğüm hisara doğru, serçeyi besleyen Çocuklar büyüdü adam oldu