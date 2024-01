Işın Karaca

Gülmeyecek bu yüzü Neden verdin bana ya Rab Gülmeyecek bu yüzü Neden verdin bana ya Rab Ya birazcık neşe ver Ya beni baştan yarat Ya birazcık neşe ver Ya beni baştan yarat Hep terk etti sevdiklerim Paramparça dünyam benim Hep terk etti sevdiklerim Paramparça dünyam benim Baştan yarat ellerimi Baştan yarat gözlerimi Baştan yaz şu kaderimi Tanrım beni baştan yarat Baştan yarat ellerimi Baştan yarat gözlerimi Baştan yaz şu kaderimi Tanrım beni baştan yarat Sende kaldım dileklerim Paramparça dünyam benim Sende kaldım ümitlerim Paramparça dünyam benim Yaktın bağrımda közleri Dinlettin acı sözleri Yaktın bağrımda közleri Dinlettin acı sözleri Verdin bu ağlar gözleri Tanrım beni baştan yarat Verdin bu ağlar gözleri Ya Rab beni baştan yarat Boşa gitti emeklerim Paramparça dünyam benim Boşa gitti emeklerim Paramparça dünyam benim Sabır taşı yaptın beni Her belaya kattın beni Ne yapayım böyle beni Tanrım beni baştan yarat Sabır taşı yaptın beni Her belaya kattın beni Ne yapayım böyle beni Tanrım beni baştan yarat Hep terk etti sevdiklerim Paramparça dünyam benim Hep terk etti sevdiklerim Paramparça dünyam benim Paramparça dünyam benim Baştan yarat Tanrım beni

Nerde boynu bükük bir garip görsen Hor görme kim bilir ne derdi vardır O garip halinde ne sırlar gizli Onu bu hallere bir koyan vardır Belki benim gibi sevdiği vardır *** Ümitsiz bir aşkın garibi oldum Aradım hatayı kendimde buldum Ne söylesem gönül dinlemez Deli gibi seven yine ben oldum Ne söylesem gönül dinlemez Delice seven yine ben oldum *** Nice ümit dolu hayat yolunda Yolunu kaybeden garip ne yapsın Her şey Hak'tan ama zulmetmek kuldan Gönül bir zalimi sevdi ne yapsın Gönlüm bir zalimi sevdi ne yapsın *** Madem yaşamaya geldik dünyaya Benim de her şeyde bir hakkım vardır Sevmiyorsan hor görme bari Benim de senin gibi Allah'ım vardır Benim de senin gibi Allah'ım vardır