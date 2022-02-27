Her Şey Aşktan Şarkı Sözleri
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Işın Karaca
Her Şey Aşktan
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Kim Ne Derse Desin Acıyor Hem de Çok Acıyor
Aşkı Yananlardan Yakınandan Sor
Kalbi Ateşten Korumak İçin
Nereye Gitsen De Boş
Acısı Da Geliyor Yakamda Duruyor
***
Aşk Adamı Eritir Bitirir Acımaz Bile Bile
Kalp Çekiyor Çekiyor Acıyı Seviyor
Onu Diye
Görmezse Gözlerim Duymazsam Senden Hediye Seve Seve
Aşkı Yananlardan Yakınandan Sor
***
Aşk Adamı Eritir Bitirir Acımaz Bile Bile
Kalp Çekiyor Çekiyor Acıyı Seviyor
Onu Diye
Görmezse Gözlerim Duymazsam Senden Hediye Seve Seve
Aşkı Yananlardan Yakınandan Sor
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Çok günler geçti, mevsimler
Meğer bana yaklaştırıyormuş seni, hüzünler
Çektiğim ne acılar vardı; yarası geçti, izi kaldı
Nefes alamadığım günler son buldu
***
Yalnız değilim, savaştım
Kendime dersler çıkardım
Ben bitti şimdi sıra bize geldi
***
Aklında kalanlara helal olsun
Ne pişmanım ne kırgın selam olsun
Hayat çok şey aldı benden seni verdi
Benim filmim şimdi vizyona girdi.
***
Çok uzakta şimdi o hüzünler
Neler neler yaşattı da geçti zor günler
Yalnız değilim, savaştım
Kendime dersler çıkardım
Ben bitti şimdi sıra bize geldi
***
Aklında kalanlara helal olsun
Ne pişmanım ne kırgın selam olsun
Hayat çok şey aldı benden seni verdi
Benim filmim şimdi vizyona girdi.
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Üzerine düşmem artık
Üzülme kotamı doldurdum, yorgunum
Peşine düşmeye derman yok,
Halim harap, hiç neşem yok
Bir kuru yaprak misali rüzgardayım bir yönüm yok
Peşine düşmeye derman yok,
Halim harap, hiç neşem yok
Bir kuru yaprak misali rüzgardayım bir yönüm yok
***
Ben sana hala vurgunum
Bitmedi sevdan, yangınım
Ah yine gelsen, her şeyi silsen
Bir bilebilsen yastayım
***
Ben sana hala vurgunum
Bitmedi sevdan, yangınım
Ah yine gelsen, her şeyi silsen
Bir bilebilsen yastayım
Ah yine gelsen, her şeyi silsen
Bir bilebilsen hastayım
***
Üzerine düşmem artık
Üzülme kotamı doldurdum, yorgunum
Peşine düşmeye derman yok,
Halim harap, hiç neşem yok
Bir kuru yaprak misali rüzgardayım bir yönüm yok
Peşine düşmeye derman yok, sarkisozu.info
Halim harap, hiç neşem yok
Bir kuru yaprak misali rüzgardayım bir yönüm yok
***
Ben sana hala vurgunum
Bitmedi sevdan, yangınım
Ah yine gelsen, her şeyi silsen
Bir bilebilsen yastayım
***
Ben sana hala vurgunum
Bitmedi sevdan, yangınım
Ah yine gelsen, her şeyi silsen
Bir bilebilsen yastayım
Ah yine gelsen, her şeyi silsen
Bir bilebilsen hastayım
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