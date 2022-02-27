Işın Karaca

Beni affet bugün çok özledim seni Aslında kaç gündür sus dedim kalbime *** Beni affet bugün ağladım yine Kim bilir kaç defa bitti dedim kendime *** Yalan dedi kalbim dinlemem asla seni Sevmiyorum sensiz beni Aşklarımdan hiç utanmadım ki *** Yalan dedi kalbim dinlemem asla seni Sevmiyorum onsuz beni Aşklarımdan hiç utanmadım ki *** Ben aşkı böyle yaşıyorsam Ne yani çok seviyorsam Benim sevmekten anladığım buysa Ne yapmalıyım söyle hata yine mi bende Ne olmuş hiç kavuşamadıysam *** Ben aşkı böyle yaşıyorsam Ne yani çok seviyorsam Benim sevmekten anladığım buysa Ne yapmalıyım söyle hata yine mi bende Ne olmuş hiç kavuşamadıysam *** Beni affet bugün çok özledim seni Aslında kaç gündür sus dedim kalbime *** Beni affet bugün ağladım yine Kim bilir kaç defa bitti dedim kendime *** Yalan dedi kalbim dinlemem asla seni Sevmiyorum sensiz beni Aşklarımdan hiç utanmadım ki *** Yalan dedi kalbim dinlemem asla seni Sevmiyorum onsuz beni Aşklarımdan hiç utanmadım ki *** Ben aşkı böyle yaşıyorsam Ne yani çok seviyorsam Benim sevmekten anladığım buysa Ne yapmalıyım söyle hata yine mi bende Ne olmuş hiç kavuşamadıysam *** Ben aşkı böyle yaşıyorsam Ne yani çok seviyorsam Benim sevmekten anladığım buysa Ne yapmalıyım söyle hata yine mi bende Ne olmuş hiç kavuşamadıysam *** Ben aşkı böyle yaşıyorsam Ne yani çok seviyorsam Benim sevmekten anladığım buysa Ne yapmalıyım söyle hata yine mi bende Ne olmuş hiç kavuşamadıysam