Işın Karaca

Senden sonra, ne tam mavi, ne tam sarı olmadı Hafif bir söz gibi belki, ama öyle yerin dolmadı Ben şansımı zorladım, ayakta kalmak için *** Tutunamadım, tutunamadım, şiirlere, şarkılara İzimi sürer sesin, ben nereye sen oraya Tutunamadım, tutunamadım, doğduğum şehirlere Önüme düşer gölgen, sen nereye ben oraya *** Senden sonra, gönül gözüm, bir daha görmedi Hep söyledim, ben yaşadım, aşk vardır, aşk ölmedi Ben şansımı zorladım, ayakta kalmak için *** Tutunamadım, tutunamadım, şiirlere, şarkılara İzimi sürer sesin, ben nereye sen oraya Tutunamadım, tutunamadım, doğduğum şehirlere Önüme düşer gölgen, sen nereye ben oraya