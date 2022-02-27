Anadilim Aşk Şarkı Sözleri
Işın Karaca Anadilim Aşk şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Işın Karaca Anadilim Aşk şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Anadilim Aşk sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Senden sonra, ne tam mavi, ne tam sarı olmadı
Hafif bir söz gibi belki, ama öyle yerin dolmadı
Ben şansımı zorladım, ayakta kalmak için
***
Tutunamadım, tutunamadım, şiirlere, şarkılara
İzimi sürer sesin, ben nereye sen oraya
Tutunamadım, tutunamadım, doğduğum şehirlere
Önüme düşer gölgen, sen nereye ben oraya
***
Senden sonra, gönül gözüm, bir daha görmedi
Hep söyledim, ben yaşadım, aşk vardır, aşk ölmedi
Ben şansımı zorladım, ayakta kalmak için
***
Tutunamadım, tutunamadım, şiirlere, şarkılara
İzimi sürer sesin, ben nereye sen oraya
Tutunamadım, tutunamadım, doğduğum şehirlere
Önüme düşer gölgen, sen nereye ben oraya
-
Sevgilim canım yandı çok
Hayat yüzünden senin suçun yok
Ben öğretilenlere hiç karşı koymazdım hayır demezdim
Adanmış aşklar yaşar hep ölürüm derdim ama ölmezdim
***
Şimdi başka bahar gönül gün ışığı gördü
Şimdi aşklar kadar aşk kendine döndü
***
Şimdi başka bahar gönül gün ışığı gördü
Şimdi aşklar kadar aşk kendine döndü
***
Hadi gel yeniden buluşalım
Kalbim bir daha barışalım
Senle küsmeyelim hayata asla
Hadi gel anlaşalım
***
Her insan biraz romandır, kahramandır biraz yalandır
Gün gelir anlar ki en çok harcadığı şey ah zamandır
Vakit tamam yollara düştüm
Elbet benimde hikayem vardır
-
-
-
-
-
-
-
-