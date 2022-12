Işın Karaca

Üzerine düşmem artık Üzülme kotamı doldurdum, yorgunum Peşine düşmeye derman yok, Halim harap, hiç neşem yok Bir kuru yaprak misali rüzgardayım bir yönüm yok Peşine düşmeye derman yok, Halim harap, hiç neşem yok Bir kuru yaprak misali rüzgardayım bir yönüm yok *** Ben sana hala vurgunum Bitmedi sevdan, yangınım Ah yine gelsen, her şeyi silsen Bir bilebilsen yastayım *** Ben sana hala vurgunum Bitmedi sevdan, yangınım Ah yine gelsen, her şeyi silsen Bir bilebilsen yastayım Ah yine gelsen, her şeyi silsen Bir bilebilsen hastayım *** Üzerine düşmem artık Üzülme kotamı doldurdum, yorgunum Peşine düşmeye derman yok, Halim harap, hiç neşem yok Bir kuru yaprak misali rüzgardayım bir yönüm yok Peşine düşmeye derman yok, sarkisozu.info Halim harap, hiç neşem yok Bir kuru yaprak misali rüzgardayım bir yönüm yok *** Ben sana hala vurgunum Bitmedi sevdan, yangınım Ah yine gelsen, her şeyi silsen Bir bilebilsen yastayım *** Ben sana hala vurgunum Bitmedi sevdan, yangınım Ah yine gelsen, her şeyi silsen Bir bilebilsen yastayım Ah yine gelsen, her şeyi silsen Bir bilebilsen hastayım