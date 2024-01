Işın Karaca

Aşktan utandın, konuşamadın Yüzüne bakamadın, yan yana iken Oysa her gece düşündüm Ağladım zaman, zaman Neler söyledim duymadın Yıldızlar gece ay ve ben Kulaklarımda çınladın Gülüşünle gel, bu kadar yeter Sev artık zalim, duracak kalbim *** Ama evlisin, benim değilsin Yıllar önce neredeydin? Çok geciktik sevgilim Ama evlisin, benim değilsin Yıllar önce neredeydin? Çok geciktik sevgilim *** Sevemedim seni, öpemedim seni Konuşamadım, sarılamadın Ama çok sevdim, her gün düşündüm Nasıl istedim seni, bilemezsin sen Konuşmayı isterdim, saatlerce günlerce Dokunmayı isterdim, ellerine yüzüne Uzanmayı isterdim, aynı yastığa senle Bitirmeyi isterdim, hayatımı seninle *** Ama evlisin, benim değilsin Yıllar önce neredeydin? Çok geciktik sevgilim Ama evlisin, benim değilsin Yıllar önce neredeydin? Çok geciktik sevgilim *** Ama evlisin, benim değilsin Yıllar önce neredeydin? Çok geciktik sevgilim Yıllar önce neredeydin? Çok geciktik

Çabuk olalım aşkım Her şeyi paylaşalım Ben kendimi sana adadım Sevgilim sensiz anlamsızım Mahşere kadar benim aşkım Her alemde senindir canım Nereye istersen sür köle diye Sensiz ölürüm cennette *** Seni seven kalbim Sana deli oluyor anlasana Sana dayanamıyorum, inan ki Sensiz mutlu olamıyorum Seni seven kalbim Sana deli oluyor anlasana Sana dayanamıyorum, inan ki Sensiz yaşayamıyorum *** Bin ömrüm daha olsa Kollarında son bulsa Eğer sana kavuşmak varsa Ölmek düğün gibidir bana Sensizlikten çok korkuyorum İnan kendimi bilmiyorum Önce Allah, sonra sen benim için O bilir nasıl sevdim